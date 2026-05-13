Κατρίνης: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση
«Η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ούτε 'γκρίζες ζώνες', ούτε επιχειρησιακά κενά. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης
«Η παρενόχληση από τουρκική πυραυλάκατο του σκάφους ‘OceanLink’, το οποίο εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικής ίνας, 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας, συνιστά μία ακόμα ξεκάθαρη απόπειρα αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας στο Αιγαίο από την Τουρκία, ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ που επιθυμεί να συμμετάσχει στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα»«, τονίζει ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, σε κοινή ανακοίνωση με τον Τομέα Άμυνας του κόμματος.
Ο κ. Κατρίνης σημειώνει ότι «ορθά παρενέβη η φρεγάτα ‘Αδρίας’ για να λήξει το περιστατικό», υπογραμμίζοντας πως «η Ελλάδα οφείλει να απαντά με αποφασιστικότητα, απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα, χωρίς να αφήνει τον παραμικρό χώρο σε σενάρια ‘κανονικοποίησης’ της τουρκικής αναθεωρητικής στρατηγικής».
Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι «πέρα από την θεσμική ενημέρωση των κοινοβουλευτικών κομμάτων, η κυβέρνηση οφείλει να ενεργοποιήσει άμεσα τους Ευρωπαίους εταίρους, ώστε να αντιμετωπιστεί η επαναλαμβανόμενη τουρκική προκλητικότητα εις βάρος της Ελλάδας, των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, των ευρωπαϊκών συνόρων».
«Η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας δεν είναι πεδίο επικοινωνιακής διαχείρισης. Είναι αυτονόητη εθνική υποχρέωση, που πρέπει να συνδυάζεται με σαφή στρατηγική, αποτρεπτική ισχύ και θεσμική σοβαρότητα», σημειώνει ο Μιχάλης Κατρίνης.
Για να καταλήξει πως «η Τουρκία πρέπει να γνωρίζει ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν ούτε ‘γκρίζες ζώνες’, ούτε επιχειρησιακά κενά. Και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι η αναγκαία εθνική συνεννόηση προϋποθέτει πλήρη ενημέρωση, καθαρή στάση, σταθερή αποτρεπτική πολιτική και ενεργοποίηση συμμάχων και εταίρων».
