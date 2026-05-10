Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ (2-1, vids)

Σενάριο-όνειρο για την ΑΕΚ που στέφθηκε πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της με απίθανο τρόπο. Βρέθηκε να χάνει με 0-1 από τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, αλλά με ένα γκολ του Ζίνι και ένα του Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις πήρε τη νίκη με 2-1 και σε συνδυασμό με το 1-1 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο.

Πως ξεκίνησαν

Για την ΑΕΚ ο Στρακόσα ήταν κάτω από τα δοκάρια με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο τετράδα στην άμυνα. Οι Πινέδα και Μαρίν ξεκίνησαν στον άξονα, οι Κοϊτά, Περέιρα στα άκρα και ο Γιόβιτς επέστρεψε δίπλα στον Βάργκα.

Για τον Παναθηναϊκό στο τέρμα ήταν ο Λαφόν και τετράδα στην άμυνα οι Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν και Κυριακόπουλος. Στα χαφ ήταν οι Κοντούρης, Τσέριν, δεξιά ο Παντελίδης, αριστερά ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα πίσω από τον Τεττέη.

Μοιρασμένο ματς με λίγες ευκαιρίες

Οι «πράσινοι» πατούσαν καλύτερα στα πρώτα λεπτά πιέζοντας αποτελεσματικά και απείλησαν μόλις στο 6’ με αδύναμο σουτ του Παντελίδη από γύρισμα του Τεττέη. Στο αμέσως επόμενο λεπτό η Ένωση απάντησε με ωραία ατομική ενέργεια του Κοϊτά και σουτ που έδιωξε δύσκολα ο Λαφόν.

Μετά το τέταρτο η ΑΕΚ πήρε τον έλεγχο του ματς και έφτασε σε κάποιες τελικές με Πινέδα και Περέιρα που δεν ανησύχησαν ιδιαίτερα τον Λαφόν. Για να δούμε αξιόλογη ευκαιρία έπρεπε να φτάσουμε στο 39’ όταν ο Κοντούρης με δυνατό σουτ από μακριά υποχρέωσε τον Στρακόσα σε σπουδαία επέμβαση. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Βάργκα σκόραρε με κεφαλιά από εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, αλλά ήταν εκτεθειμένος και το γκολ ακυρώθηκε.

Ροντέο με λυτρωτή Ζοάο Μάριο και σούπερ Ζίνι

Στο δεύτερο μέρος η Ένωση μπήκε δυνατά, αλλά είχε νευρικότητα. Ουσιαστική φάση δεν υπήρχε στο παιχνίδι μέχρι το 63′ όταν μετά από αδράνεια της άμυνάς της ο Τσέριν έκανε σουτ στο δοκάρι και ο Τεττέη με κεφαλιά από κοντά το 0-1. Ο Ζίνι πέρασε αμέσως στο ματς από τον Νίκολιτς και άλλαξε τα πάντα.

Με απίθανο βολέ στην κίνηση έκανε το 1-1 στο 72′ βάζοντας φωτιά στη Νέα Φιλαδέλφεια ενώ τέσσερα λεπτά μετά είχε δοκάρι σχεδόν σε κενό τέρμα. Η ΑΕΚ πίεσε για την ανατροπή, απειλήθηκε από ένα σουτ του Ζαρουρί, έχασε τεράστια τριπλή ευκαιρία στο 89′ και λυτρώθηκε στο 90+3′. Μετά από φάση διαρκείας ο Ζοάο Μάριο από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και προκάλεσε… σεισμό.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η γρήγορη ισοφάριση της ΑΕΚ έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Ζίνι έφερε τα πάνω κάτω και οδήγησε στην ανατροπή τίτλου για την ΑΕΚ!

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Δεν υπήρξε κάποιος που να υστέρησε σημαντικά από τις δύο ομάδες.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Καλό ματς από τον Όσμερς που δεν είχε δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR πέρα από την επιβεβαίωση για το οφσάιντ του Βάργκα.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ζίνι (72’), Ζοάο Μάριο (90+3′) / Τσέριν (63’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν (86′ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά (86′ Μάνταλος), Περέιρα (66′ Ζίνι), Γιόβιτς, Βάργκα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος, Κουντούρης (73′ Σιώπης), Τσέριν, Ταμπόρδα (84′ Τζούρισιτς), Αντίνο (79′ Γιάγκουσιτς), Παντελίδης (73′ Ζαρουρί), Τετέι (84′ Πάντοβιτς).

ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΑΤΣ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (13/5, 19:30)