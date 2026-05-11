Ολυμπιακός: Ανανέωσε η Καρλάφτη (pic)
Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην επέκταση της συνεργασίας του με την Ρένια Καρλάφτη για τα επόμενα δύο χρόνια.
Κάτοικος Πειραιά θα παραμείνει η Ρένια Καρλάφτη και για τα επόμενα δύο χρόνια! Η διεθνής γκαρντ/φόργουορντ υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και παραμένει στο δυναμικό της ομάδας.
«Είμαι πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω να είμαι μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τους προπονητές για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Είμαι έτοιμη να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να συμβάλω στην επίτευξη των στόχων της ομάδας. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά γεμάτη υγεία και επιτυχίες», ανέφερε στις δηλώσεις της μετά την ανανέωση της συνεργασίας της με τους Ερυθρόλευκους η Καρλάφτη.
Η ανακοίνωση για την Καρλάφτη:
«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ρένια Καρλάφτη. Η διεθνής γκαρντ/φόργουορντ υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο, διετούς διάρκειας και παραμένει στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του συλλόγου».
Η δήλωση της Ρένιας Καρλάφτη:
