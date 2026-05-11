ΗΠΑ – Ιράν: Ποια είναι τα κύρια σημεία διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος 11 Μαΐου 2026, 08:36

ΗΠΑ – Ιράν: Ποια είναι τα κύρια σημεία διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχουν «κολλήσει» και πάλι - Τι ζητά η Ουάσινγκτον, τι προτείνει η Τεχεράνη

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο "διαβάζει" το DNA & "προβλέπει"

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν «εντελώς απαράδεκτη», με αποτέλεσμα το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου να παραμένει.

Το Al Jazeera, παραθέτει τα κύρια σημεία διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τα οποία δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει από τους προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων.

Την ανάρτηση Τραμπ για την απόρριψη της απάντησης της Τεχεράνης αναδημοσίευσε και ο Λευκός Οίκος:

Τι θέλουν οι ΗΠΑ, τι προτείνει το Ιράν

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν το Ιράν να σταματήσει εντελώς το πρόγραμμα, αλλά η Τεχεράνη λέει ότι οι όποιοι περιορισμοί πρέπει να ισχύουν για περιορισμένο αριθμό ετών.

Τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν: Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ θέλουν να πάρουν υπό την επιτήρησή τους τα αποθέματα του Ιράν, που ανέρχονται σε 400 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Η Τεχεράνη έχει απορρίψει το αίτημα.

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιθυμεί να επισημοποιήσει τον έλεγχό του επί της ναυτιλίας στη θαλάσσια οδό, μεταξύ άλλων επιβάλλοντας τέλος διέλευσης, και απαιτεί από τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων. Ο Τραμπ δηλώνει ότι ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου επιτευχθεί συμφωνία.

Δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία: Ιρανοί αξιωματούχοι απαιτούν την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως μέρος οποιασδήποτε μακροπρόθεσμης συμφωνίας.

Πολεμικές αποζημιώσεις: Το Ιράν απαιτεί αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ύψους περίπου 270 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Περιφερειακή επιρροή του Ιράν: Οι ΗΠΑ επιθυμούν να περιορίσουν τη στήριξη της Τεχεράνης προς τους περιφερειακούς συμμάχους της, συμπεριλαμβανομένων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και της Χαμάς στη Γάζα, και να περιορίσουν το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της.

ΔΕΗ: Τα πέντε κρίσιμα σημεία για την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Τα πέντε κρίσιμα σημεία για την ΑΜΚ

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο "διαβάζει" το DNA & "προβλέπει"

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά από εκατέρωθεν απορρίψεις των σχεδίων για τερματισμό του πολέμου
Κρίσιμες ώρες 11.05.26 Upd: 08:38

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά από εκατέρωθεν απορρίψεις των σχεδίων για τερματισμό του πολέμου

«Απόλυτα απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου - Δεν κάνουμε προτάσεις για να ευχαριστήσουμε τον Τραμπ, λένε οι Ιρανοί -Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»
Συνέντευξη 11.05.26

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»

Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, υποστηρίζει ότι η ομοφωνία παραλύει την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και ζητεί πιο ευέλικτους μηχανισμούς άμυνας και αποφάσεων

Μαρία Βασιλείου
Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Σκληρή αλήθεια 11.05.26

Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιράν: Αλλες «δύο εβδομάδες» χρειάζονται οι ΗΠΑ για να πλήξουν όλους τους στόχους τους, διαβεβαιώνει ο Τραμπ
«Εχουν ηττηθεί» 11.05.26

Ο Τραμπ θέλει άλλες «δύο εβδομάδες» για να πλήξει όλους τους στόχους στο Ιράν

Οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται άλλες δύο εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν.

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη
Αναστολή ποινής 10.05.26

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη

Μία εβδομάδα αφότου κατέρρευσε στη φυλακή, η Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη. Η υγεία της βραβευμένης με Νόμπελ συγγραφέα και ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών έχει επιδεινωθεί.

Ο Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του – Γιατί τώρα;
Κόσμος 10.05.26

Ο Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του – Γιατί τώρα;

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του, παρά το γεγονός ότι οι ευρύτερες διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του
ΗΠΑ 10.05.26

Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του

Οργή έχει προκαλέσει το χρυσό άγαλμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει το δεξί του χέρι σε γροθιά, που στήθηκε στο γήπεδο γκολφ που έχει στο Μαϊάμι. Οι υποστηρικτές του όμως λένε ότι αποτελεί «γιορτή για την Αμερική που γίνεται μεγάλη ξανά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας
Κόσμος 10.05.26

Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας παραιτήθηκε όταν ουκρανικά drones χτύπησαν δεξαμενή πετρελαίου στη χώρα του. Η πρωθυπουργός θεώρησε ότι δεν ήταν έτοιμη η ασπίδα εναντίον drone.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Τίμπεργουλβς – Σπερς 114-109: Οι «λύκοι» ισοφάρισαν τη σειρά – Αποβολή για τον Γουεμπανιάμα
Μπάσκετ 11.05.26

Τίμπεργουλβς – Σπερς 114-109: Οι «λύκοι» ισοφάρισαν τη σειρά – Αποβολή για τον Γουεμπανιάμα

Σε ένα παιχνίδι με αρκετή ένταση που έφερε την αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα για αγκωνιά σε αντίπαλο, οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Σπερς 114-109 και έφεραν τη σειρά στο 2-2.

Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή
Editorial 11.05.26

Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή

Το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι η μία ή η άλλη πολιτική της. Είναι ο τρόπος που μεταλλάσσει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό
Ελλάδα 11.05.26

Ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον χανταϊό - Μπήκε σε καραντίνα στο Αττικόν

Ο Έλληνας επιβάτης του MV Hondius τέθηκε σε αυστηρή καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου

Βύρων Κοτζαμάνης: «Το 2060 οι Ελληνες θα είμαστε όσοι και τη δεκαετία του 1960 αλλά πολύ πιο μεγάλοι σε ηλικία»
Διεθνές Συνέδριο 11.05.26

Ζοφερές προβλέψεις: «Το 2060 οι Ελληνες θα είμαστε όσοι και τη δεκαετία του 1960 αλλά πολύ πιο μεγάλοι σε ηλικία»

Ο καθηγητής δημογραφίας Βύρων Κοτζαμάνης παρουσίασε μια σειρά από ανησυχητικά στοιχεία για το δημογραφικό στην Ελλάδα - Ο ίδιος σημειώνει πως δεν χρειάζεται πανικός αλλά αλλαγή πολιτικών - Τι δείχνουν και τα στοιχεία του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Γρηγόρης διαψεύδει τον Δημητριάδη
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Ο Γρηγόρης διαψεύδει τον Δημητριάδη

Στην ένορκη κατάθεση που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στις 25 Ιουνίου 2024 ενώπιον της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου όχι απλώς δήλωσε άγνοια για τις υποκλοπές, αλλά δεν ανέλαβε καμία ευθύνη ούτε για τις νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παραπέμποντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τζίνα Μοσχολιού
Τζίνα Μοσχολιού
Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τεχνητή νοημοσύνη 11.05.26

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η AI και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου

Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σε τροχιά δυσμενούς σεναρίου η οικονομία της Ελλάδας – Αποκωδικοποιώντας κρίσιμους δείκτες
Δοκιμασία 11.05.26

Σε τροχιά δυσμενούς σεναρίου η οικονομία της Ελλάδας – Αποκωδικοποιώντας κρίσιμους δείκτες

Άκρως ανησυχητική η πορεία για την ελληνική οικονομία. Επιτάχυνση του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Δομικές αδυναμίες, επί τα χείρω προβλέψεις της κυβέρνησης και ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά από εκατέρωθεν απορρίψεις των σχεδίων για τερματισμό του πολέμου
Κρίσιμες ώρες 11.05.26 Upd: 08:38

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά από εκατέρωθεν απορρίψεις των σχεδίων για τερματισμό του πολέμου

«Απόλυτα απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου - Δεν κάνουμε προτάσεις για να ευχαριστήσουμε τον Τραμπ, λένε οι Ιρανοί -Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πνιγμοί και ατυχήματα στη θάλασσα: Μειώθηκαν πολύ οι θάνατοι, όμως 4 παιδιά έχασαν τη ζωή τους – Τι πρέπει ακόμα να γίνει
Εκθεση 11.05.26

Πνιγμοί και ατυχήματα στη θάλασσα: Μειώθηκαν πολύ οι θάνατοι, όμως 4 παιδιά έχασαν τη ζωή τους – Τι πρέπει ακόμα να γίνει

To in προδημοσιεύει την έκθεση της Safe Water Sports για τα θαλάσσια ατυχήματα και τους πνιγμούς στη χώρα μας το 2025 - Σε ποιους δήμους καταγράφονται τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα – Μιλάει στο in o Παναγιώτης Πασχαλάκης, πρόεδρος της ΜΚΟ

Στην… πρέσα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών
Ελλάδα 11.05.26

Στην... πρέσα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας, παρά την προσπάθεια εξοστρακισμού τους από το κυβερνητικό γήπεδο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»
Συνέντευξη 11.05.26

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»

Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, υποστηρίζει ότι η ομοφωνία παραλύει την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και ζητεί πιο ευέλικτους μηχανισμούς άμυνας και αποφάσεων

Μαρία Βασιλείου
Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Σκληρή αλήθεια 11.05.26

Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων
«Friends with benefits»; 11.05.26

Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων

Ένα νέο βιβλίο συνδέει τη Σάρα Φέργκιουσον με τον Diddy και επαναφέρει την πρώην Δούκισσα της Υόρκης στη σκιά σκανδάλων που η ίδια διαψεύδει κατηγορηματικά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

