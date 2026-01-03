Το πλοίο OCEAN LINK προχωρά στην πόντιση καλωδίων οπτικής ίνας στο Αιγαίο – Η αντίδραση της Τουρκίας
H navtex της Υδρογραφικής Υπηρεσίας για το OCEAN LINK.
Στην έκδοση navtex από το σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας με ημερομηνία 2 Ιανουαρίου προχώρησε η Ελλάδα, για το σκάφος «OCEAN LINK». Η navtex αφορά την πόντιση οπτικής ίνας, την περιοχή στο νότιο Αιγαίο Πέλαγος και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα σε Αμοργό και Αστυπάλαια.
Η αντίδραση της Τουρκίας στις εργασίες του OCEAN LINK
Την Παρασκευή τουρκική φρεγάτα, που βρισκόταν σε περιοχή εκτός των χωρικών υδάτων της Ελλάδας, αντιδρώντας στην πόντιση του καλωδίου, ζήτησε αναγνώριση από το «OCEAN LINK», μέσω ασυρμάτου με το πλοίο, το οποίο έπλεε και συνεχίζει τις εργασίες του σε διεθνή ύδατα, να απαντά κατά την πάγια πρακτική και να εξακολουθεί τις εργασίες του, χωρίς να σταματήσει και χωρίς να δοθεί συνέχεια στο περιστατικό.
Στην περιοχή όπως ανέφεραν πληροφορίες του in βρίσκεται και πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική Navtex που εκδόθηκε στις 2 Ιανουαρίου έχει ισχύ έως τις 7 Ιανουαρίου.
Η navtex της ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας
ZCZC QA11
021105 UTC IAN 26
STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN 004/26
NOTIO AIGAIO PELAGOS
ERGASIES PONTISIS KALODION OPTIKON INON
THA PRAGMATOPOIITHOYN
APO TO PLOIO ‘OCEAN LINK’
APO 02 EOS 07 IAN 26
STI GRAMMI POU ENONEI TA SHMEIA:
36-31.19B 026-18.20A
36-30.98B 026-18.33A
36-29.73B 026-17.10A
36-30.40B 026-12.88A
36-36.65B 026-07.83A
36-42.13B 026-06.14A
36-51.73B 026-07.75A
36-55.53B 026-05.75A
36-56.40B 026-05.40A
36-58.17B 026-01.64A
36-58.44B 025-58.28A
36-52.94B 025-56.20A
TIREITAI APOSTASI ASFALEIAS 1 NM
AKYROSI MINYMATOS TIN 072200 UTC IAN 26
NNNN
