Ομόφωνα (Άρειος Πάγος) παραμένουν για τα επόμενα δύο χρόνια στις θέσεις τους οι τρεις εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς που χειρίζονται κρίσιμες υποθέσεις όπως αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ και της υπόθεσης των τελωνείων του Πειραιά με την κωδική ονομασία Καλυψώ.

Η θητεία των τριών εισαγγελέων όπου υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο ανανεώθηκε ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου.

Πρόκειται για τις εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύση Μουζάκη που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο και έχουν στα χέρια τους σημαντικές δικογραφίες σε ώριμο δικονομικό στάδιο.

Και οι τρεις κρίθηκε από τους 15 ανώτατους δικαστικούς που μετέχουν στο Συμβούλιο ότι πρέπει να παραμείνουν ως να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες τις οποίες χειρίζονται.

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν ανανέωσε τη θητεία τους για άλλα πέντε χρόνια, όπως είχε αποφασίσει το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

Άρειος Πάγος: Το κάλεσμα της Κοβέσι

Υπενθυμίζεται ότι η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι από το Φόρουμ των Δελφών είχε καλέσει τον Άρειο Πάγο να ανανεώσει τη θητεία των τριών για πέντε χρόνια δηλώνοντας πως αν η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου θα ήταν αρνητική, τότε το θέμα θα έφθανε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κρινόμενου εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ήταν παρόντες στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου.