Συγκεντρώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις πραγματοποίησαν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ.

«Δώστε λεφτά για μισθούς, παιδεία, υγεία – Όχι για του πολέμου τα σφαγεία»

Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, να μην αρθεί η μονιμότητα.

Φωτογραφίες από την απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα

Πηγή φωτογραφιών: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Φωτογραφίες από την απεργιακή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη

Πηγή φωτογραφιών: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

«Το κόστος ζωής γίνεται ανυπόφορο»

Στην ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ, ανάμεσα σε άλλα, σημειώνει: «Στην απεργία στις 13 Μαΐου εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς.

Ζούμε σε μια οικονομία όπου η στέγαση γίνεται πια προνόμιο και όχι δικαίωμα, όπου το κόστος ζωής γίνεται απλά ανυπόφορο (ενέργεια, φάρμακα, τρόφιμα) και όπου οι δείκτες που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής αποτυπώνουν την ελληνική πραγματικότητα σε ουσιαστική απόσταση από την ευρωπαϊκή.

Σε μια κοινωνία που βυθίζεται κάτω από το βάρος της φτωχοποίησης, της εκρηκτικής αύξησης της ακρίβειας και της κερδοσκοπικής λειτουργίας των αγορών η απάντηση της κυβέρνησης είναι το να δώσει αυξήσεις λίγων ευρώ που εξαφανίζονται άμεσα από την ακρίβεια που κυριαρχεί».

Τα αιτήματα της απεργίας: