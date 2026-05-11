Λίβανος: Αλλους δύο διασώστες σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις -108 συνολικά από τη 2η Μαρτίου
Αλλους δύο διασώστες δολοφόνησαν οι ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, ανεβάζοντας σε 108 τον συνολικό αριθμό τους από το ξέσπασμα του νέου πολέμου τη 2η Μαρτίου.
Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι δυο διασώστες της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας—οργάνωσης συνδεόμενης με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ—σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας χθες Κυριακή (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).
Το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι αεροπορικές επιδρομές και πυρά πυροβολικού έπληξαν πάνω από είκοσι κοινότητες στον νότιο Λίβανο χθες.
Οι διασώστες δολοφονήθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις σε πλήγματα εναντίον «δύο εγκαταστάσεων της Επιτροπής Υγείας»
İşgalci İsrail, Lübnan’a saldırmaya devam ediyor.
İşgalci İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Tibnin kentinde bulunan sivil savunma merkezine saldırdı.
Bir arama-kurtarma görevlisinin şehit olduğu, çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor.https://t.co/NuNw1DsdND pic.twitter.com/d04jiP0xVS
— Furkan Haber (@furkanhabernet) May 10, 2026
Ανάμεσά τους ήταν δυο ή τρία χωριά από τα οποία ο ισραηλινός στρατός είχε διατάξει νωρίτερα να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι άμαχοι.
Παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε από την Ουάσιγκτον τη 17η Απριλίου, οι εχθροπραξίες ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, συνεχίζουν να είναι καθημερινές.
Το Ισραήλ «στοχοποίησε απευθείας, με δυο πλήγματα, δυο εγκαταστάσεις της Επιτροπής Υγείας» στην Καλαουίγια και στην Τεμπνίν, ανέφερε το υπουργείο Υγείας, καταγγέλλοντας τη «συνέχιση (…) των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου».
Σε ανακοίνωσή τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν χθες «πάνω από 20 τρομοκρατικές υποδομές», συμπεριλαμβανομένων «κέντρων διοίκησης» και «αποθηκών όπλων».
Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για πάνω από 20 επιθέσεις, κυρίως με drones, εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.
Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν κλιμακωθεί ξανά τις τελευταίες μέρες. Συνολικά, στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί από το ξέσπασμα του νέου πολέμου τη 2η Μαρτίου 2.846 άνθρωποι, ανάμεσά τους 108 διασώστες.
«Ανευ όρων» παράδοση
Κάνοντας λόγο περί όρων της κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ διατείνεται πως διατηρεί το «δικαίωμα» να δρα στη λιβανική επικράτεια εναντίον «σχεδιαζόμενων, άμεσα επικείμενων ή εξελισσόμενων» επιθέσεων «σε νόμιμη άμυνα». Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τον όρο αυτόν.
Νέες συνομιλίες των κυβερνήσεων των δυο γειτονικών κρατών—τα οποία παραμένουν από τεχνική σκοπιά σε εμπόλεμη κατάσταση από το 1948—προγραμματίζεται να διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη και την Παρασκευή.
Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τον διάλογο αυτόν, άνευ προηγουμένου εδώ και δεκαετίες, κατηγορώντας την κυβέρνηση στη Βηρυτό πως «παραδίδεται» άνευ όρων.
Πηγή: ΑΠΕ
