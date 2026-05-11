Μπόλντγουιν: «Πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, έχει αυτοπεποίθηση μετά το 3-0 κόντρα στη Μονακό»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στο Final Four της Euroleague και το αντάμωμα με τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης αναφέρθηκε ο Γουέιντ Μπόλντγουιν μιλώντας στο BasketNews, ενώ ο Αμερικανός γκαρντ της Φενερμπαχτσέ ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο η τούρκικη ομάδα να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στον τελικό.

«Η μεγαλύτερη απειλή είναι ο Ολυμπιακός. Είναι το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Είναι το παιχνίδι στον δρόμο για να φτάσουμε στο πρωτάθλημα. Είναι ο Ολυμπιακός των τελευταίων πέντε ετών, που πηγαίνει συνεχώς στο Final Four, οπότε θα είναι σημαντικό να ανταγωνιστούμε απέναντί τους», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε: «Είναι πολύ καλή ομάδα. Έχουν πολύ καλή ροή. Η αυτοπεποίθησή τους είναι εξαιρετικά υψηλή μετά την απόλυτη κυριαρχία τους απέναντι στη Μονακό. Οπότε θα δούμε», τόνισε ο Μπόλντγουιν για τον Ολυμπιακό.

Όσον για τον Παναθηναϊκό και την επιστροφή του στο ΟΑΚΑ, όπου την τελευταία φορά πέτυχε ένα μεγάλο buzzer beater και προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Ματίας Λεσόρ, αλλά και των οπαδών του Τριφυλλιού, ανέφερε:

«Αν παίξουμε με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, θα είναι ένα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι, πιθανότατα το πιο αξέχαστο της καριέρας μου. Περιμένω να ακούω βρισιές – άντε γ@#$» – και φωνές από τη στιγμή που θα μπω στο γήπεδο, και αυτό ακριβώς θέλω από αυτούς», δήλωσε ο Αμερικανός γκαρντ της τούρκικης ομάδας.

Βέβαια, για να αντιμετωπίσει η Φενερμπαχτσέ τον Παναθηναϊκό θα πρέπει αρχικά οι Πράσινοι να νικήσουν την Βαλένθια στο Game 5 και να προκριθούν στο Final Four και στη συνέχεια οι Πράσινοι, αλλά και οι Τούρκοι να κερδίσουν τους ημιτελικούς τους.