ΠΑΟΚ: Με Γιακουμάκη και Σάντσες κόντρα στην ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ άρχισε τη μίνι προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι της Τετάρτης (13/5, 19:30) απέναντι στην ΑΕΚ στην Τούμπα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να βλέπει τους Γιώργο Γιακουμάκη και Χόρχε Σάντσες να μπαίνουν ξανά στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων.

Οι δύο ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν χωρίς προβλήματα και όλα δείχνουν πως θα βρίσκονται κανονικά στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού για την αναμέτρηση με την «Ένωση».

Την ίδια ώρα, ο προπονητής του «Δικεφάλου του Βορρά» καλείται να διαχειριστεί και μια σημαντική απουσία, καθώς ο Χρήστος Ζαφείρης δεν υπολογίζεται για το ντέρμπι αυτό.

Ο Έλληνας μέσος συμπλήρωσε κάρτες και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κρίσιμη αναμέτρηση της Τούμπας, γεγονός που δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Επίσης, οι Μαντί Καμαρά και Ντέγιαν Λόβρεν συνέχισαν θεραπεία και παραμένουν εκτός κανονικού προγράμματος.

Το σημερινό (11/5) πρόγραμμα είχε διαφορετικό περιεχόμενο για όσους βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα στον Πειραιά και για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Οι βασικοί ακολούθησαν πρόγραμμα αποφόρτισης με δουλειά στο γυμναστήριο και την πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά στο γήπεδο.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδια κατοχής και δίτερμα, με το τεχνικό επιτελείο να στρέφει ήδη όλη την προσοχή του στο παιχνίδι της Τετάρτης.

Γιαμπλόνσκι στην Τούμπα

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής των playoffs της Super League, με τον Ράντε Ομπρένοβιτς να ορίζεται από την ΚΕΔ στο ντέρμπι του Φαλήρου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενώ σε αυτό της Τούμπας θα «σφυρίξει» ο Στίβεν Γιαμπλόνσκι.

Τετάρτη 13 Μαΐου- 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Διαιτητής: Γιαμπλόσνκι

Βοηθοί: Μπέιτινγκερ, Μίλερ

4ος: Βεργέτης

VAR: Στορκς

AVAR: Βίλενμποργκ

Τετάρτη 13 Μαΐου – 19:30 Ολύμπιακός – Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Ομπρένοβιτς

Βοηθοί: Γκάμπροβετς, Κόρντεζ

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Γιουγκ

AVAR: Πέριτς