Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι – Γνωστοί στις Αρχές οι δράστες

Στη σύλληψη τριών ημεδαπών που είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που αναλάμβανε επιθέσεις εναντίον ατόμων και στόχων της Greek Mafia, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, το ελληνικό FBI συνέλαβε τρία άτομα που σύμφωνα με πληροφορίες προχωρούσαν σε επιθέσεις που σχετίζονταν με το δίκτυο της μαφίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομα που ήταν ήδη γνωστά στις Αρχές, καθώς είναι σεσημασμένοι για σοβαρές ποινικές υποθέσεις.

Δολοφόνησαν τον Μοσχούρη στο Χαλάνδρι

Μία από τις υποθέσεις που εμπλέκονται οι τρεις συλληφθέντες είναι η δολοφονία του 52χρονου Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού με το προσωνύμιο «Θαμνάκιας», τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι.

Τότε, οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι στο θύμα τους έξω από ιατρικό κέντρο σε κεντρικό δρόμο της περιοχής. Μόλις ο Μοσχούρης βγήκε από το ιατρικό κέντρο, οι δράστες άνοιξαν πυρ με Καλάσνικοφ και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI είχαν εντοπίσει στο σημείο συνολικά 20 κάλυκες, ενώ οι δράστες είχαν προχωρήσει στον εμπρησμό του οχήματος διαφυγής τους, στο Πάτημα Χαλανδρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μοσχούρης είχε επιβιώσει από δολοφονική απόπειρα το 2020 στη Βούλα και για το λόγο αυτό είχε μαζί του όπλο, όπως και συνοδεία, όμως δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει.

Δύο ακόμα επιθέσεις τους

Επίσης, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για έκρηξη σε επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων στη Νέα Ερυθραία τον Αύγουστο του 2024, καθώς και πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του ίδιου έτους.