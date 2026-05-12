Γιορτή σήμερα 12 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 12 Μαΐου σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Σήμερα, 12 Μαΐου, τιμάται η μνήμη του Αγίου Επιφανείου και του Οσίου Θεοδώρου του εν Κυθήροις ασκήσαντος.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν οι:

Επιφάνειος, Επιφάνιος, Επιφανία

Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες μέσα στη χρονιά που γιορτάζουν ορισμένα από τα παραπάνω ονόματα.

Άγιος Επιφάνειος

Ο Άγιος Επιφάνειος υπήρξε μία από τις σημαντικές μορφές της Εκκλησίας, γνωστός για τη θεολογική του κατάρτιση και τη δράση του υπέρ της Ορθοδοξίας. Διετέλεσε Επίσκοπος Κωνσταντίας στην Κύπρο και ξεχώρισε για το φιλανθρωπικό και ποιμαντικό του έργο.

Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 12 Μαΐου από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Όσιος Θεόδωρος ο εν Κυθήροις ασκήσας

Ο Όσιος Θεόδωρος αφιέρωσε τη ζωή του στην άσκηση και την προσευχή στα Κύθηρα, όπου έζησε με ταπεινότητα και πίστη. Η ζωή του αποτελεί παράδειγμα αφοσίωσης και πνευματικότητας.

