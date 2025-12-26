Η Ελλάδα «ουδένα απειλεί» αλλά «είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», σημείωσε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, απαντώντας στην προκλητική προσέγγιση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας για την ένταση στο Αιγαίο και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη.

Από τη Σάμο και το στρατόπεδο της 79 ΑΔΤΕ, όπου βρέθηκε σήμερα Παρασκευή, ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε:

«Η Πατρίδα μας ουδένα απειλεί. Η Ελλάδα δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο, δεν έχει διατυπώσει απειλή για οιονδήποτε εκ των γειτόνων μας. Όμως η χώρα μας είναι απολύτως αποφασισμένη να υπερασπίσει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αυτή είναι η συνταγματική υποχρέωση των Ενόπλων Δυνάμεων, αυτή είναι η υποχρέωση της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα».

Πρόσθεσε δε ότι «αυτές τις άγιες ημέρες μαζί με τις ευχές, εκπέμπουμε και ένα μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης, βασισμένο στην Ιστορία μας, στις παραδόσεις μας αλλά και στην υποχρέωσή μας απέναντι στις επόμενες γενιές των Ελλήνων».

Στη Σάμο, ο κ. Δένδιας, αντάλλαξε ευχές με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων «που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Πατρίδας μας», όπως σημείωσε, προσθέτοντας ότι εξέφρασε «την ευγνωμοσύνη της ελληνικής κοινωνίας για το έργο το οποίο επιτελούν οι γυναίκες και οι άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων».