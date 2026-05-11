Στο τέλος της ημέρας, θα «φανεί» και η αρχή της επόμενης…
On Field 11 Μαΐου 2026, 21:42

Ο Ολυμπιακός δεν τελείωσε. Απογοητεύτηκε, στενοχωρήθηκε, λάθεψε με την απώλεια του τίτλου, αλλά το Champions League είναι στόχος κομβικός και κρίσιμος (και) για την επόμενη σεζόν.

Νικόλαος Κώτσης
Vita.gr
Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Η διαχείριση ενός χαμένου τίτλου, είναι πάντα οδυνηρή και περίπλοκη διαδικασία. Κάθε σε σεζόν χωρίς πρωτάθλημα, για τον Ολυμπιακό, είναι μια σεζόν χωρίς την εκπλήρωση του βασικού στόχου. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Η απογοήτευση είναι δεδομένη. Η στενοχώρια, επίσης. Όπως και ο εκνευρισμός. Διότι η απώλεια ήρθε με ιδία λάθη. Αλλά για τον Ολυμπιακό Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές του, η χρονιά δεν έχει τελειώσει.

Δεν πρόκειται για κάποιο κλισέ. Δεν είναι καν προσπάθεια να «στρογγυλευτεί» το μέγεθος της αποτυχίας. Είναι θέμα ουσίας. Και κυρίως, δεν αφορά μόνο το σήμερα και το πώς θα τελειώσει η χρονιά. Αλλά αφορά και στο μέλλον. Στην επόμενη χρονιά. Η οποία θα «καθοριστεί», σε μεγάλο βαθμό, από το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός σε αυτά τα δύο ντέρμπι που απέμειναν ως το φινάλε του δρόμου των play offs.

Ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος να ζήσει με τα αποτελέσματα των αντιπάλων του. Και εν προκειμένω του ΠΑΟΚ. Δεν κρατάει την τύχη του στα χέρια του. Αλλά οφείλει να κάνει αυτό που δεν έχει πράξει έως τώρα, σε όλη τη σεζόν. Να συνεχίσει να παίζει καλά. Αλλά να γίνει και αποτελεσματικός. Να μετουσιώσει σε γκολ την υπεροχή του. Οφείλει να νικήσει τον Παναθηναϊκό στην έδρα του. Και την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ελπίζει ότι θα ξεπεράσει τον Δικέφαλο του Βορρά. Ελπίζοντας να έχει κάποια απώλεια στα δικά του δύο παιχνίδι, κόντρα σε ΑΕΚ (Τούμπα) και ΠΑΟ (στην άδεια Λεωφόρο).

Η απώλεια ενός τίτλου είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Αλλά όπως προαναφέραμε, είναι εξόχως σημαντικό πώς κλείνεις μια σεζόν. Για τον Ολυμπιακό η δυνατότητα να αγωνιστεί ξανά στο Champions League, είναι ζωτικής σημασίας να κυνηγηθεί. Και αυτό, όχι μόνο για λόγους οικονομικούς (σ.σ. ούτως ή άλλως, η διαφορά των εσόδων μεταξύ Champions και Europa League, ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια).

Οι Ερυθρόλευκοι μπορεί να έβγαλαν τα μάτια τους στη Super League, αλλά στη διάρκεια της ευρωπαϊκής παρουσίας τους, απέδειξαν ότι είναι ομάδα επιπέδου Champions League. Όχι μόνο επειδή προκρίθηκαν στα νοκ άουτ με 11 βαθμούς και είχαν μια αξιοπρεπέστατη παρουσία στους αγώνες με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Αλλά διότι με τον τρόπο που αγωνίστηκαν, κέρδισαν τον σεβασμό και την εκτίμηση των λαμπερών αντιπάλων τους.

Η συμμετοχή ενός συλλόγου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση δεν είναι μόνο θέμα οικονομικού ανταλλάγματος. Είναι θέμα πρεστίζ. Θέμα ιστορίας. Θέμα επιπέδου του συλλόγου. Ο Ολυμπιακός και κάθε ομάδα θέλει να βρίσκεται στο μεγάλο πάρτι. Οι ποδοσφαιριστές του το ίδιο. Και αυτό αφορά και στα όσα πρόκειται να γίνουν το καλοκαίρι. Διότι ακόμη και στις μεταγραφές, η… θετική διάθεση ποδοσφαιριστών που θέλεις να αποκτήσεις, είναι πολύ διαφορετική με το δέλεαρ του Champions League.

Στο Ρέντη δείχνουν να έχουν καταλάβει πως όσα έγιναν φέτος, ήταν ένα σκληρό «δώρο» στους αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός έκανε μοιραία λάθη, σε μια σεζόν που ξεκίνησε διαφορετικά και έδειχνε ότι θα είναι πάλι δική του. Προφανώς ό,τι έγραψε δεν ξεγράφει, αλλά το μήνυμα που εστάλη προς όλους και είναι αδιαπραγμάτευτο, είναι ένα: Να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην χαθεί και η 2η θέση.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ εξήγησε και στη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής, αλλά και στην προπόνηση της Δευτέρας, πως ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει τρία βασικά πράγματα: 1) Να συνεχίσει να παίζει όπως στα δύο τελευταία παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, 2) να γίνει πιο αποτελεσματικός και 3) να κατακτηθεί η 2η θέση. Ο Βάσκος δεν είχε πολλά να πει στους παίκτες του. Αλλά επέμεινε στην υποχρέωση που έχουν. Και στο ό,τι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, διότι το κίνητρο του Ολυμπιακού είναι μεγάλο. Και οι ίδιοι πρέπει να ανταποκριθούν. Εστω για το μίνιμουμ.

ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

Όπως κοιμάστε, έτσι… αγαπάτε: Η αθέατη σύνδεση ύπνου και σχέσεων

Κόσμος
Συμβούλιο ασφαλείας στον Λευκό Οίκο υπό τον Τραμπ – Θα εξετάσει επανεκκίνηση στρατιωτικών επιχειρήσεων

Ώρα Νέας Υόρκης…
On Field 11.05.26

Οι Νικς έβγαλαν «σκούπες», έφτασαν στους τελικούς της Ανατολής και φέτος μπορούν να κάνουν την υπέρβαση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 11.05.26

LIVE: Τότεναμ – Λιντς

LIVE: Τότεναμ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Λιντς για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 11.05.26

LIVE: Νάπολι – Μπολόνια

LIVE: Νάπολι – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Μπολόνια για την 36η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ώρα Νέας Υόρκης…
On Field 11.05.26

Οι ανεξέλεγκτοι ξένοι διαιτητές τύπου Σάντσεθ Μαρτίνεθ και ο Λανουά που αποφεύγει τα πλέι οφ τίτλου
Ούτε εκθέσεις στέλνονται στις ομοσπονδίες τους ούτε η UEFA ενημερώνεται για τα κραυγαλέα λάθη τους. Γιατί ο Λανουά κατάλαβε ότι δεν είχε αξία να ορίζει τον εαυτό του ως παρατηρητή τους

«Τέρας» χαρακτηρίζουν τον Μάικλ Τζάκσον οι κατήγοροι του
«Πλύση εγκεφάλου» 11.05.26

Από τη φιλία στη σεξουαλική κακοποίηση - Η «μυστική οικογένεια» του Μάικλ Τζάκσον έσπασε τη σιωπή της

Τα αδέρφια Κάσιο ισχυρίστηκαν ότι ο Μάικλ Τζάκσον τους κακοποίησε όταν ήταν παιδιά, αφού πρώτα τους δελέασε με ακριβά δώρα και ταξίδια - Προσοχή σκληρές περιγραφές.

Σύνταξη
Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία
Κόσμος 11.05.26

Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία

Τουλάχιστον 100 πολίτες έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση σε αγορά στην πολιτεία Ζαμφάρα στη βορειοδυτική Νιγηρία, αντικρουόμενες πληροφορίες από τον στρατό και την Διεθνή Αμνηστία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η εκεχειρία σε μηχανική υποστήριξη λέει ο Τραμπ, που εξετάζει στρατιωτική δράση εναντίο του Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 11.05.26

Η εκεχειρία σε μηχανική υποστήριξη λέει ο Τραμπ, που εξετάζει στρατιωτική δράση εναντίο του Ιράν

Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αφότου απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για το τέλος του πολέμου. Σύμφωνα με το Axios, στο τραπέζι είναι η επανεκκίνηση στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δεύτερος Ιταλός σε καραντίνα για τον χανταΐό – Συναγερμός και στην Τουρκία – Ένας θετικός στις ΗΠΑ
Παγκόσμια ανησυχία 11.05.26

Δεύτερος Ιταλός σε καραντίνα για τον χανταΐό – Συναγερμός και στην Τουρκία – Ένας θετικός στις ΗΠΑ

Ακόμα ένας νεαρός Ιταλός τέθηκε σε καραντίνα καθώς ήρθε σε επαφή με την γυναίκα που πέθανε από χανταΐό. Τεστ και πέντε άτομα υπό παρακολούθηση στην Τουρκία

Σύνταξη
Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε μετά από 85 χρόνια
«Νιώθω ντροπή» 11.05.26

Πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας του ολλανδού ηγέτη των SS

Ο πίνακας του Τουν Κέλντερ «Πορτραίτο Ενός Νεαρού Κοριτσιού», που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 από τη διάσημη συλλογή Χάουντστικερ, βρέθηκε στο σπίτι των απογόνων του ολλανδού ηγέτη των SS Χέντρικ Σέιφαρντ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκηνές πανικού σε πτήση για Μόναχο – Εκκενώθηκε το αεροπλάνο αφού έκανε αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος»
Ελλάδα 11.05.26

Σκηνές πανικού σε πτήση για Μόναχο – Εκκενώθηκε το αεροπλάνο αφού έκανε αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος»

Η πτήση για Μόναχο απογειώθηκε ωστόσο μετά από μισή ώρα ο πιλότος δήλωσε τεχνικό πρόβλημα - Επέστρεψε στο Ελ. Βενιζέλος και έγινε εκκένωση του αεροπλάνου

Σύνταξη
Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;
Διπλωματία 11.05.26

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;

Το θέμα του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έθεσε ο Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ένοπλες δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την αποστολή του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ισπανία: Σπίτι – κολαστήριο για τρία παιδιά – Οι γονείς τους τα κρατούσαν κλειδωμένα για να μην κολλήσουν κορονοϊό
Κόσμος 11.05.26

Σπίτι - κολαστήριο για τρία παιδιά στην Ισπανία - Οι γονείς τους τα κρατούσαν κλειδωμένα για να μην κολλήσουν κορονοϊό

Η αστυνομία συνέλαβε το ζευγάρι τον Απρίλιο του 2025, αφού ανακάλυψε ότι τα παιδιά ζούσαν για χρόνια σε επισφαλείς συνθήκες υγιεινής σε ένα σπίτι στα περίχωρα της βόρειας πόλης Οβιέδο, στην Ισπανία χωρίς να πηγαίνουν σχολείο.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι να κάνουμε αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26 Upd: 21:23

Αλέξης Τσίπρας: Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη - «Η σπορά έγινε, ώρα να θερίσουμε»

Μήνυμα «νίκης» στις εκλογές, οπότε αυτές γίνουν, στέλνει από το Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας, με το κοινό να σταματά την ομιλία του παρακινώντας τον να ανακοινώσει το κόμμα. «Η σπορά έγινε τώρα είναι η ώρα του θερισμού», αναφέρει με νόημα ο πρώην πρωθυπουργός.

Σύνταξη
Αφρικανική σκόνη: Κορύφωση του φαινομένου – Εικόνες από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2
Η πορεία 11.05.26

Κορύφωση της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης – Εικόνες από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2

Κορύφωση του φαινομένου (αφρικανική σκόνη) με τις περιοχές που επιβαρύνονται περισσότερο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους να είναι: η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και τοπικά τα νησιά του Αιγαίου.

Σύνταξη
Βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα
Ελλάδα 11.05.26

Βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα

Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα είναι φέρει κάποια φθορά και ήδη μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια - Όπως διαπιστώθηκε είχε κλαπεί από τον Πειραιά λίγες ώρες νωρίτερα

Σύνταξη
Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»
The Good Life 11.05.26

Metallica: Λένε ευχαριστώ στην Ελλάδα, κάνουν ρεκόρ στο ΟΑΚΑ – «Η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ»

Το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου οι Μetallica πρωταγωνίστησαν σε μια «σεισμική δόνηση» που επαναπροσδιόρισε τα συναυλιακά χρονικά της χώρας και λένε ευχαριστώ

Σύνταξη
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 2ος Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας
Media 11.05.26

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 2ος Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας

Το Σάββατο 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης για τον 2ο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σύνταξη
