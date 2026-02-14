Πτώμα άνδρα βρέθηκε σε παραλία της Λακωνίας – Εξετάζεται αν είναι ο αγνοούμενος ψαράς από το Γύθειο
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, το άψυχο σώμα βρέθηκε μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι στον λαιμό, χωρίς άλλα ρούχα.
- «Μίλησε» το κινητό της Λόρας - Εξέπεμψε στίγμα από το Βερολίνο για πρώτη φορά μετά τη φυγή της
- Αισθάνεται πίεση από τον Τραμπ, ζητά κατάπαυση πυρός και υπόσχεται εκλογές - Η ομιλία Ζελένσκι στο Μόναχο
- Από τη Θεσσαλονίκη στην Ευρώπη με ένα σκούτερ – 12 χώρες, 18 ημέρες και 4.586 χιλιόμετρα
- Γκάιντες και νταούλια ξεσήκωσαν το Παγκράτι – «Είναι Απόκριες, παίζουμε μουσική, χορεύουμε και τραγουδάμε»
Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου, περίπου στις 18:00, στην παραλία της Κοκκινιάς, στη Γλυκόβρυση Λακωνίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του spartanews.gr, εξετάζεται αν πρόκειται για τον αγνοούμενο ψαρά από τη Σπάρτη, του οποίου τα ίχνη έχουν χαθεί εδώ και περίπου πέντε ημέρες και αναζητούνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Το άψυχο σώμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Μολάων για διαδικασία ταυτοποίησης και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, το σώμα βρέθηκε μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι στον λαιμό, χωρίς άλλα ρούχα.
Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.
- Πτώμα άνδρα βρέθηκε σε παραλία της Λακωνίας – Εξετάζεται αν είναι ο αγνοούμενος ψαράς από το Γύθειο
- Η Charli xcx είναι μία από εμάς – «Έχω πάθει νευρικό κλονισμό καπνίζοντας ένα εκατομμύριο τσιγάρα»
- Οι 2.500 οπαδοί του Ολυμπιακού έκαναν… Πειραιά τη Λιβαδειά (pics)
- Ηράκλειο: Καρέ – καρέ η παράσυρση της 52χρονης από φορτηγό στο Γιόφυρο
- Ολυμπιακός – Β-Κ 46 39-30: Ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης για τους Πειραιώτες!
- «Θέλω να μάθω τι έκανε στην κόρη μας»: Η Ζιζέλ Πελικό σχεδιάζει να συναντήσει τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή
- Ο Άλμπερτ Ριέρα δεν… αστειεύεται – «Άργησες; Θα πληρώσεις και θα κάνεις και δουλειές»
- Υποκλοπές: Γερουσιαστές των ΗΠΑ ζητούν εξηγήσεις για την άρση κυρώσεων σε στελέχη της Intellexa
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις