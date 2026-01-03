Το πλοίο OCEAN LINK προχωρά στην πόντιση καλωδίων οπτικής ίνας στο Αιγαίο – Η αντίδραση της Τουρκίας

Στην έκδοση navtex από το σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας με ημερομηνία 2 Ιανουαρίου προχώρησε η Ελλάδα, για το σκάφος «OCEAN LINK». Η navtex αφορά την πόντιση οπτικής ίνας, την περιοχή στο νότιο Αιγαίο Πέλαγος και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα σε Αμοργό και Αστυπάλαια.

Η αντίδραση της Τουρκίας στις εργασίες του OCEAN LINK

Την Παρασκευή τουρκική φρεγάτα, που βρισκόταν σε περιοχή εκτός των χωρικών υδάτων της Ελλάδας, αντιδρώντας στην πόντιση του καλωδίου, ζήτησε αναγνώριση από το «OCEAN LINK», μέσω ασυρμάτου με το πλοίο, το οποίο έπλεε και συνεχίζει τις εργασίες του σε διεθνή ύδατα, να απαντά κατά την πάγια πρακτική και να εξακολουθεί τις εργασίες του, χωρίς να σταματήσει και χωρίς να δοθεί συνέχεια στο περιστατικό.

Στην περιοχή όπως ανέφεραν πληροφορίες του in βρίσκεται και πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική Navtex που εκδόθηκε στις 2 Ιανουαρίου έχει ισχύ έως τις 7 Ιανουαρίου.

Η navtex της ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας

ZCZC QA11

021105 UTC IAN 26

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN 004/26

NOTIO AIGAIO PELAGOS

ERGASIES PONTISIS KALODION OPTIKON INON

THA PRAGMATOPOIITHOYN

APO TO PLOIO ‘OCEAN LINK’

APO 02 EOS 07 IAN 26

STI GRAMMI POU ENONEI TA SHMEIA:

36-31.19B 026-18.20A

36-30.98B 026-18.33A

36-29.73B 026-17.10A

36-30.40B 026-12.88A

36-36.65B 026-07.83A

36-42.13B 026-06.14A

36-51.73B 026-07.75A

36-55.53B 026-05.75A

36-56.40B 026-05.40A

36-58.17B 026-01.64A

36-58.44B 025-58.28A

36-52.94B 025-56.20A

TIREITAI APOSTASI ASFALEIAS 1 NM

AKYROSI MINYMATOS TIN 072200 UTC IAN 26

NNNN