Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας

Χρονιά προκλήσεων αναμένεται να είναι για το 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Νίκο Δένδια, με τον προγραμματισμό να είναι φιλόδοξος και τα τουρκικά ΜΜΕ να περιμένουν την επόμενη κίνηση του, για να ξεκινήσουν επίθεση. Την ίδια στιγμή οι «κόντρες» Δένδια με το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζονται, κυρίως στο παρασκήνιο, με το ερώτημα να είναι πού θα καταλήξουν.

Αρχή του 2026 με το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Η αυλαία για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ανοίγει με την εισαγωγή του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την είσοδο τους στη «νέα εποχή», το οποίο έχει προκαλέσει σειρά αντιδράσεων από τις τάξεις των Υπαξιωματικών και δέχεται κριτική από την αντιπολίτευση.

Παρά τα όποια σενάρια περί απόσυρσης του, το νομοσχέδιο αναμένεται να μπει στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση το διήμερο 8 και 9 Ιανουαρίου, με τον Νίκο Δένδια να έχει επενδύσει σημαντικά σε αυτό και να δίνει έμφαση τόσο στο νέο μισθολόγιο, «καρφώνοντας» αρκετές φορές το Μέγαρο Μαξίμου για τις όποιες καθυστερήσεις.

Οι παραλαβές και οι διαπραγματεύσεις για το Πολεμικό Ναυτικό της νέας εποχής

Στις 15 Ιανουαρίου 2026 αναμένεται η άφιξη της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», στη Σαλαμίνα, μετά την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στο ναυπηγείο της Λοριάν, της πρώτης από της τέσσερις φρεγάτες FDI που παραλαμβάνε η Ελλάδα. Θα ακολουθήσει η φρεγάτα «ΝΕΑΡΧΟΣ» το καλοκαίρι του 2026 ενώ η χρονιά αναμένεται να κλείσει με την παράδοση του «ΦΟΡΜΙΩΝΑ».

Σύμφωνα με πληροφορίες του in τη χρονιά που έρχεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναμένεται να συνεχίσει τη διαπραγμάτευση για την απόκτηση των τεσσάρων φρεγατών κλάσης «Bergamini» (FREMM) από το ιταλικό πολεμικό ναυτικό.

Εξοπλιστικά

Εντός του 2026 και πιθανότατα την άνοιξη δεν πρέπει να αποκλείεται και μία επίσκεψη Δένδια στις ΗΠΑ προκειμένου να προχωρήσει η συζήτηση για τα F-35, η οποία θα αφορά τον εξοπλισμό τους, τα οπλικά συστήματα καθώς και τα shelters που θα σταθμεύουν.

Στον προγραμματισμού του 2026 είναι να προχωρήσει και το Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΜΠΑΕ), με τα drones και το ΕΛΚΑΚ, ότι δηλαδή αφορά τον τομέα της καινοτομίας να είναι σε πρώτο πλάνο.

Σημαντικός στόχος για το 2026 είναι και η υλοποίηση του SAFE, με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να θέτει τις προτεραιότητες για την απορρόφηση των κονδυλίων, σύμφωνα και με την προτεραιοποίηση του ΓΕΕΘΑ.

Παράλληλα εκκρεμεί η η ολοκλήρωση διαδικασιών για PULS και SPIKE NLOS, που αφορά στον τρόπο προμήθειας εγκατάσης και λειτουργίας. Και τα δύο ισραηλινά συστήματα αποτελούν βασικό μέρος του ελληνικού σχεδιασμού για την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να αποκλειστεί και ενδεχόμενη επίσκεψη Δένδια στο Ισραήλ, την περίοδο της άνοιξης.

Το στεγαστικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο στεγαστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων, με τις πληροφορίες του in να αναφέρουν ότι οι εργασίες έχουν προχωρήσει πολύ σε Θράκη και νησιά, με 1.059 κατοικίες να παραδίδονται σε όλη τη χώρα σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εντός του 2026.

Επιστροφή στις παραβιάσεις

Διαχείρισης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πρέπει να τύχουν και οι προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας που δείχνει να επιστρέφει – έστω και συντηρητικά – στις παραβιάσεις. Η Τουρκία παραμένει σε παραβιάσεις που πραγματοποιούνται στο διάστημα από τα έξι έως τα δέκα ναυτικά μίλια από τις ελληνικές ακτές, «πατώντας» στη διαφορά των χωρικών υδάτων της Ελλάδας που είναι στα έξι ναυτικά μίλια και του Εθνικού Εναέριου Χώρου, που ορίζεται στα δέκα και το οποίο η Άγκυρα χαρακτηρίζει παράδοξο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι την παράδοση της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» στο Πολεμικό Ναυτικό και τα δημοσιεύματα περί δημιουργίας κοινής ταξιαρχίας Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, η Άγκυρα είχε αναστείλει τις καθημερινές παραβιάσεις, από το 2023 και τους καταστροφικούς σεισμούς στη Νοτιανατολική Τουρκία, με τον τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ανακοινώνει μάλιστα μετά τη Διακήρυξη των Αθηνών τη συμφωνία με τον Μητσοτάκη για τέλος των υπερπτήσεων. Το τι μέλλει γενέσθαι και αν οι παραβιάσεις θα συνεχιστούν και κυρίως αν θα ενταθούν μένει να φανεί.

Το τέλος του χρόνου ωστόσο βρήκε τα τουρκικά ΜΜΕ, να εξεγείρονται εναντίον της Αθήνας, στοχοποιώντας μάλιστα τον Δένδια ως «υπονομευτή» των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με αιχμή τα εξοπλιστικά και αφορμή δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που χαρακτήριζαν την Τουρκία ως υπαρξιακή απειλή για την Ελλάδα. Ενώ τα δημοσιεύματα που αφορούν τη συνεργασία στον τομέα της Άμυνας, Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και η τριμερής σύνοδος κορυφής της 22ας Δεκεμβρίου πυροδότησε αισθήματα περί περικύκλωσης στην Τουρκία, παρά το γεγονός ότι η Αθήνα διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι δεν είναι επιθετική δύναμη και οι συνεργασίες της δεν στοχοποιούν καμία άλλη χώρα.