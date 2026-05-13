Τετάρτη 13 Μαϊου 2026
13.05.2026 | 09:54
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε βρέφος 7 μηνών
Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά δεν πέρασε
Πολιτική Γραμματεία 13 Μαΐου 2026, 14:39

Συνολικά, την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου ψήφισαν 194 βουλευτές, εκ των οποίων οι 97 υπερψήφισαν, έναντι 79 που καταψήφισαν (18 δήλωσαν «παρών»)

Τα πάνω-κάτω παραλίγο να φέρει στην Βουλή η αιφνιδιαστική αλλαγή στάσης του Κυριάκου Βελόπουλου, που ενώ στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας είχε ζητήσει την άρση της ασυλίας του, στην αίθουσα της Ολομέλειας – λίγο πριν την ψηφοφορία – ζήτησε ψήφο κατά συνείδηση, «πείθοντας» τη ΝΔ να στοιχηθεί πίσω του και να απορρίψει επί της αρχής το αίτημα της εισαγγελικής αρχής.

Ωστόσο, οι εξελίξεις με τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ομαδική άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ, φαίνεται πως έχουν εκνευρίσει τα μέλη της πλειοψηφίας και έχουν περιπλέξει τα πράγματα, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από το αποτέλεσμα της ονομαστικής ψηφοφορίας που τελικά ακολούθησε την εισήγηση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, κόντρα στη γραμμή του κόμματος.

Συνολικά, ψήφισαν 194 βουλευτές, εκ των οποίων οι 97 υπερψήφισαν, έναντι 79 που καταψήφισαν (18 δήλωσαν «παρών»).

Ο Κυριάκος Βελόπουλος εγκαλείται μετά από μήνυση πολιτευτή της Αφροδίτης Λατινοπούλου για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έγιναν το 2025.

Η «κωλοτούμπα» που τελικά δεν πέρασε

«Είναι ένας κύριος, ένας πολίτης, ο οποίος βρίζει με τον χειρότερο τρόπο το κόμμα μας, όλη την Κοινοβουλευτική Ομάδα, τον πρόεδρο, τους βουλευτές και τα στελέχη, και μας αποκαλεί ‘παιδοβιαστές’, ‘το κόμμα των παιδοβιαστών’. Και αναπαράγει ρυπαρά άρθρα, εμμετικά», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Χήτας και πρόσθεσε: «Είναι ιστορική μέρα για το τι μήνυμα θα εκπέμψει η Βουλή, για το αν θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου για το αν ο οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να καθυβρίζει». Μάλιστα, ο κ. Χήτας δεν θέλησε να αποδώσει στον πρόεδρο του κόμματός του την πρωτοβουλία για την αλλαγή στάσης, γεγονός που τον ανάγκασε – σχεδόν θεατρικά – να δηλώσει στο Σώμα πως η Κ.Ο. θα ψηφίσει «όχι» στην άρση ασυλίας, ενημερώνοντας από την έδρα τον κ. Βελόπουλο για την απόφαση αυτή.

Αίφνης, ο παρευρισκόμενος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, πείστηκε από τα νέα στοιχεία (!) που εμφανίστηκαν και ζήτησε – μάταια, εκ του αποτελέσματος – από τους βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση (σήμα για καταψήφιση), αγνοώντας την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας. «Παρουσιάζονται νέα στοιχεία – προφανώς, όπως τόνισε ο συνάδελφος, δεν μπορεί να αναπεμφθεί η υπόθεση στην Επιτροπή Δεοντολογίας και για το λόγο αυτό η Κ.Ο. της ΝΔ καλεί το Σώμα, μη λαμβάνοντας υπόψη την κρίση της Δεοντολογίας, να ψηφίσει κατά συνείδηση», ανέφερε.

Πάντως, κανείς δεν εξήγησε ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την αλλαγή στάσης, από τη στιγμή που η Επιτροπή Δεοντολογίας είχε λάβει ομόφωνα τη σχετική απόφαση, μετά και από αίτημα του ίδιου του κ. Βελόπουλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως, στην έναρξη της σχετικής συζήτησης, το λόγο πήρε ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από τους «Σπαρτιάτες», Κ. Φλώρος, ο οποίος επιχείρησε να εξαπολύσει μύδρους κατά της Ελληνικής Λύσης και του προέδρου της, λόγω της ανοιχτής δικαστικής διαμάχης που έχει με τον κ. Γραμμένο (σ.σ. το επεισόδιο με τη χειροδικία έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας). Όταν, ωστόσο, ο προεδρεύων, Γ. Γεωργαντάς αντιλήφθηκε ότι η συζήτηση κινδυνεύει να «ξεφύγει», αφαίρεσε το λόγο από τον βουλευτή.

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Η JICE συμφώνησε ότι η ημερομηνία της 12ης Συνόδου θα κανονιστεί μέσω διπλωματικής οδού, στη Βόρεια Μακεδονία, πριν από το τέλος του 2026, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που ψήφισε θα καταφέρει να επιβάλλει σιωπητήριο στους δημόσιους υπαλλήλους είναι βαθιά γελασμένη» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας

«Στο χιλιοστό» θα μειωθεί στο τέλος η διαφορά, που ήδη μειώνεται με ανησυχητικό ρυθμό χωρίς ο Τσίπρας να έχει ανακοινώσει κόμμα, με τις φαεινές των ντοκιμαντερ. Στη ΝΔ επικρατεί αναβρασμός και στο ΠΑΣΟΚ φοβούνται ότι πάλι μένουνε εκτός

Τηλεφώνημα Πολάκη και επιστολή Παππά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ήρεμα νερά ή χωριστοί δρόμοι από Τσίπρα.

Όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις αλλά δέκα νέες δημοσκοπήσεις είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 25 ημέρες με τη Νέα Δημοκρατία να μετρά κυρίως απώλειες στην πρόθεση ψήφου και ένα ιστορικό χαμηλό κάτω από το 23%.

Ντράπηκε και η ντροπή με το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης και της επιχειρηματολογίας προβεβλημένου στελέχους του ΠΑΣΟΚ που προέτρεψε τον πρώην πρωθυπουργό «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Στην πρωτοβουλία για αποστολή δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ συμπροεδρεύουν Γαλλία και Βρετανία. Στόχος λένε θα είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυτιλία «όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες»

Στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε μια και καλή ότι η επιστροφή του γίνεται με όρους επαναφοράς στην εξουσία και όχι απλής συμμετοχής στα αντιπολιτευτικά δρώμενα.

Το αφήγημα ακρίβεια λόγω του πολέμου, δεν δείχνει να πείθει. Ευθύνεται η κυβέρνηση λέει το 47% των πολιτών. Μόλις το 18% θεωρεί πως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν. Χαμηλή η εκτίμηση για τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων, που ανακοίνωσε το Μαξίμου.

Ο πρώην ΠτΔ, Προκόπης Παυλόπουλος, συμμετείχε σε ημερίδα που διοργανώθηκε για την επιστροφή των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ έρχεται να απαντήσει στην παρέμβαση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας, ο οποίος είχει σημειώσει ότι η χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ.

Η κυβέρνηση σήμερα «αναγκάζεται να αποσύρει έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ λόγω ανικανότητας, καθυστερήσεων και χαμηλής απορροφητικότητας», σημειώνει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά

Ο Φλοριάν Ταρντίφ, πολιτικός συντάκτης στο Paris Match, αποκάλυψε το «ειδύλλιο» που αναπτυσσόταν μεταξύ της ιρανής καλλονής και του Εμανουέλ Μακρόν, προτού η Μπριζίτ τους πιάσει «στα πράσα»

Το NBA ολοκλήρωσε την έρευνά του και έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος για κυρώσεις στους Μιλγουόκι Μπακς, όταν επέλεξαν να μην αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα τελευταία ματς της regular season.

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη λάβει δύο προθεσμίες για να απολογηθεί και αναμένεται να ζητήσει και τρίτη - «Μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης

Ο συλληφθείς ταξίδευε με την 37χρονη σύζυγό του και το ανήλικο παιδί τους προς την Κρήτη, όταν άρχισε να επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά και να μη συμμορφώνεται στις υποδείξεις του πληρώματος

Μία Γαλλίδα άνω των 65 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε ΜΕΘ - O ΠOY καλεί τις χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερες κρούσματα του χανταϊού

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν δυσανάλογα τις φτωχότερες και πιο στερημένες περιοχές, δείχνει νέα ανάλυση. Οι ανισότητες επιδεινώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το πρώτο βήμα πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 θέλει να κάνει το απόγευμα της Τετάρτης (13/5, 19:30) η Εθνική χάντμπολ των ανδρών, απέναντι στην Ολλανδία.

Η υπόθεση της Κούρι Ρίτσινς, της 35χρονης μεσίτριας από τη Γιούτα που μετέτρεψε τον θάνατο του συζύγου της σε παιδικό παραμύθι για το πένθος, είναι μια από τις πιο κυνικές δολοφόνους των τελευταίων ετών

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να επιβεβαιώσουν τις ταυτότητες αυτών των τριών γυναικών και να γίνει κατανοητό τι συνέβη», ανακοίνωσαν οι Αρχές στη Βρετανία

«Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις και μάλιστα στοχεύοντας αναίσχυντα και σκοπίμως τις σιδηροδρομικές μας υποδομές και μη στρατιωτικούς στόχους στις πόλεις μας», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Η 26χρονη σύντροφος του αρχηγού της συμμορίας των ληστών της Τιθορέας, η οποία καταγράφεται στο βίντεο να κρατάει όπλο, φέρεται να έχει διαπράξει τουλάχιστον δέκα ακόμα ληστείες σε τράπεζες

Άλλαξε ολόκληρη την κινεζική πολιτικών της Ουάσιγκτον στην πρώτη του θητεία, αλλά τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ θυμίζει «στρίγγλο που έγινε αρνάκι» μπροστά στο Πεκίνο.

