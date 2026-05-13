Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε βρέφος 7 μηνών
Οι γονείς του από την Ολλανδία ήρθαν για διακοπές στην Κρήτη ενώ το μωρό παρουσίασε βρογχίτιδα
Θλίψη από το θάνατο ενός βρέφους 7 μηνών στο Ηράκλειο Κρήτης που διαγνώστηκε με βρογχίτιδα.
Όπως αναφέρει το patris.gr, oι γονείς από την Ολλανδία έφτασαν με το μωρό τους στα Χανιά για διακοπές.
Το βρέφος παρουσίασε βρογχίτιδα και οι γονείς το μετέφεραν στο νοσοκομείο Χανίων για εξετάσεις.
Λόγω όμως της σοβαρότητας της κατάστασης του οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου.
Αρχικά διεκομίσθη στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και από εκεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Δυστυχώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών το βρέφος κατέληξε τα ξημερώματα της Τετάρτης.
