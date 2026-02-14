Πτώμα άνδρα βρέθηκε σε παραλία της Λακωνίας – Εξετάζεται αν είναι ο αγνοούμενος ψαράς από το Γύθειο

Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου, περίπου στις 18:00, στην παραλία της Κοκκινιάς, στη Γλυκόβρυση Λακωνίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του spartanews.gr, εξετάζεται αν πρόκειται για τον αγνοούμενο ψαρά από τη Σπάρτη, του οποίου τα ίχνη έχουν χαθεί εδώ και περίπου πέντε ημέρες και αναζητούνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Το άψυχο σώμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Μολάων για διαδικασία ταυτοποίησης και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, το σώμα βρέθηκε μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι στον λαιμό, χωρίς άλλα ρούχα.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.