Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το «Ocean Link» μεταξύ Κω και Αστυπάλαιας
Η παρενόχληση έγινε δια ασυρμάτου κατά τη διάρκεια εργασιών πόντισης καλωδίων - Από την ελληνική πλευρά, απάντησε η φρεγάτα «Αδρίας»
- Θρίλερ στη Βρετανία: Η αστυνομία ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα
- Εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα: 58χρονος έπεσε από ύψος 10 μέτρων με το τρακτέρ και έχασε τη ζωή του
- Σοκαριστικό βίντεο απο τη στιγμή που αυτοκίνητο παρασύρει ανήλικη στα Ιωάννινα
- Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Παρενόχληση μέσω ασυρμάτου του πλοίου Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου σε διεθνή χωρικά ύδατα, περί τα 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας επιχείρησε τουρκική πυραυλάκατος.
Σύμφωνα με όσα ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο in η τουρκική πυραυλάκατος, η οποία βρίσκεται σε απόσταση κάποιων ναυτικών μιλίων, υποστήριξε ότι το πλοίο βρίσκεται σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας, και βάση των ισχυρισμών του θα έπρεπε να έχει εκδώσει NAVTEX η τουρκική πλευρά.
Στο μήνυμα της τουρκικής πυραυλάκατου απάντησε η ελληνική φρεγάτα «Αδρίας», η οποία παρενέβη επίσης μέσω ασυρμάτου, απαντώντας ότι το Ocean Link δεν βρίσκεται εντός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας.
Το Ocean Link συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του με την τουρκική πυραυλάκατο να έχει αποχωρήσει από το σημείο.
Υπενθυμίζεται πως τα μηνύματα τέτοιου τύπου σε πλοία που εκτελούν εργασίες πόντισης καλωδίων από τουρκικά σκάφη είναι πάγια τακτική της Άγκυρας, η οποία με αυτό τον τρόπο επιχειρεί να αμφισβητήσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα
- Μακρόν: Η πέτρα του σκανδάλου και το SMS πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ – «Σε βρίσκω πολύ όμορφη»
- NBA: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για Μπακς-Αντετοκούνμπο – Καμία ποινή για τα «Ελάφια»
- Ανανεώθηκε η παραχώρηση του στρατοπέδου «ΠΗΛΙΚΑ» στον Δήμο Χαλκιδέων
- Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά δεν πέρασε
- Παραμένει η βεβαιότητα στην Αθήνα ότι το drone στην Λευκάδα είναι ουκρανικό
- Backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα του «Πάμε μια βόλτα;» με την Ελένη Ράντου
- «Bones» της Τέτης Νικολοπουλου: Μια έξτρα παράσταση στο ΠΛΥΦΑ
- Σταύρος Φλώρος: «Μαμά, ζω… τα άλλα θα τα αντιμετωπίσουμε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις