Σε μια χρονική περίοδο που το κυβερνών κόμμα μετρά τις πληγές του από τα συνεχόμενα σκάνδαλα η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών (ποσοστό 72%) δηλώνει με σαφήνεια πως δεν υπάρχει Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα και οι νόμοι εφαρμόζονται επιλεκτικά. Όσον αφορά τον τρόπο που χειρίζεται η Λάουρα Κοβέσι την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ το «χαστούκι» στην κυβέρνηση είναι ηχηρό με το 64% να απαντά πως «δεν συνιστά παρέμβαση στην πολιτική ζωή της Ελλάδας».

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης αποκαλύπτουν πως η ψήφος διαμαρτυρίας αφορά 6 στους 10 πολίτες. Η μέτρηση φανερώνει αύξηση ενώ είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί όπως σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Alco για την έρευνα κοινής γνώμης για λογαριασμό του Alpha.

Κάτω και από το 2019 η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση

Στην πρόθεση ψήφου συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της ΝΔ καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό σε δημοσκόπηση της Alco, ακόμα και πριν από πριν το 2019.

Παράλληλα, υπάρχει πολύ μεγάλη άνοδο αυτών που δηλώνουν πως θα ψηφίσουν «άλλο κόμμα». Χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης είναι πως ένας στους τρεις πολίτες τηρεί στάση αναμονής, (αναποφάσιστοι και άλλο κόμμα 33%).

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 22,8% (-1% από την προηγούμενη δημοσκόπηση του Απριλίου), ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,2% (+0,2%), τρίτο κόμμα η Ελληνική Λύση με 8% (-0,6%), με 7% ακολουθεί το ΚΚΕ (+0,2%)), και 5,7% η Πλεύση Ελευθερίας (-0,6%). Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται οριακά πάνω από το 3% με πτώση 1,2%. Κάτω από το όριο του 3% βρίσκεται η Φωνή Λογικής με 2,6%, το ΜέΡΑ25 με 2,5% και η Νίκη με 2%.

Κυρίαρχος ο Αλέξης Τσίπρας στη μάχη των υπό ίδρυση κομμάτων

Στα ραντάρ των δημοσκοπικών εταιρειών βρίσκονται και τα υπό δημιουργία κόμματα. Ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει να διατηρεί τη δυναμική του με ένα 17% να απαντά «πολύ και αρκετά» πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα υπό την ηγεσία του.

Το «κόμμα Τσίπρα» αντλεί κυρίως ποσοστά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν ψηφοφόροι της Πλεύση Ελευθερίας και του ΜέΡΑ25 ενώ ελάχιστοι απαντούν πως είχαν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και αναμένεται να επιλέξουν το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Το «κόμμα Καρυστιανού» δεν δείχνει σημάδια ανάκαμψης σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση αλλά ούτε σημάδια συρρίκνωσης. Το 15% απαντά «πολύ και αρκετά» πιθανό να το ψηφίσει.

Η δεξαμενή άντλησης ψηφοφόρων για το κόμμα της είναι η δεξιά και η κεντροδεξιά και οι παρυφές της ακροδεξιάς με το κόμμα της Νίκης να είναι ο μεγαλύτερος «αιμοδότης».

Χάνοντας το «μαξιλαράκι» του 23%

Η νέα δημοσκόπηση έρχεται σε μια περίοδο που την αλλαγή κυβέρνησης προκρίνει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών λέγοντας «όχι» σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη και «ναι» σε κυβερνητική αλλαγή, στη δημοσκόπηση της MRB (για λογαριασμό του OPEN). Σχεδόν επτά στους δέκα αξιολογούν μάλλον και πολύ αρνητικά την κυβερνητική θητεία ενώ και σε αυτή τη μέτρηση το ποσοστό στην πρόθεση ψήφου είναι κάτω από το 23%. Το 51% ζητά προκήρυξης πρόωρων εκλογών.

Στην ίδια δημοσκόπηση σημαντικά «κέρδη» καταγράφει το «κόμμα Τσίπρα» με το «σίγουρα θα ψηφίσω» να βρίσκεται σε διψήφιο ποσοστό (23,2%) και άνοδο +3,6%. Πτωτική η τάση για το «κόμμα Καρυστιανού», σταθερή η τάση για το «κόμμα Σαμαρά».

Στην ερώτηση εάν θα πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για να ερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή: το 63,1% λέει «σίγουρα». Για το θέμα της Εξεταστικής για τις υποκλοπές και το αν θα πρέπει να γίνει ή όχι, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, οι πολίτες λένε: σε ποσοστό 39,5% «σίγουρα συμφωνώ».