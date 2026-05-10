Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με γκολ του Ροντινέι (1-0, vid)
Ο Βραζιλιάνος άσος έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα του Παβλένκα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός κατάφερε ν’ ανοίξει το σκορ κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, με την υπεροχή των πειραιωτών να «καρποφορεί» στο 61’.
Ο Σαντιάγκο Έσε έκανε ωραία σέντρα στην «πλάτη» της άμυνας των φιλοξενούμενων, ο Ροντινέι έκανε σωστή κίνηση και με ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παβλένκα, κάνοντας το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους».
Δείτε το γκολ του Ροντινέι:
- Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της η «Μπάρτσα»!
- Μίλαν-Αταλάντα 2-3: «Κραχ» των γηπεδούχων και κίνδυνος να χάσει το Champions League
- Όλα τα γκολ της αγωνιστικής σε πλέι οφ και πλέι άουτ της Super League (vids)
- Πλήρες ροτέισον από τον Μαρτίνεθ, στην ήττα της Βαλένθια από τη Μπασκόνια, πριν τον «τελικό» με Παναθηναϊκό
- Ο «δρόμος» της ΑΕΚ στο Champions League – Πότε είναι οι αγώνες
- Τραυματίστηκε o Καρέτσας και αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια (vid)
- Πότε θα γίνει η απονομή του πρωταθλήματος στην ΑΕΚ
- Ο Μαρτίνεθ επιβεβαίωσε ότι είναι ξεπεσμένος ελίτ και ότι ο Λανουά είναι ακατάλληλος αρχιδιαιτητής (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις