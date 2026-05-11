Την πρώτη αντίδρασή της, στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, να ανανεώσει για δύο και όχι για πέντε έτη τη θητεία των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).

Το σχόλιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την διετή ανανέωση θητείας Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκη

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει λάβει καμία επίσημη πληροφορία σχετικά με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Μόλις λάβουμε επίσημες πληροφορίες, θα αναλύσουμε την απόφαση και θα καθορίσουμε τα κατάλληλα επόμενα βήματα», αναφέρει το γραφείο Τύπου του ευρωπαϊκού θεσμού.

Η απόφαση του ΑΔΣ και η τοποθέτηση της επικεφαλής της EPPO

Σήμερα (11/05), αποφασίστηκε ομόφωνα να παραμείνουν για τα επόμενα δύο χρόνια στις θέσεις τους οι τρεις εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς που χειρίζονται κρίσιμες υποθέσεις όπως αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ και της υπόθεσης των τελωνείων του Πειραιά με την κωδική ονομασία Καλυψώ.

Και οι τρεις, κρίθηκε από τους 15 ανώτατους δικαστικούς που μετέχουν στο Συμβούλιο, πρέπει να παραμείνουν ως να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν ανανέωσε τη θητεία τους για άλλα πέντε χρόνια, όπως είχε αποφασίσει το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

Υπενθυμίζεται ότι η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι από το Φόρουμ των Δελφών είχε καλέσει τον Άρειο Πάγο να ανανεώσει τη θητεία των τριών για πέντε χρόνια δηλώνοντας πως αν η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου θα ήταν αρνητική, τότε το θέμα θα έφτανε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.