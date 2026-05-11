Τα αποθέματα πυρομαχικών κρίσιμης σημασίας και διαφόρων ειδών πυραύλων των ΗΠΑ έχουν μειωθεί σε πολύ ανησυχητικό βαθμό, δήλωσε χθες Κυριακή δημοκρατικός γερουσιαστής.

«Νομίζω πως είναι δίκαιο να πω ότι είναι σοκαριστικό το πόσο βαθιά φτάσαμε» στις αποθηκευμένες ποσότητες, τόνισε ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι σε δηλώσεις του στο CBS News (στη φωτογραφία, επάνω, ο Μαρκ Κέλι).

«Οι ΗΠΑ δεν θα ήταν σε θέση να αμυνθούν σε περίπτωση παρατεταμένου πολέμου»

Απέδωσε τις ελλείψεις στο ότι ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέπλεξε τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν «χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς σχέδιο, χωρίς χρονοδιάγραμμα και γι’ αυτό σπαταλήσαμε πολλά πυρομαχικά».

Ο κ. Κέλι, μέλος της επιτροπής ενόπλων δυνάμεων της αμερικανικής άνω Βουλής, σημείωσε, επικαλούμενος ενημερώσεις του Πενταγώνου και αποφεύγοντας—εξαιτίας της απόρρητης φύσης τέτοιων δεδομένων—να δώσει συγκεκριμένους αριθμούς, πως οι ελλείψεις αφορούν καίριας σημασίας όπλα ή πυρομαχικά, όπως οι πύραυλοι κρουζ Tomahawk, αυτοί για τα συστήματα ATACMS, οι γενικής χρήσης πύραυλοι SM-3, οι πύραυλοι για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Ο γερουσιαστής Κέλι προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ δεν θα ήταν σε θέση να αμυνθούν σε περίπτωση παρατεταμένου πολέμου, ότι «βρισκόμαστε σε χειρότερη θέση απ’ ό,τι θα ήμασταν αν δεν διεξαγόταν ο πόλεμος στο Ιράν».

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ζητεί από το κοινοβούλιο πελώρια αύξηση του προϋπολογισμού του.

Το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης Τραμπ για το οικονομικό έτος 2027 (σ.σ. το οποίο αρχίζει τον Οκτώβριο) προβλέπει ιλιγγιώδεις στρατιωτικές δαπάνες, ύψους σχεδόν 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που ο κ. Κέλι θεωρεί «σκάνδαλο».

Οργή Χέγκσεθ

Θύμισε στο CBS πως όταν αναδείχτηκε μέλος της επιτροπής πριν από πεντέμισι χρόνια, ο στρατιωτικός προϋπολογισμός της χώρας ήταν υποδιπλάσιος, ανερχόταν σε 700 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση.

Senate Armed Services Committee member Sen. Mark Kelly (D-AZ) says the Pentagon has updated lawmakers on how many attack missiles and interceptor rounds have been fired off since the start of the war with Iran, and he says “it’s shocking how deep we have gone into these… pic.twitter.com/hxabwbJr1m — Face The Nation (@FaceTheNation) May 10, 2026

Σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο, ο πόλεμος εναντίον του Ιράν κόστισε στις ΗΠΑ περίπου 25 δισ. δολάρια τα τέλη Απριλίου, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού να αφορά τα πυρομαχικά. Το ποσό αυτό χαρακτηρίζεται πολύ υποτιμημένο από αναλυτές.

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ αντέδρασε οργισμένα σε όσα είπε ο γερουσιαστής Κέλι, κρίνοντας μέσω X πως έκανε «ψευδείς» και «βλακώδεις» δηλώσεις βασισμένες σε «απόρρητη» ενημέρωση του Πενταγώνου και διαμηνύοντας ότι ο νομικός σύμβουλος του υπουργείου θα «εξετάσει» εάν και κατά πόσον ο δημοκρατικός «παραβίασε τον όρκο του» και δη «ξανά».

Πηγή: ΑΠΕ