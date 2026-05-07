Δολοφονία Μοσχούρη: Οι δράστες σχεδίαζαν μια ακόμα δολοφονία ατόμου που είχε σχέσεις με τη Greek Mafia

Λίγο πριν υλοποιήσουν ένα νέο συμβόλαιο θανάτου συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI τα τρία άτομα που εμπλέκονται στη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη το 2025 στο Χαλάνδρι.

Πρόκειται σύμφωνα με αστυνομικές πηγές για τα άτομα που είχαν οργανώσει το σχέδιο της δολοφονίας του 52χρονου «Θαμνάκια» – όπως ήταν γνωστός στον κόσμο της νύχτας – και έδωσαν όλες τις πληροφορίες στους φυσικούς αυτουργούς της δολοφονικής επίθεσης.

Στην Ευελπίδων οι συλληφθέντες – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν με την κατηγορία της δολοφονίας του Μοσχούρη, τον Απρίλιο του 2025, στο Χαλάνδρι οδηγήθηκαν κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων στις 12:30 το μεσημέρι της Πέμπτης.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται επιπλέον για έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2024 καθώς και για πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων (παρακολούθηση με κάμερες πιθανού νέου στόχου τους) τον Ιούλιο του 2024.

Στις φυλακές το τέταρτο μέλος

Εκτός των τριών που συνελήφθησαν, στην εγκληματική οργάνωση συμπεριλαμβάνεται και ένα τέταρτο άτομο, που είναι κρατούμενος σε φυλακές.

Ο συγκεκριμένος, μαζί με άλλα πρόσωπα, πριν από 11 μήνες είχε εμπλακεί στην απαγωγή ενός 25χρονου από τον Υμηττό, από τον οποίον ζητούσαν 50.000 – 100.000 ευρώ για να τον απελευθερώσουν.

Στο στόχαστρο τώρα κρατούμενος φυλακών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, η εγκληματική οργάνωση σχεδίαζε νέα δολοφονική επίθεση εναντίον άλλου ατόμου που σχετίζεται με τη Greek Mafia.

Μάλιστα, το «θύμα» τους είναι έγκλειστος των φυλακών, με τους τρεις να έχουν θέσει υπό παρακολούθηση τη σύντροφό του.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, είχαν τοποθετήσει κάμερες παρακολούθησης κοντά στο σπίτι της, ενώ είχαν βάλει και GPS στο αυτοκίνητό της, θέλοντας να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για τις κινήσεις της.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι το σχέδιο της δολοφονίας του συγκεκριμένου ατόμου θα ενεργοποιούνταν όταν θα λάμβανε άδεια από τις φυλακές.

Άφαντοι οι δολοφόνοι

Την ίδια ώρα, οι δύο δράστες της ενέδρας στον Μοσχούρη και έριξαν δεκάδες σφαίρες εναντίον του, παραμένουν ασύλληπτοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ίσως είχαν αποχωρήσει από τη χώρα άμεσα μετά τη δολοφονία του 52χρονου.

Μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων από το σημείο της ενέδρας, ανέφεραν ότι μιλούσαν ρωσικά, με την Ελληνική Αστυνομία να εξετάζει την εμπλοκή της λεγόμενης ρωσόφωνης μαφίας που συνεργάζεται με Έλληνες ποινικούς προκειμένου να επικρατήσουν στο λαθρεμπόριο τσιγάρων και καυσίμων αλλά και στην προστασία νυχτερινών κέντρων.