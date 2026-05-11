Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα παρουσίασε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Στις εικόνες φαίνεται ο ένας από τους δράστες να είναι οπλισμένος στην είσοδο της τράπεζας και να μην επιτρέπει σε κανέναν να μπει μέσα.

Είναι οι στιγμές που βρίσκεται η ληστεία σε εξέλιξη με τους άλλους δύο δράστες εντός του καταστήματος να αδειάζουν το χρηματοκιβώτιο.

Οι δράστες φαίνεται πως είχαν οργανώσει καλά την κάθε τους κίνηση. Μετά τον πρώτο άνδρα, που παρίστανε τον κουτσό, ο δεύτερος, φέροντας βαρύ οπλισμό, κατευθύνθηκε προς το χρηματοκιβώτιο, ενώ ένας τρίτος συνεργός παρέμενε στην είσοδο σε ρόλο τσιλιαδόρου.

Οι δράστες ζήτησαν από υπαλλήλους και πελάτες να συνεργαστούν, διαβεβαιώνοντάς τους πως δεν θα πάθαιναν κακό αν παρέμεναν ψύχραιμοι.

Οι δράστες πήραν 200.000 ευρώ και διέφυγαν. Το όχημα που χρησιμοποιήσαν είχε κλαπεί λίγες ώρες νωρίτερα στον Πειραιά και ο ιδιοκτήτης του δεν είχε προλάβει να δηλώσει την κλοπή.

Το οπτικό υλικό από τα συστήματα ασφαλείας αναλύεται εξονυχιστικά για την ταυτοποίηση των προσώπων και την καταγραφή του δρομολογίου τους.

Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας

«’Κάτσε εκεί πέρα και μην κουνιέσαι’, λέει. Ο ένας είχε πάει κάτω στο υπόγειο μαζί με τον διευθυντή και άλλος ένας υποδιευθυντής, και μιλούσαν (οι δράστες) στο τηλέφωνο με αυτόν που ήταν από πάνω ‘όλα πάνε καλά και όλα πάνε καλά’. Και μετά τα λεφτά τα πήραν, τα έβαλαν σε κάτι τσάντες και έφυγαν», περιγράφει μάρτυρας.

«Πέσαν τα χρήματα κάτω, κάποια στιγμή πήγαν να γυρίσουν και αυτοί πίσω να τα πάρουν, αλλά δεν προλάβαν, του έλεγε ο άλλος ‘φύγε γρήγορα’. Μπήκαν στο αυτοκίνητο και έφυγαν στο στενό αριστερά. Πήγα εγώ και ένας άλλος φίλος, μαζέψαμε τα λεφτά και τα δώσαμε στην τράπεζα», συμπληρώνει.