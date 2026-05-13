ΑΔΕΔΥ: Απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα για πραγματικές αυξήσεις και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού
Η ΑΔΕΔΥ προχώρησε σε πανελλαδική απεργία και συγκεντρώσεις - Τα αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων - Φωτορεπορτάζ από Αθήνα και Θεσσαλονίκη
- Εργαζόμενοι φτωχοί στην Ελλάδα - Σοβαρή υλική υστέρηση αντιμετωπίζει το 8,8% των μισθωτών
- Εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα: 58χρονος έπεσε από ύψος 10 μέτρων με το τρακτέρ και έχασε τη ζωή του
- Κόκκινη κάρτα για το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης
- Ο Τραμπ έχει ανάγκη μια σημαντική νίκη μετά το αδιέξοδο στο Ιράν – Ελπίζει το ταξίδι στην Κίνα να του τη δώσει
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Συγκεντρώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις πραγματοποίησαν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ.
«Δώστε λεφτά για μισθούς, παιδεία, υγεία – Όχι για του πολέμου τα σφαγεία»
Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, να μην αρθεί η μονιμότητα.
Φωτογραφίες από την απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα
Πηγή φωτογραφιών: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Δείτε βίντεο:
Φωτογραφίες από την απεργιακή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη
Πηγή φωτογραφιών: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
«Το κόστος ζωής γίνεται ανυπόφορο»
Στην ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ, ανάμεσα σε άλλα, σημειώνει: «Στην απεργία στις 13 Μαΐου εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς.
Ζούμε σε μια οικονομία όπου η στέγαση γίνεται πια προνόμιο και όχι δικαίωμα, όπου το κόστος ζωής γίνεται απλά ανυπόφορο (ενέργεια, φάρμακα, τρόφιμα) και όπου οι δείκτες που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής αποτυπώνουν την ελληνική πραγματικότητα σε ουσιαστική απόσταση από την ευρωπαϊκή.
Σε μια κοινωνία που βυθίζεται κάτω από το βάρος της φτωχοποίησης, της εκρηκτικής αύξησης της ακρίβειας και της κερδοσκοπικής λειτουργίας των αγορών η απάντηση της κυβέρνησης είναι το να δώσει αυξήσεις λίγων ευρώ που εξαφανίζονται άμεσα από την ακρίβεια που κυριαρχεί».
Τα αιτήματα της απεργίας:
- Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας
- Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού
- Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση
- Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία
- Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016–2017
- Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί
- Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση
- Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση
- Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου
- Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις.
- Ολυμπιακός: Ενίσχυση με την Τέιλορ Μπάνιστερ για τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ
- Η Επιτροπή των Περιφερειών υπογραμμίζει τον ρόλο των περιφερειών στις ερευνητικές και τεχνολογικές υποδομές
- Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το «Ocean Link» μεταξύ Κω και Αστυπάλαιας
- Έλενα Ακρίτα για Βάσια Αναστασίου: Λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου
- Λουτρά Ωραίας Ελένης: Βίντεο – ντοκουμέντο από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ
- Σαν σήμερα το έπος της Πόλης και το δεύτερο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού απέναντι στην ΤΣΣΚΑ (vids)
- Αντώνιος Κεραμόπουλος: Ο καλύτερος «σκαφτιάς»
- Περιστέρι: 6 παιδιά ζούσαν σε διαμέρισμα σε «άθλιες συνθήκες» – Συνελήφθησαν οι γονείς τους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις