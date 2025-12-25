Σε μία προκλητική δήλωση-προσέγγιση για την ένταση στο Αιγαίο και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, προέβη το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Η Άγκυρα υποστηρίζει πως η Αθήνα φέρει την ευθύνη για την όξυνση της κατάστασης στην περιοχή

Στη σκιά της πρωτοβουλίας στρατιωτικής συνεργασίας Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου του ΥΠΑΜ της γείτονας σημειώνει πως δεν αποτελεί στρατιωτική απειλή μεταθέτοντας την ευθύνη για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου στο Αιγαίο, στην «ασυνέπεια της προσέγγισης της Ελλάδας».

Ουσιαστικά υποστηρίζει ότι η Ελλάδα ευθύνεται για την αύξηση της έντασης.

«Η πλευρά που αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο»

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε αρχικά στην τριμερή Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Η εν λόγω πρωτοβουλία δεν μπορεί να αποτελεί στρατιωτική απειλή για την Τουρκία. Η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της σταθερότητας και του διαλόγου στην περιοχή. Οι δηλώσεις του Ισραήλ κατά της Τουρκίας και η ρητορική του, που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις στην περιοχή, δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα επί του εδάφους ή στο διεθνές δίκαιο.

»Η χώρα μας τάσσεται υπέρ του εποικοδομητικού διαλόγου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με βάση τη συμμαχία μας στο ΝΑΤΟ, αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι βήματα που αντιβαίνουν στο πνεύμα της συμμαχίας, δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση επί του εδάφους».

Στη συνέχεια αναφέρει: «Η πλευρά που αυξάνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι η Τουρκία, αλλά μάλλον τα αποκλειστικά και μονομερή βήματα και προσεγγίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων. Η Τουρκία τάσσεται υπέρ του να γίνει η περιοχή μια λεκάνη συνεργασίας και σταθερότητας, αντί για μια ζώνη συγκρούσεων».

Για τις παραβιάσεις

Όσον αφορά τις παραβιάσεις υποστηρίζει: «Οι ισχυρισμοί για παραβίαση του εναέριου χώρου βασίζονται στην ασυνέπεια στην προσέγγιση της Ελλάδας στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο, η οποία είναι πρωτοφανής στην ιστορία μέχρι και σήμερα. Οι πτήσεις που πραγματοποιεί η χώρα μας στο Αιγαίο πραγματοποιούνται σε διεθνή εναέριο χώρο. Η Τουρκία τείνει να επιλύει όλα τα προβλήματα με την Ελλάδα με ειρηνικές μεθόδους μέσω διαλόγου και διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, της αμοιβαίας καλής θέλησης και των σχέσεων καλής γειτονίας».