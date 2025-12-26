Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αεροπορική επίθεση εναντίον μαχητών του Ισλαμικού Κράτους (ISIL/ISIS) στη βορειοδυτική Νιγηρία, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση έγινε το βράδυ της Πέμπτης μέσω της πλατφόρμας Truth Social, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι η επιχείρηση διεξήχθη κατόπιν προσωπικών του οδηγιών ως Ανώτατου Διοικητή των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Θανατηφόρα επίθεση» και προειδοποιήσεις του Τραμπ

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, οι αεροπορικές επιδρομές στόχευαν μαχητές του ISIS οι οποίοι, όπως υποστήριξε, είχαν επιδοθεί σε «βάναυσες δολοφονίες κυρίως αθώων χριστιανών».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση «ισχυρή και θανατηφόρα», σημειώνοντας ότι είχε προηγουμένως προειδοποιήσει τους τρομοκράτες πως θα υπάρξουν συνέπειες αν δεν σταματήσουν τις επιθέσεις.

«Αν δεν σταματούσαν τη σφαγή των χριστιανών, θα πλήρωναν ακριβά. Απόψε, αυτό συνέβη», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας άμεσα τη στρατιωτική δράση με το ζήτημα της θρησκευτικής βίας.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τη νιγηριανή κυβέρνηση για τη συνεργασία, προειδοποιώντας παράλληλα ότι «θα ακολουθήσουν και άλλα» χτυπήματα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians…» – President Donald J. Trump pic.twitter.com/AUUmTMABSs — The White House (@WhiteHouse) December 26, 2025

Η αντίδραση της κυβέρνησης της Νιγηρίας

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η κυβέρνηση της Νιγηρίας επιβεβαίωσε τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρήσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιθέσεις ήταν «ακριβείς» και στόχευαν τρομοκρατικούς στόχους στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Ωστόσο, η Νιγηρία έχει απορρίψει στο παρελθόν τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ περί συστηματικών διώξεων χριστιανών, επισημαίνοντας ότι οι ένοπλες ομάδες επιτίθενται τόσο σε μουσουλμανικές όσο και σε χριστιανικές κοινότητες.

So Trump is bombing Nigeria now Funny how we are so fucking ready to make excuses to go to war with countries who have oil (but not nukes to defend themselves) pic.twitter.com/Ajt9HQzevY — Jason Call 🇵🇸 🇨🇩🇸🇩 CM ButchWare 4 CA Gov’26 (@CallForCongress) December 26, 2025

Η επιβεβαίωση από το AFRICOM

Την επιχείρηση επιβεβαίωσε και η Αφρικανική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (AFRICOM), διευκρινίζοντας ότι η αεροπορική επίθεση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των νιγηριανών αρχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «πολλοί τρομοκράτες του ISIS» σκοτώθηκαν, χωρίς ωστόσο να δοθούν συγκεκριμένα στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων.

Το AFRICOM ανέφερε ότι η επίθεση έλαβε χώρα στην πολιτεία Σοκότο της βορειοδυτικής Νιγηρίας ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν φωτογραφίες με θραύσματα πυραύλων κοντά σε χωριό της περιοχής, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί άμαχοι νεκροί.

Δημοσιογράφοι και αναλυτές εξέφρασαν επιφυλάξεις για τους ισχυρισμούς περί στοχευμένων επιθέσεων κατά χριστιανών, καθώς η Σοκότο είναι μια πολιτεία με συντριπτικά μουσουλμανικό πληθυσμό και περιορισμένο ιστορικό θρησκευτικών επιθέσεων εναντίον χριστιανικών κοινοτήτων.

BREAKING NEWS 🗞 🚨

U.S Military Begins Airstrikes Against Islamic Terrorists In Nigeria The U.S. military’s Africa Command (AFRICOM) said on X the strike was conducted at the request of Nigerian authorities and killed multiple ISIS militants. Interesting days ahead. pic.twitter.com/tXkDL2ubTN — Aristotlektv (@aristotledada) December 26, 2025

Ποιες ένοπλες ομάδες δραστηριοποιούνται στη βορειοδυτική Νιγηρία

Στη Νιγηρία δρουν τουλάχιστον δύο ένοπλες οργανώσεις που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος.

Η πρώτη είναι το Ισλαμικό Κράτος της Δυτικής Αφρικής, παραφυάδα της Μπόκο Χαράμ, που δρα κυρίως στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η δεύτερη είναι η λιγότερο γνωστή Ισλαμική Πολιτεία Σαχέλ (ISSP), γνωστή τοπικά ως Lakurawa, με ισχυρή παρουσία στα βορειοδυτικά σύνορα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στόχευαν κυρίως τη Lakurawa, η οποία το τελευταίο έτος έχει εντείνει τη δράση της σε πολιτείες όπως η Σοκότο και η Κεμπί, πλήττοντας απομακρυσμένες κοινότητες και δυνάμεις ασφαλείας.

Από «προστάτες» σε δυνάστες των τοπικών κοινωνιών

Η Lakurawa εμφανίστηκε περίπου το 2017, όταν προσκλήθηκε από παραδοσιακές αρχές να προστατεύσει αγροτικές κοινότητες από συμμορίες ληστών.

Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, η ομάδα σύντομα επέβαλε μια αυστηρή ερμηνεία του ισλαμικού νόμου, συγκρούστηκε με τοπικούς ηγέτες και άρχισε να καταπιέζει τον πληθυσμό.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν πλέον ότι οι μαχητές είναι πιο επικίνδυνοι και καταπιεστικοί από τις συμμορίες που υποτίθεται ότι πολεμούσαν, με αναφορές για δολοφονίες, απαγωγές, βιασμούς και ένοπλες ληστείες.

Lakurawa’s expanding shadow: coercion and religious manipulation in Northwest Nigeria “As I sat with the man I had come to see, two Lakurawa fighters approached us. They questioned my identity, and the man quickly introduced me as his brother, a trader from Sokoto. One of the… pic.twitter.com/eJVLAIlikJ — Biafra Liaison Malaysia (@BiafraLiaisonMY) December 4, 2025

Οι βαθύτερες αιτίες της ανασφάλειας στη Νιγηρία

Παρά τη στρατιωτική διάσταση του προβλήματος, πολλοί αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η ανασφάλεια στη Νιγηρία έχει βαθιές κοινωνικές και πολιτικές ρίζες. Η φτώχεια, η ανεργία, η πείνα και η απουσία του κράτους από απομακρυσμένες περιοχές δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για τη στρατολόγηση νέων μαχητών.

Όπως έχει δηλώσει και ο υπουργός Άμυνας της Νιγηρίας, η στρατιωτική δράση αντιπροσωπεύει μόλις ένα μέρος της λύσης, με την καλή διακυβέρνηση και την κοινωνική ανάπτυξη να θεωρούνται καθοριστικές για τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα.

Αβέβαιο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα

Οι αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις θεωρούνται κρίσιμη ενίσχυση για τις νιγηριανές δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες είναι συχνά υπερφορτωμένες και υποεξοπλισμένες.

Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι οι μαχητές μετακινούνται εύκολα μέσα από εκτεταμένα δασικά δίκτυα και συχνά χρησιμοποιούν αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

Η επίθεση των ΗΠΑ, που ανακοινώθηκε ανήμερα Χριστουγέννων, αναδεικνύει τα όρια της στρατιωτικής ισχύος και αφήνει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο τέτοιες επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά βαθιά ριζωμένα κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα στη Νιγηρία και ευρύτερα στη Δυτική Αφρική.

These strikes are not hitting the right targets, it’s innocent Nigerians paying the price. Thankfully, in Tambuwal, it landed on a farm. 💔🇳🇬 pic.twitter.com/PkmbkPtjsz — Atikun Sokoto (@abba_hamani) December 26, 2025

Ένα χριστουγεννιάτικο χτύπημα

«Καλά Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών τρομοκρατών, οι οποίοι θα γίνουν πολύ περισσότεροι αν συνεχίσουν να σφαγιάζουν αθώους χριστιανούς», ήταν η φράση με την οποία έκλεισε ο Ντόναλντ Τραμπ το «χριστουγεννιάτικο», μήνυμά του.

Σε ρεπορτάζ από την Ουάσινγκτον, ο Shihab Rattansi του Al Jazeera ανέφερε ότι η απειλή στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ στη Νιγηρία «υπήρχε εδώ και καιρό» και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κατηγορήσει τη Νιγηρία ότι δεν έκανε αρκετά για να προστατεύσει τη χριστιανική κοινότητα κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του ως προέδρου.

«Αλλά τους τελευταίους δύο μήνες περίπου, με την πίεση του Κογκρέσου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κήρυξαν τη Νιγηρία ως χώρα που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά τα δικαιώματα των χριστιανών, και ακούσαμε ότι οι ΗΠΑ είχαν αρχίσει την εναέρια επιτήρηση της Νιγηρίας από μια αεροπορική βάση στην Άκρα της Γκάνας τις τελευταίες εβδομάδες. Και τώρα έχουμε αυτό», είπε ο Rattansi.

«Την ημέρα των Χριστουγέννων, η κυβέρνηση Τραμπ αναλαμβάνει δράση. Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα αρέσει πολύ στη χριστιανική ευαγγελική βάση του Τραμπ», πρόσθεσε.