Μια ιρανή καλλονή φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από γνωστό «χαστούκι» της Μπριτζίτ Μακρόν στον σύζυγό της και πρόεδρο της Γαλλίας, τη στιγμή που το ζεύγος αποβιβαζόταν από το αεροπλάνο στο Ανόι του Βιετνάμ.

Ήταν 25 Μαΐου του 2025, όταν ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του έφτασαν στο Βιετνάμ για την έναρξη μιας ασιατικής περιοδείας. Ωστόσο, μια απροσδόκητη σκηνή τράβηξε όλα τα βλέμματα: η Μπριζίτ διακρίνεται να κάνει μια απότομη κίνηση βάζοντας τα χέρια της στο πρόσωπό του, που αμέσως ερμηνεύτηκε από ορισμένους ως χαστούκι.

Αιφνιδιασμένος, ο αρχηγός του κράτους ανέκτησε γρήγορα την ψυχραιμία του και έγνεψε στην κάμερα σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Στη συνέχεια γύρισε για λίγο προς τον διάδρομο, έκανε μια τυπική χειρονομία χαιρετισμού και τέντωσε το χέρι του προς τη σύζυγό του, όπως συνηθίζει. Ωστόσο, η Μπριζίτ προτίμησε να στηριχτεί στο κιγκλίδωμα της σκάλας.

Το περιστατικό έκανε τον γύρο του κόσμου αρκετές φορές και έγινε viral αναζωπυρώνοντας τις συζητήσεις για το προεδρικό ζεύγος και τη δημόσια εικόνα τους. «Η σύζυγός μου κι εγώ απλώς αστειευόμασταν, όπως κάνουμε συχνά», ισχυρίστηκε αργότερα ο γάλλος πρόεδρος.

Στενός συνεργάτης τους, ωστόσο, το χαρακτήρισε «μια συνηθισμένη ζαβολιά ζευγαριού, μια στιγμή χαλάρωσης πριν από την έναρξη της περιοδείας».

Η πέτρα του σκανδάλου και το SMS

Ξεκάθαρη σκηνή ζηλοτυπίας την χαρακτηρίζει από την πλευρά του ο Φλοριάν Ταρντίφ, πολιτικός συντάκτης στο Paris Match. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «Ένα (Σχεδόν) Τέλειο Ζευγάρι» για τους Μακρόν, αποκάλυψε την Τετάρτη σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο RTL μια διαφορετική πτυχή των γεγονότων.

Σύμφωνα με τις πηγές του, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας διατηρούσε «πλατωνική σχέση» με την ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανί για αρκετούς μήνες. «Αυτό μου έχουν πει επανειλημμένα άτομα του στενού τους περιβάλλοντος», πρόσθεσε.

Όμως, κάποια από μηνύματα που αντάλλασσαν μεταξύ τους «έφτασαν αρκετά μακριά», όπως ένα SMS που έγραφε «Σε βρίσκω πολύ όμορφη». Η Μπριζίτ το είδε και το αποτέλεσμα – σύμφωνα με τον Ταρντίφ – ήταν αυτό που όλοι είδαμε.

Αυτή η κατάσταση «οδήγησε σε εντάσεις εντός του ζευγαριού, με αποτέλεσμα αυτή η ιδιωτική σκηνή να δημοσιοποιηθεί», εξήγησε, αναφερόμενος σε έναν «αρκετά σοβαρό» καυγά στο αεροπλάνο κατά την άφιξή του στο Βιετνάμ.

Η συνοδεία της Μπριζίτ Μακρόν έχει διαψεύσει την εφημερίδα Le Parisien ότι αυτή η χειρονομία συνδεόταν με την ιρανή ηθοποιό και δήλωσε ότι η πρώτη κυρία δεν θα έψαχνε ποτέ το τηλέφωνο του συζύγου της.

Ο ίδιος ο δημοσιογράφος, πάντως, επιμένει ότι έκανε εκτεταμένη έρευνα για να διασταυρώσει τον ισχυρισμό αυτό: «Γράφω το όνομα γιατί υπήρξαν φήμες που κυκλοφόρησαν στο Παρίσι. Δεν είναι φήμη αυτό που γράφω. Το ξεκαθάρισα στο Ελιζέ».