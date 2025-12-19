Αερομαχίες στο Αιγαίο: Εμπλοκή οπλισμένων τουρκικών F-16 με ελληνικά μαχητικά

Η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους στο Αιγαίο, πραγματοποιώντας σήμερα Παρασκευή σειρά παραβάσεων και παραβιάσεων τόσο στο Βορειοανατολικό όσο και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, τέσσερα τουρκικά F-16 – σε σχηματισμό ανά δύο – πραγματοποίησαν 1 παράβαση και δύο παραβιάσεις, καθώς και μια εμπλοκή. Επιπλέον, μία παράβαση σημειώθηκε από τουρκικό UAV και ακόμη μια από ένα ATR-72, ενώ πέραν των F-16, άλλες έξι παραβιάσεις πραγματοποιήθηκαν από το ATR-72.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία αερομαχία που καταγράφηκε, μεταξύ των δύο πλευρών, ήταν τον Φεβρουάριο του 2023.

Σημειώνεται ότι δύο από τα F-16 ήταν οπλισμένα. Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.