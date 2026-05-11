Ντάνι Γκαρθία: «Πρέπει να κερδίσουμε τα δύο ματς που απομένουν»
Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε για την απώλεια του πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό και για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που έρχεται.
Για το προσεχές ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τους λόγους που χάθηκε φέτος το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό μίλησε στην Cosmote TV ο Ντάνι Γκαρθία.
«Είναι σημαντικό να κερδίσουμε στο τελευταίο μας φετινό παιχνίδι στο γήπεδο μας», ανέφερε ο έμπειρος μέσος των Πειραιωτών και πρόσθεσε: «Παίζουμε ποδόσφαιρο για να δίνουμε λίγη χαρά στον κόσμο και αυτό θέλουμε να κάνουμε την Τετάρτη».
Υπενθυμίζουμε ότι οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται το βράδυ της Τετάρτης τον Παναθηναϊκό (19:30), ενώ κλείνουν το φετινό πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ (17/5, 19:30).
Όσα είπε ο Ντάνι Γκαρθία:
Για το πρωτάθλημα που χάθηκε:
«Φέτος χάσαμε κάποια παιχνίδια που πέρσι είχαμε καταφέρει να κερδίσουμε. Σε γενικές γραμμές αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αφήσαμε την δουλειά για το τέλος. Ήρθαμε με μεγάλη αυτοπεποίθηση να παίξουμε στα πλέι-οφ όμως δεν τα καταφέραμε».
Για τον στόχο της δεύτερης θέσης:
«Τώρα πρέπει σίγουρα να κερδίσουμε τα δύο ματς που απομένουν. Τα ντέρμπι έχουν πάντα ιδιαίτερο χαρακτήρα για τους φιλάθλους μας. Κυρίως πρέπει να ξεκινήσουμε νικώντας την Τετάρτη για να τους δώσουμε λίγη χαρά και νομίζω πως αν παίξουμε όπως στα τελευταία παιχνίδια, θα τα καταφέρουμε».
Για το τελευταίο ματς της σεζόν στο «Γ. Καραϊσκάκης»:
«Ξέρουμε πως όλοι είναι λυπημένοι, όπως είμαστε και εμείς, όμως θα είναι σημαντικό να κερδίσουμε στο τελευταίο μας φετινό παιχνίδι στο γήπεδο μας. Παίζουμε ποδόσφαιρο για να δίνουμε λίγη χαρά στον κόσμο και αυτό θέλουμε να κάνουμε την Τετάρτη», κατέληξε ο Γκαρθία.
