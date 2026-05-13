Στη «φάκα» εγκληματική οργάνωση για απάτες μέσω Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης – Έξι συλλήψεις

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κακουργηματικού χαρακτήρα απάτες σε βάρος του Δημοσίου.

Όπως έγινε γνωστό, από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συνέδραμαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 11-5-2026 σε οικισμό της Λάρισας τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ στην Κομοτηνή συνελήφθησαν τρία ακόμη μέλη και την 12-5-2026 σε περιοχή του Έβρου με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνελήφθη και το έκτο μέλος.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα – κατά περίπτωση – αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Συγκεκριμένα όπως προέκυψε από την πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα που διενεργήθηκε, οι δράστες από το έτος 2023 έως τον Μάιο του τρέχοντος έτους, συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών αποκόμιση παράνομου κέρδους.

Όπως φαίνεται, ο ημεδαπός αρχηγός και η ημεδαπή υπαρχηγός έχοντας ιδρύσει εταιρεία και εντάσσοντας ως προσωπικό της επιχείρησης τις άλλες τέσσερις ημεδαπές, προσπορίζονταν συστηματικά χρηματικά ποσά αρχικά μέσω εγγραφής μέγιστου αριθμού ανήλικων μαθητών σε σχέση με τη χωρητικότητα του κέντρου και έπειτα μέσω ψευδών καταχωρήσεων παρουσιών ανήλικων μαθητών, εκμεταλλευόμενοι με αυτόν τον τρόπο τις σχετικές επιδοτήσεις «voucher» των υποτιθέμενων μαθητών, λαμβάνοντας έτσι εικονικές παράνομες πληρωμές.

Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από την έναρξη λειτουργίας του κέντρου και καθ’ όλη την διάρκεια αυτής (2023 – 2026) σύμφωνα με την υπηρεσία της Ελληνικής Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσό άνω των 450.000 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στις οικίες των δραστών και την εν λόγω επιχείρηση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

· πλήθος εγγράφων,

· το χρηματικό ποσό των 9.285 ευρώ,

· 3 κάμερες καταγραφής

· συσκευές κινητών τηλεφώνων και

· 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.