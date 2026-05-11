Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά από εκατέρωθεν απορρίψεις των σχεδίων για τερματισμό του πολέμου
«Απόλυτα απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου - Δεν κάνουμε προτάσεις για να ευχαριστήσουμε τον Τραμπ, λένε οι Ιρανοί -Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο- Όλες οι εξελίξεις στο in
Ο Τραμπ χαρακτήρισε την απάντηση που έδωσε η Τεχεράνη στην αμερικανική πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο, «εντελώς απαράδεκτη» και ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο «δύο επιπλέον εβδομάδες» για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν.
Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν υπερασπίζονται την πρόταση της Τεχεράνης, αναφέροντας ότι το αμερικανικό σχέδιο απαιτούσε από το Ιράν να «υποκύψει στην απληστία του Τραμπ».Ιρανός αξιωματούχος, αντιδρώντας στην απάντηση Τραμπ, ανέφερε ότι «κανείς στο Ιράν δεν συντάσσει προτάσεις για να ευχαριστήσει τον Τραμπ. Αν δεν είναι ικανοποιημένος με αυτές, αυτό είναι πιθανώς για καλό».
Οι βομβαρδισμοί του Λιβάνου από το Ισραήλ συνεχίζονται, ενώ η Χεζμπολάχ αναγγέλλει περισσότερες επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων. Δύο Λιβανέζοι γιατροί και ένας πολίτης σκοτώθηκαν εναντίον κέντρων έκτακτης ανάγκης στο Μπιντ Τζμπέιλ.
