Γιορτή σήμερα 12 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Γιορτή σήμερα 12 Μαΐου: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο και τους Αγίους που τιμά η Εκκλησία.
Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 12 Μαΐου σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Σήμερα, 12 Μαΐου, τιμάται η μνήμη του Αγίου Επιφανείου και του Οσίου Θεοδώρου του εν Κυθήροις ασκήσαντος.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Μαΐου
Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν οι:
- Επιφάνειος, Επιφάνιος, Επιφανία
- Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες μέσα στη χρονιά που γιορτάζουν ορισμένα από τα παραπάνω ονόματα.
Αν κάποιος από το περιβάλλον σας γιορτάζει σήμερα, μην ξεχάσετε να του στείλετε τις πιο θερμές ευχές σας.
Άγιος Επιφάνειος
Ο Άγιος Επιφάνειος υπήρξε μία από τις σημαντικές μορφές της Εκκλησίας, γνωστός για τη θεολογική του κατάρτιση και τη δράση του υπέρ της Ορθοδοξίας. Διετέλεσε Επίσκοπος Κωνσταντίας στην Κύπρο και ξεχώρισε για το φιλανθρωπικό και ποιμαντικό του έργο.
Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 12 Μαΐου από την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Όσιος Θεόδωρος ο εν Κυθήροις ασκήσας
Ο Όσιος Θεόδωρος αφιέρωσε τη ζωή του στην άσκηση και την προσευχή στα Κύθηρα, όπου έζησε με ταπεινότητα και πίστη. Η ζωή του αποτελεί παράδειγμα αφοσίωσης και πνευματικότητας.
Φωτογραφία: Marina Koutsoumpa
