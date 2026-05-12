Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σοκ προκαλούν οι εικόνες με την 28χρονη να βρίσκεται αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην Παντάνασσα, στο Ηράκλειο.

Στις φωτογραφίες φαίνεται δίπλα στην 28χρονη να βρίσκεται η μητέρα της οποία με προσπαθεί να σκουπίσει τα αίματα.

Στις εικόνες, επίσης, φαίνονται οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο αλλά και η κλούβα, με την οποία κατηγορείται ότι την παρέσυρε ο άνδρας της, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Η νεαρή μητέρα τεσσάρων παιδιών, νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή της να είναι σοβαρή αλλά σταθερή, λόγω των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που έχει υποστεί, από την παράσυρσή της από το αυτοκίνητο τύπου «κλούβα» που οδηγούσε ο σύζυγός της.

Ο 30χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας που αντιμετωπίζει, αφού παρά το γεγονός ότι αρχικά δήλωσε στους αστυνομικούς πως η σύζυγός του έπεσε από το όχημα ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει λόγο βλάβης στην πόρτα του συνοδηγού, από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι ο ίδιος την έχει παρασύρει με το όχημά του.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο, περιγράφει στο CRETA24: «Εγώ επέστρεφα στο σπίτι με το αυτοκίνητο μου και είδα ένα μικρό αυτοκίνητο σταματημένο και μπροστά την κλούβα. Περνώντας είδα ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα, τη γυναίκα αιμόφυρτη και έναν άνθρωπο να προσπαθεί να της δώσει τις πρώτες βοήθειες».

Μάλιστα ο ίδιος περιγράφει τι του είπε ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης, όταν τον ρώτησε τι συμβαίνει. Φώναζε και «ήταν σαν χαμένος», ανέφερε.

«Όταν σταμάτησα και πλησίασα ρώτησα και ένας άλλος άντρας μου είπε πως άνοιξε η πόρτα και έπεσε η γυναίκα του. Ο άνθρωπος αυτός ήταν σα χαμένος. Φώναζε και κατάλαβα πως κάτι δεν πάει καλά. Απομακρύνθηκα και πήρα τηλέφωνο την αστυνομία. Πλησιάζοντας ξανά είδα πως η γυναίκα είχε μώλωπες στην αριστερή της πλευρά, ενώ ο άντρας της φώναζε και ήθελε να βάλει τη γυναίκα στην κλούβα και δεν τον αφήσαμε εγώ και ο άνθρωπος που προσπαθούσε να της δώσει τις πρώτες βοήθειες. Μετά από ένα δύο λεπτά ήρθε μία γυναίκα που είπε πως είναι η μητέρα της και έπειτα ένα αυτοκίνητο και πήρε τα παιδιά που όλο αυτό το διάστημα ήταν μέσα στην κλούβα και έκλαιγαν. Ο προφυλαχτήρας ήταν μέσα στην κλούβα πάνω σε κάτι σίδερα».