Η «αθέατη» πλευρά της Αττικής: Τα εμπόδια που κρατούν τους ξένους επισκέπτες μακριά από τις ακτές

Αν και η Αττική υποδέχεται ετησίως εκατομμύρια τουρίστες, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και η Αθηναϊκή Ριβιέρα παραμένουν «αόρατα» για τη συντριπτική πλειονότητα των ξένων επισκεπτών. Συγκεκριμένα, το 71% των ταξιδιωτών αφήνει αυτούς τους προορισμούς εκτός του προγράμματός του.

Τα αίτια αυτού του φαινομένου αποτυπώνονται ξεκάθαρα στην ετήσια έρευνα ικανοποίησης που εκπόνησε η GPR Consulting σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ). Σύμφωνα με τα στοιχεία, το βασικότερο εμπόδιο είναι η έλλειψη χρόνου (71%). Ακολουθούν η προτίμηση σε άλλους νησιωτικούς προορισμούς (14%), η ελλιπής ενημέρωση (7%), το υψηλό κόστος (4%) και η δυσκολία πρόσβασης (3%). Μόλις ένα 1% δηλώνει πως δεν τα επισκέπτεται επειδή το έχει ήδη κάνει στο παρελθόν.

Το πρόβλημα της προσβασιμότητας και της ενημέρωσης

Οι ξένοι επισκέπτες, οι οποίοι συνήθως οργανώνουν το ταξίδι τους εκ των προτέρων, αποφεύγουν προορισμούς που κρύβουν ταλαιπωρία. Όπως επισημαίνεται από την έρευνα —η οποία βασίστηκε σε δεκάδες ερωτηματολόγια εντός ξενοδοχείων— οι τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας κινούνται κυρίως με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και σπάνια νοικιάζουν όχημα. Η άγνοια για το πώς θα προσεγγίσουν τις ακτές, για το τι προσφέρει η περιοχή, σε συνδυασμό με την προβληματική διασύνδεση των συγκοινωνιών, δημιουργούν αποτρεπτικές συνθήκες. Μόνη εξαίρεση σε αυτό το θολό τοπίο φαίνεται να αποτελεί η Ύδρα, η οποία διατηρεί μια ελαφρώς καλύτερη αναγνωρισιμότητα, όμως συνολικά η κακή οργάνωση μεταφορών κοστίζει ακριβά στην περιοχή.

Η εικόνα των υποδομών: Τι άλλαξε από το 2024 στο 2025

Η φετινή αξιολόγηση των επισκεπτών αναδεικνύει μια μικτή εικόνα για την παράκτια ζώνη συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά. Ενώ παρατηρείται μια ελαφρά πτώση της τάξης του 2% στην ικανοποίηση για την ποιότητα της θάλασσας, οι παροχές καταγράφουν θετικό πρόσημο: οι εγκαταστάσεις των παραλιών βελτιώθηκαν κατά 6% και η καθαριότητά τους σημείωσε σημαντική άνοδο κατά 16%.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Παρά τα εμπόδια, η ευρύτερη περιοχή κρύβει τεράστιες προοπτικές. Η ανάπτυξη νέων, πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων (high-end) στη Ριβιέρα αναμένεται να λειτουργήσει ως μοχλός ανάδειξης, προσελκύοντας νέα κοινά. Με τη γεωπολιτική αστάθεια (όπως ο πόλεμος) να ασκεί πιέσεις σε άλλους τομείς, όπως η κρουαζιέρα, η Αττική καλείται να μετατρέψει τα «άγνωστα» σημεία της σε κορυφαίες επιλογές. Σε αυτή την προσπάθεια, καθοριστικό ρόλο παίζουν τα δεδομένα των ερευνών που διεξάγονται εδώ και 21 χρόνια, καταγράφοντας τα προβλήματα. Όπως τονίστηκε στην παρουσίαση της έρευνας, η στοχευμένη προβολή των τελευταίων ετών έφερε ήδη τουριστικές ροές, μια προσπάθεια που είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να συνεχιστεί και να ενταθεί.