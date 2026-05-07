Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
Ελλάδα 07 Μαΐου 2026, 13:18
Eνσωμάτωση

Δολοφονία Μοσχούρη: Οι δράστες σχεδίαζαν μια ακόμα δολοφονία ατόμου που είχε σχέσεις με τη Greek Mafia

Οι αστυνομικοί έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση είχε βάλει στο στόχαστρο έναν έγκλειστο των φυλακών - Περίμεναν να πάρει άδεια για να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου

Φυσική λύση: 5 χυμοί που μειώνουν την υπέρταση

Λίγο πριν υλοποιήσουν ένα νέο συμβόλαιο θανάτου συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI τα τρία άτομα που εμπλέκονται στη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη το 2025 στο Χαλάνδρι.

Πρόκειται σύμφωνα με αστυνομικές πηγές για τα άτομα που είχαν οργανώσει το σχέδιο της δολοφονίας του 52χρονου «Θαμνάκια» – όπως ήταν γνωστός στον κόσμο της νύχτας – και έδωσαν όλες τις πληροφορίες στους φυσικούς αυτουργούς της δολοφονικής επίθεσης.

Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν με την κατηγορία της δολοφονίας του Μοσχούρη, τον Απρίλιο του 2025, στο Χαλάνδρι οδηγήθηκαν κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων στις 12:30 το μεσημέρι της Πέμπτης.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται επιπλέον για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2024 καθώς και για πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων (παρακολούθηση με κάμερες πιθανού νέου στόχου τους) τον Ιούλιο του 2024.

Στις φυλακές το τέταρτο μέλος

Εκτός των τριών που συνελήφθησαν, στην εγκληματική οργάνωση συμπεριλαμβάνεται και ένα τέταρτο άτομο, που είναι κρατούμενος σε φυλακές.

Ο συγκεκριμένος, μαζί με άλλα πρόσωπα, πριν από 11 μήνες είχε εμπλακεί στην απαγωγή ενός 25χρονου από τον Υμηττό, από τον οποίον ζητούσαν 50.000 – 100.000 ευρώ για να τον απελευθερώσουν.

Στο στόχαστρο τώρα κρατούμενος φυλακών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, η εγκληματική οργάνωση σχεδίαζε νέα δολοφονική επίθεση εναντίον άλλου ατόμου που σχετίζεται με τη Greek Mafia.

Μάλιστα, το «θύμα» τους είναι έγκλειστος των φυλακών, με τους τρεις να έχουν θέσει υπό παρακολούθηση τη σύντροφό του.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, είχαν τοποθετήσει κάμερες παρακολούθησης κοντά στο σπίτι της, ενώ είχαν βάλει και GPS στο αυτοκίνητό της, θέλοντας να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για τις κινήσεις της.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι το σχέδιο της δολοφονίας του συγκεκριμένου ατόμου θα ενεργοποιούνταν όταν θα λάμβανε άδεια από τις φυλακές.

Άφαντοι οι δολοφόνοι

Την ίδια ώρα, οι δύο δράστες της ενέδρας στον Μοσχούρη και έριξαν δεκάδες σφαίρες εναντίον του, παραμένουν ασύλληπτοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ίσως είχαν αποχωρήσει από τη χώρα άμεσα μετά τη δολοφονία του 52χρονου.

Μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων από το σημείο της ενέδρας, ανέφεραν ότι μιλούσαν ρωσικά, με την Ελληνική Αστυνομία να εξετάζει την εμπλοκή της λεγόμενης ρωσόφωνης μαφίας που συνεργάζεται με Έλληνες ποινικούς προκειμένου να επικρατήσουν στο λαθρεμπόριο τσιγάρων και καυσίμων αλλά και στην προστασία νυχτερινών κέντρων.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s

Φυσική λύση: 5 χυμοί που μειώνουν την υπέρταση

Αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το σταδιακό άνοιγμα των Στενών

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Ηγουμενίτσα: Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το ελληνικό FBI
Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το ελληνικό FBI

Χανταϊός: Θρίλερ με τους 40 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν ξεσπάσει η επιδημία
Χανταϊός: Θρίλερ με τους 40 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν ξεσπάσει η επιδημία

Πύργος: Υπό φύλαξη στο νοσοκομείο 17χρονος, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία
Υπό φύλαξη στο Νοσοκομείο Πύργου 17χρονος, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Ηράκλειο: Βίντεο – ντοκουμέντο από το τροχαίο που έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Γιώργος και «οδήγησε» στη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα
Βίντεο - ντοκουμέντο από το τροχαίο που σκοτώθηκε ο 17χρονος Γιώργος και «οδήγησε» στη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με επενδύσεις άνω του €1 δισ.
Όμιλος AKTOR: Ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με επενδύσεις άνω του €1 δισ.

Πινακίδες: Χαμός με τα νέα Ι.Χ. – Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να τα παραλάβουν λόγω έλλειψης… τσίγκου
Χαμός με τις πινακίδες για νέα Ι.Χ. - Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να τα παραλάβουν λόγω έλλειψης... τσίγκου

Τσουκαλάς: Η ομιλία Μητσοτάκη είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού
Τσουκαλάς: Η ομιλία Μητσοτάκη είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού

Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;
Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;

Βαγγέλης Πρατικάκης
Νέα στοιχεία για Predator και κατασκοπεία κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης στον Αρειο Πάγο – Ζήτησε εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
Νέα στοιχεία για Predator και κατασκοπεία κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης στον Αρειο Πάγο – Ζήτησε εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο

Μίνα Μουστάκα
«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;
«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;

Μαργαρίτα Βεργολιά
Live οι ομιλίες στην ΚΟ της ΝΔ: Επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Γκρίνιες για τους «προστατευμένους» υπουργούς
Live οι ομιλίες στην ΚΟ της ΝΔ: Επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Γκρίνιες για τους «προστατευμένους» υπουργούς

Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της
Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της

Παναγιώτης Σωτήρης
Μόσχα: Αποκαλύφθηκε η άκρως μυστική σχολή που εκπαιδεύει Ρώσους πράκτορες – Ποιο γνωστό πανεπιστήμιο τη «φιλοξενεί»
Αποκαλύφθηκε η άκρως μυστική σχολή που εκπαιδεύει Ρώσους πράκτορες - Ποιο γνωστό πανεπιστήμιο τη «φιλοξενεί»

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χανιά: Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε – «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ
Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε - «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

