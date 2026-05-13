Θρίλερ στη Βρετανία: Η αστυνομία ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα

Η αστυνομία στη Βρετανία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα στο Μπράιτον και εργάζεται για να διακριβώσει πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πολλά οχήματα υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, σωσίβιες λέμβοι και ένα ελικόπτερο μετέβησαν επί τόπου στην παραλία της ανατολικής πλευράς της πόλης στη νότια Αγγλία.

Ειδικότερα, η ακτοφυλακή ανέφερε ότι ανταποκρίθηκε άμεσα στο περιστατικό και πως έχει αποστείλει ένα ελικόπτερο, καθώς και ομάδες διάσωσης από το Σόρεχαμ, το Νιούχεϊβεν, το Λίτλχαμπτον και το Μπέρλινγκ Γκαπ, καθώς και τρία σωστικά σκάφη της RNLI από το Μπράιτον και το Σόρεχαμ.

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να επιβεβαιώσουν τις ταυτότητες αυτών των τριών γυναικών και να γίνει κατανοητό τι συνέβη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Άνταμ Χέις, ο αστυνομικός διευθυντής της Αστυνομίας του Σάσεξ.

«Γνωρίζω ότι το περιστατικό αυτό προκαλεί ανησυχία στην κοινότητα, αλλά θα ήθελα να ζητήσω από το κοινό να παραμείνει μακριά από τον τόπο του συμβάντος προς το παρόν, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν το έργο τους. Θα παρέχουμε περαιτέρω ενημερώσεις μόλις αυτές γίνουν διαθέσιμες», προσέθεσε ο Χέις.

Η αστυνομία ενημέρωσε ότι κλήθηκε στις 05.45 τοπική ώρα όταν εντοπίστηκαν τα πτώματα των γυναικών και θα ανακοινώσει περισσότερες πληροφορίες όταν αυτές θα είναι διαθέσιμες.