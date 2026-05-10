Οι «Εκκλησιάζουσες» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου ετοιμάζονται για την καλοκαιρινή περιοδεία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τις «Εκκλησιάζουσες» την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη, σκηνοθετεί το καλοκαίρι του 2026 ο Θέμης Μουμουλίδης, με τίτλο: Εκκλησιάζουσες | Γυναίκες στην Εξουσία».

Η παράσταση είναι μια συμπαραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και της 5ης Εποχής, που συμπληρώνει 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας στο χώρο του σύγχρονου πολιτισμού.

Ο Λευτέρης Γιοβανίδης καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και ο Θέμης Μουμουλίδης δημιουργός της 5ης Εποχής, ενώνουν τις δυνάμεις τους, σε ένα τολμηρό και απαιτητικό καλλιτεχνικό εγχείρημα.

«Εκκλησιάζουσες»: Η καλοκαιρινή περιοδεία

Η παράσταση θα παρουσιαστεί σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με Φεστιβάλ και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η αριστοφανική κωμωδία ανεβαίνει σε ελεύθερη απόδοση- διασκευή που υπογράφουν η Νεφέλη Μαϊστράλη και ο Θέμης Μουμουλίδης, ως μουσική παράσταση που συνδυάζει στην αισθητική της την πολυχρωμία και τον ήχο του τσίρκου, με το τζαζ ηχόχρωμα και τη σκοτεινιά του καμπαρέ.

Την μουσική υπογράφει ο Θοδωρής Οικονόμου, την κινησιολογική επεξεργασία – χορογραφία η Πατρίσια Απέργη, τα κοστούμια η Βάνα Γιαννούλα, τους φωτισμούς ο Νίκος Σωτηρόπουλος.

Ποιους θα δούμε στους ρόλους

Στο ρόλο του Βλέπυρου ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, στο ρόλο της Πραξαγόρας η Μαρίνα Ασλάνογλου, στον ρόλο του Κομπέρ ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης και μαζί τους οι: Ίντρα Κέιν, Φοίβος Ριμένας, Δήμητρα Βήττα, Μαρία Κυρώζη, Διονύσια Μπαλαμώτη, Ερωφίλη Παναγιωταρέα, Αναστασία Τζελέπη.

Ένα πικρό πολιτικό σχόλιο, που στοχεύει μέσα από το σπάσιμο των ορίων να φτάσει στο εκκωφαντικό αδιέξοδο, όπως και η εποχή μας, και να αναζητήσει εναγωνίως λύσεις, έστω και ουτοπικές, ικανές όμως να ενώσουν μια κοινωνία στο σχεδιασμό ενός κοινού μέλλοντος.

Και, ταυτόχρονα, μια κωμωδία – γιορτή της μεταμφίεσης, της ελευθερίας να είμαστε -έστω και για λίγο- «άλλοι».

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία | ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ

Απόδοση – Διασκευή | ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΪΣΤΡΑΛΗ – ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ

Μουσική | ΘΟΔΩΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κινησιολογική Επεξεργασία | ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΑΠΕΡΓΗ

Κοστούμια | ΒΑΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Φωτισμοί | ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πληροφορίες

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.