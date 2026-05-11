Η εκεχειρία σε μηχανική υποστήριξη λέει ο Τραμπ, που εξετάζει στρατιωτική δράση εναντίο του Ιράν

Λιγότερο από ένα 24ωρο αφότου απέρριψε ως απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Axios, η στρατιωτική δράση είναι αυτό που θα εξεταστεί στη συνάντηση.

Τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι, μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα στον πόλεμο στο Ιράν. Υποστηρίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, η απόρριψη πολλών από τα αιτήματά του από την Τεχεράνη και η άρνησή του να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα θέτουν ξανά στο τραπέζι τη στρατιωτική δράση.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει δημόσια αρκετές φορές με βομβαρδισμό των υποδομών στο Ιράν εάν η διπλωματία αποτύχει.

Η ιρανική άρνηση

Οι ΗΠΑ περίμεναν 10 ημέρες για την απάντηση του Ιράν στο σχέδιο πρότασής τους για τον τερματισμό του πολέμου. Επίσης, λένε οι αξιωματούχοι ο Λευκός Οίκος ήταν αισιόδοξος ότι θα υπήρχε πρόοδος προς μια συμφωνία.

Αλλά η ιρανική απάντηση που έφτασε την Κυριακή δεν ήταν θετική. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, η πρόταση των ΗΠΑ απορρίφθηκε, διότι «σήμαινε την παράδοση του Ιράν στις υπερβολικές απαιτήσεις του Τραμπ». Ο Τραμπ απέρριψε την απάντηση του Ιράν την Κυριακή. «Δεν μου αρέσει. Είναι απολύτως απαράδεκτη», δήλωσε στο Axios. Σήμερα, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για υγειονομικά θέματα, τη χαρακτήρισε και «ηλίθια».

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας θα συμμετάσχουν η στρατιωτική ηγεσία και ανώτατα κυβερνητικά στελέχη. Ο αντιπρόεδρος Βανς, ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ. Επίσης, ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατηγός Νταν Κέιν, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι.

Το ουράνιο και η «τρελή ηγεσία» του Ιράν

Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε ότι έχει το τέλειο και απλό σχέδιο: «Έχω ένα σχέδιο. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα». Και στη συνέχεια είπε ότι η εκεχειρία είναι στην «εντατική σε μηχανική υποστήριξη».

Trump: The ceasefire is on massive life support.



Επίσης έκανε τον εξής ισχυρισμό: ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ. Αλλά, σύμφωνα με τον Τραμπ, οι Ιρανοί «άλλαξαν γνώμη», γιατί παρέλειψαν οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα.

Trump on Iran: Iran told me, "You are getting the nuclear dust, but you will have to get it." They said, "You and China are the only ones that can get it because the sites were obliterated."



Και όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει ηγεσία να διαπραγματευθεί με το Ιράν, είπε: «Ναι, τους μετριοπαθείς και τους τρελούς. Οι πρώτοι θέλουν να διαπραγματευθούν και οι τρελοί να πολεμήσουν».

Trump on Iran: They are very dishonorable people, the leadership.



Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι ο Τραμπ σκέφτεται τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν για να αυξήσει την πίεση στο καθεστώς. Πιστεύει ότι έτσι θα επιβάλει παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Θα τους ρυθμίσει λίγο», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. «Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε πού οδηγεί αυτό», δήλωσε ένας δεύτερος.

Το Σχέδιο Ελευθερία

Μιλώντας και στο δίκτυο Fox News, ο Τραμπ είπε ότι εξετάζει την επανέναρξη του Σχεδίου Ελευθερία. Της επιχείρησης συνοδείας εμπορικών σκαφών που ανέστειλε άρον-άρον, μόλις δύο μέρες μετά την έναρξή της.

Αυτή είναι η μία επιλογή στο τραπέζι.

Η άλλη επιλογή είναι η επανέναρξη της εκστρατείας βομβαρδισμών και η επίθεση στο 25% των στόχων που ο αμερικανικός στρατός εντόπισε αλλά δεν έχει χτυπήσει ακόμη.

Υπάρχει και η πίεση από το Ισραήλ. Η κυβέρνηση Νετανιάχου, αναφέρει το Axios, θέλει ο Τραμπ να διατάξει μια επιχείρηση ειδικών δυνάμεων. Αυτή θα ασφαλίσει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Τραμπ διστάζει να διατάξει μια τέτοια επιχείρηση επειδή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

Και το ταξίδι στην Κίνα

Όλα αυτά είναι μεν επιλογές, αλλά υπάρχει ένα «εμπόδιο» ή μια ευκαιρία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ταξιδεύει στην Κίνα, από την οποία θα επιστρέψει την Παρασκευή. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα διατάξει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν νωρίτερα. Με την άποψη αυτή συμφωνούν πολλοί αναλυτές.

Ο λόγος είναι ότι ο Τραμπ αναμένεται να συζητήσει τον πόλεμο στο Ιράν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Και ελπίζει ότι η Κίνα θα αυξήσει την πίεση στην Τεχεράνη. Ήδη το Πεκίνο παροτρύνει το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά μέχρι στιγμής χωρίς επιτυχία.