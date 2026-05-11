EPPO: Η πρώτη αντίδραση για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
Για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, να ανανεώσει για δύο και όχι για πέντε έτη τη θητεία των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
- Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ
- Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο
- Lufthansa: Τρεις τραυματίες από την εκκένωση του αεροσκάφους μετά την αναγκαστική προσγείωση
- Πώς ο πόλεμος αλλάζει τους επενδυτές και τις διαδρομές του χρήματος
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Την πρώτη αντίδρασή της, στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, να ανανεώσει για δύο και όχι για πέντε έτη τη θητεία των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).
Το σχόλιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την διετή ανανέωση θητείας Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκη
«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει λάβει καμία επίσημη πληροφορία σχετικά με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Μόλις λάβουμε επίσημες πληροφορίες, θα αναλύσουμε την απόφαση και θα καθορίσουμε τα κατάλληλα επόμενα βήματα», αναφέρει το γραφείο Τύπου του ευρωπαϊκού θεσμού.
Η απόφαση του ΑΔΣ και η τοποθέτηση της επικεφαλής της EPPO
Σήμερα (11/05), αποφασίστηκε ομόφωνα να παραμείνουν για τα επόμενα δύο χρόνια στις θέσεις τους οι τρεις εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς που χειρίζονται κρίσιμες υποθέσεις όπως αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ και της υπόθεσης των τελωνείων του Πειραιά με την κωδική ονομασία Καλυψώ.
Και οι τρεις, κρίθηκε από τους 15 ανώτατους δικαστικούς που μετέχουν στο Συμβούλιο, πρέπει να παραμείνουν ως να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν ανανέωσε τη θητεία τους για άλλα πέντε χρόνια, όπως είχε αποφασίσει το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
Υπενθυμίζεται ότι η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι από το Φόρουμ των Δελφών είχε καλέσει τον Άρειο Πάγο να ανανεώσει τη θητεία των τριών για πέντε χρόνια δηλώνοντας πως αν η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου θα ήταν αρνητική, τότε το θέμα θα έφτανε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
- Καταρρέει η δημοτικότητα των ΗΠΑ – Τι έδειξε νέα παγκόσμια έρευνα
- Ύποπτος σε υπόθεση διαφθοράς ο Αντρίι Γερμάκ, πρώην προσωπάρχης του Ζελένσκι
- Τότεναμ – Λιντς 1-1: «Χ» στο Λονδίνο – Μαίνεται η μάχη για την παραμονή
- Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό
- Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 12.05.2026]
- Γιορτή σήμερα 12 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- EPPO: Η πρώτη αντίδραση για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις