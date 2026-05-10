Δευτέρα 11 Μαϊου 2026
10.05.2026 | 18:32
Γιατί πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν γίνονται αυτά…
Ποδόσφαιρο 10 Μαΐου 2026, 21:37

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν γίνονται αυτά…

Ο Ολυμπιακός για ένα ακόμη με τον ΠΑΟΚ έχασε τα άχαστα, ο Δικέφαλος πήρε την ισοπαλία (1-1) και το προβάδισμα για τη 2η θέση, την ώρα που η ΑΕΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Άκης Στρατόπουλος
Ο Ολυμπιακός έχασε ένα τσουβάλι ευκαιρίες απέναντι στον ΠΑΟΚ και όπως συνέβη και στην Τούμπα, πέταξε ένα ακόμη δικό του αποτέλεσμα. Ο Δικέφαλος του Βορρά πήρε την ισοπαλία (1-1) στο Φάληρο, πήρε το προβάδισμα για τη 2η θέση και ταυτόχρονα… έδωσε και το πρωτάθλημα πρόωρα στην ΑΕΚ, η οποία την ίδια ώρα νικούσε με ανατροπή και buzzer beater τον Παναθηναϊκό (2-1) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Ροντινέι στο 61′ άνοιξε το σκορ για τους «ερυθρόλευκους», ο Κωνσταντέλιας στο 69′ αυτός που ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ. Για την ιστορία, το στατιστικό του αγώνα έδειξε 25 τελικές και σχεδόν 60% κατοχή μπάλας για τον Ολυμπιακό, στοιχεία που όμως και πάλι δεν ήταν αρκετά.

Δυνατό μπάσιμο από τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός μπήκε -όπως αναμενόταν- πολύ δυνατά στο ματς, αφού από τα πρώτα δευτερόλεπτα βρέθηκε -και παρέμεινε- σε θέση επίθεσης, πιέζοντας ασφυκτικά την άμυνα του ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε την κατοχή μπάλας, είχε την συνολική υπεροχή στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο και πάλι η δημιουργία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Ανά διαστήματα, οι «ερυθρόλευκοι» έβαζαν όλο τον ΠΑΟΚ στην περιοχή του, όμως αδυνατούσαν να βρουν την κατάλληλη τελική πάσα ή την σωστή τελική.

Η πρώτη φάση του αγώνα καταγράφηκε στο 6ο λεπτό, όταν μετά από ωραία συνεργασία των «ερυθρόλευκων», ο Ποντένσε μοίρασε ωραία τη μπάλα στον Τσικίνιο στην περιοχή, όμως το συρτό σουτ που έκανε αυτός πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Παβλένκα. Όσο ο Ολυμπιακός διατηρούσε την κατοχή της μπάλας, ο ΠΑΟΚ αμυνόταν σταθερά με μεγάλη τακτική προσήλωση, ψάχνοντας αντίστοιχα κάποια κόντρα για κάτι καλό στην επίθεση.

Ο Παβλένκα κράτησε το 0-0

Στο 23′ ο Ολυμπιακός είχε την μεγαλύτερη φάση του πρώτου μέρους, σε μια τριπλή ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Αρχικά, ο Ελ Κααμπί βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Παβλένκα από μπαλιά του Πιρόλα, όμως δεν τον νίκησε στο «σκαφτό» που δοκίμασε. Στην εξέλιξη της φάσης, ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ έπιασε εντυπωσιακά και τα σουτ από Ποντένσε και Τσικίνιο μέσα από την περιοχή, κρατώντας έτσι το 0-0.

Ένα πεντάλεπτο αργότερα, ο ΠΑΟΚ είχε τη δική του μοναδική καλή στιγμή στο 45λεπτο, όταν μετά από γέμισμα στην περιοχή, ο Κένι έγινε κάτοχος της μπάλας στην περιοχή, αλλά το σουτ με το αριστερό δεν ήταν καλό. Στο 31′ ο Ποντένσε έγινε αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό μετά από χτύπημα στο κεφάλι σε μια φάση που πήγε πάνω στη μπάλα μαζί με τον Μπρούνο. Ο Πορτογάλος μέχρι εκείνο το σημείο ήταν ο καλύτερος του αγώνα για τους Πειραιώτες και αυτό έδειξε να τους αποδιοργανώνει επιθετικά. Τελικά, ο ρυθμός έπεσε στο τελευταίο τέταρτο με το 0-0 να είναι το αποτέλεσμα του ημιχρόνου.

Φουλ επίθεση, πολλές φάσεις και 1-0 ο Ροντινέι

Ίδια εικόνα είχε το ματς και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ολυμπιακό να παίζει φουλ επίθεση και να πιέζει για το 1-0. Στο 50′ χάθηκε μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία όταν μετά απόλ άθος διώξιμο του Παβλένκα, ο Ροντινέι βρήκε τον Ελ Κααμπί, αλλά το σουτ του Μαροκινού από πολύ κοντά κόντραρε στον Κεντζιόρα και κατέληξε κόρνερ.

Μια κεφαλιά του Κοστίνια στο 56′ πέρασε επίσης άουτ, όπως και το σουτ του Μαρτίνς ένα λεπτό μετά στην αντεπίθεση, σε μια ακόμη σημαντική ευκαιρία. Στο 58′, ο Παβλένκα απέκρουσε διαγώνιο σουτ του Τσικίνιο και στο σημείο αυτό οι τελικές στο ματς ήταν 14-1 για τον Ολυμπιακό. Τελικά, με την 15η οι Πειραιώτες άνοιξαν και το σκορ. Ήταν η φάση του 61ου λεπτού, ο Έσε με υπέροχη διαγώνια μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ βρήκε τον Ροντινέι που είχε κάνει την κίνηση και ο Βραζιλιάνος με κεφαλιά έγραψε το 1-0.

Άμεση η ισοφάριση του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια

Το ματς όπως φάνηκε όμως, θα είχε δρόμο ακόμη. Όπως συνέβη και στην Τούμπα, η μεγάλη αποτελεσματικότητα του ΠΑΟΚ και οι χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού, παρά την εικόνα του αγώνα, έφερναν το ματς στα ίσα. Μόλις οκτώ λεπτά αργότερα, στο 69′, ο κορυφαίος του αγώνα για τον Δικέφαλο του Βορρά, Γιάννης Κωνσταντέλιας, ισοφάρισε με υπέροχο τακουνάκι από κοντά, έπειτα από γύρισμα του Μπάμπα, σε φάση από αριστερά.

Ακολούθησε μια κεφαλιά άουτ του Ταρέμι στο 74′ και στο 77′ ο Κωνσταντέλιας έχασε μεγάλη ευκαιρία όταν έκανε εντυπωσιακή ενέργεια και πλασέ, αλλά ο Τζολάκης κράτησε το 1-1. Μια προβολή του Μαρτίνς στο 78′ πέρασε λίγο άουτ και στο 86′ ο ρέφερι έδωσε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ για χέρι του Ρέτσου, όμως μετά από παρέμβαση του VAR πήρε πίσω την απόφαση.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αλλάξει κάτι στα τελευταία λεπτά, ωστόσο ο ΠΑΟΚ αμύνθηκε αποτελεσματικά και κράτησε το 1-1 που του δίνει το προβάδισμα και για τη δεύτερη θέση. Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ νικούσε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και… όλα τελείωναν για φέτος, με την Ένωση να στέφεται πρωταθλήτρια δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των πλέι-οφ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο ΠΑΟΚ έβαλε γκολ στην πρώτη του τελική στην εστία και την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός στα τελευταία δύο ματς χρειάζεται 42 τελικές συνολικά για να πετύχει δύο γκολ… Νούμερα που προφανώς κάνουν τη διαφορά στα δύο παιχνίδια και που δίνουν το προβάδισμα στον Δικέφαλο του Βορρά.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η γρήγορη αντίδραση του ΠΑΟΚ με το γκολ του Κωνσταντέλια, σε ένα σημείο που ο Ολυμπιακός έδειχνε να έχει πάρει μπρος και το Καραϊσκάκη… έγερνε.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρέθηκε ξανά σε κακή μέρα, έχασε τα… άχαστα και αυτό δυστυχώς στοίχισε στην ομάδα του.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Ισπανία)
Βοηθοί: Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ (Ισπανία), Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ (Ισπανία)
Τέταρτος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
VAR: Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα (Ισπανία)
AVAR: Χουντίτ Ρομάνο Γκαρθία (Ισπανία)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Στο 86′ χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR, όταν δόθηκε πέναλτι για τον ΠΑΟΚ από τον Ισπανό διαιτητή, για χέρι του Ρέτσου μετά από σουτ του Οζντόεφ εκτός περιοχής. Ωστόσο, το πήρε πίσω μετά την παρέμβαση και το δικό του on field review.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ροντινέι (61′) – Γιάννης Κωνσταντέλιας (69′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ / 4-2-3-1): Τζολάκης, Κοστίνια (78′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Ποντένσε (31′ Μαρτίνς), Τσικίνιο (78′ Μουζακίτης), Ελ Κααμπί (68′ Ταρέμι).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου / 4-2-3-1): Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (83′ Μπιανκόν), Μεϊτέ (63′ Οζντόεφ), Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβάνουσετς (63′ Τάισον), Γερεμέγεφ.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5η):

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (13/5, 19:30)
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (13/5, 19:30)

Wall Street: Γεωπολιτική και πληθωρισμός στην αυλαία των εταιρικών αποτελεσμάτων

Wall Street: Γεωπολιτική και πληθωρισμός στην αυλαία των εταιρικών αποτελεσμάτων

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Κόλπος: Ανυπολόγιστες ζημιές λόγω πολέμου – Μακροχρόνιες επιπτώσεις στον ορίζοντα

Κόλπος: Ανυπολόγιστες ζημιές λόγω πολέμου – Μακροχρόνιες επιπτώσεις στον ορίζοντα

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της η «Μπάρτσα»!
Ποδόσφαιρο 11.05.26

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της η «Μπάρτσα»!

Η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο classico της 35ης αγωνιστικής και κατέκτησε μαθηματικά τον τίτλο στην Ισπανία για 29η φορά στην ιστορία της.

Άκης Στρατόπουλος
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Μίλαν-Αταλάντα 2-3: «Κραχ» των γηπεδούχων και κίνδυνος να χάσει το Champions League

Δεύτερη σερί ήττα για τη Μίλαν, αυτή την φορά από την αδιάφορη Αταλάντα, ισοβαθμεί με την Ρόμα και κινδυνεύει να χάσει το εισιτήριο για το Champions League. Οι ροσονέρι ξύπνησαν αργά…

Σύνταξη
Μπάσκετ 10.05.26

Πλήρες ροτέισον από τον Μαρτίνεθ, στην ήττα της Βαλένθια από τη Μπασκόνια, πριν τον «τελικό» με Παναθηναϊκό

Είναι χαρακτηριστικό ότι άπαντες οι παίκτες της Βαλένθια αγωνίστηκαν από 5':25'' έως 12':25'' προκειμένου να μείνουν όσο πιο «φρέσκοι» γίνεται στον «τελικό» με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

