Η βαθμολογία των play offs της Super League: Το πήρε η ΑΕΚ
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία των play offs 1-4 της Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής – Πρωταθλήτρια και μαθηματικά η ΑΕΚ
Η ΑΕΚ επικράτησε με σκορ 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατέκτησε και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, από την 4η αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League!
Πλέον, η «Ένωση» έχει 70 βαθμούς και την επόμενη σεζόν θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της πορεία από τα play offs του Champions League, έχοντας εξασφαλισμένη -τουλάχιστον- τη League Phase του Europa League!
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο Φάληρο, έχουν από 62 πόντους, αλλά ο «Δικέφαλος του Βορρά» διατηρεί προβάδισμα για τη δεύτερη θέση και τα προκριματικά του Champions League, λόγω του πλεονεκτήματος που έχει σε ισοβαθμία με τους Πειραιώτες.
Το πανόραμα της 4ης αγωνιστικής:
4η αγωνιστική: Κυριακή 10 Μαΐου
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1
Η βαθμολογία:
Το υπόλοιπο πρόγραμμα των play offs 1-4:
5η αγωνιστική: Τετάρτη 13 Μαΐου
19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
6η αγωνιστική: Κυριακή 17 Μαΐου
19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός
19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
