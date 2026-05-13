Το κόμμα Τσίπρα φέρνει αναβρασμό στον ΣΥΡΙΖΑ: Το μέτωπο Πολάκη και Παππά πιέζει Φάμελλο για το μεγάλο «ξεκαθάρισμα»

Σε περίπου ένα μήνα από τώρα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει το νέο του κόμμα και στην Κουμουνδούρου σειρά στελεχών πιέζουν είτε δημόσια είτε κατ’ ιδίαν της ηγεσίες να πάρουν άμεσα πρωτοβουλίες για να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην Αριστερά.

Το κόμμα Τσίπρα όμως μονοπωλεί το ενδιαφέρον με τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό να εμφανίζεται και εκείνος επισπεύδων στο πολιτικό σκηνικό.

Με τις δημοσκοπήσεις να του δίνουν αέρα ηγεμονίας στο χώρο της Αριστεράς και στο λεγόμενο προοδευτικό μπλοκ οι «αποσυνάγωγοι» της Παράταξης που ανασυγκροτεί ο κ. Τσίπρας, φαίνεται να βρίσκονται προ υπαρξιακών διλημμάτων για την πολιτική τους επιβίωση.

Ο Πολάκης τραβά το μανίκι

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Πολάκης, που έχει πάρει σαφείς αποστάσεις από τον πρώην πρωθυπουργό, φέρεται να πήρε τηλέφωνο τον Σωκράτη Φάμελλο για να του ζητήσει να συγκαλέσει αμέσως την Πολιτική Γραμματεία με εμφανή στόχο να γίνει το «μεγάλο ξεκαθάρισμα» και να μην σέρνεται το κόμμα πίσω από τις εξελίξεις, όπως τονίζει εδώ και μήνες η πλευρά των στελεχών που συγκροτεί το μπλοκ των στελεχών που «μένουν» ΣΥΡΙΖΑ.

Από κοντά και ο Νίκος Παππάς ο οποίος έστειλε επιστολή με το ίδιο αίτημα ενεργοποιώντας το κοινό τους μέτωπο μέσα στο κόμμα.

Σε συνέντευξή του στον Αθήνα 9,84 ήταν αρκετά πιεστικός λέγοντας ότι πρέπει ακόμη και αυτή τη εβδομάδα να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία σημειώνοντας μάλιστα ότι ως προς τις συνεργασίες «υπάρχει απόσταση, μεταξύ της συλλογικής μας απόφασης και της υλοποίησής της, που πρέπει να καλυφθεί πάρα πολύ γρήγορα».

Αντίρροπες τάσεις

Αυτή την ώρα αναδύονται δυο ισχυρές αντίρροπες τάσεις στην Κουμουνδούρου.

Η πρώτη που θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ να παραμερίζει στο δρόμο προς τις εκλογές για να πάρει το χώρο του το νέο κόμμα Τσίπρα και η δεύτερη που θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ να φτάνει μέχρι τις εκλογές σε ένα ευρύτερο σχήμα με δυνάμεις όμως που δεν φαίνεται να έχουν σημείο επαφής με την Αμαλίας, όπως η Κίνηση Πράττω του Νίκου Κοτζιά ή της Λούκας Κατσέλη.

Σε αυτό το κλίμα ακολούθησε και η παραίνεση του Γιώργου Καραμέρου, βουλευτή με αναφορά στην Αμαλίας, ο οποίος σε συνέντευξή του θύμισε την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του περασμένου Οκτωβρίου λέγοντας ότι «είναι στο χέρι του προέδρου να προχωρήσει σε μια εισήγηση που θα ξεκαθαρίζει το τοπίο», αναφερόμενος ουσιαστικά στο σκέλος της απόφασης που θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ να διευκολύνει τον Αλέξη Τσίπρα και την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης.

Ο κίνδυνος της εσωστρέφειας

Τα κλειδιά των εξελίξεων στην ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης όμως τα κρατά ο Αλέξης Τσίπρας ως η ηγεμονική προσωπικότητα του χώρου και ως ο κυρίαρχος πόλος συσπείρωσης από τη βάση μέχρι και το ανώτερο στελεχιακό δυναμικό.

Ήδη βουλευτές που είναι αποφασισμένοι να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται έτοιμοι ακόμη και να παραδώσουν τις έδρες μόλις ο κ. Τσίπρας τους δώσει το σήμα.

Το ερώτημα είναι αν αυτές οι δυο αντικρουόμενες τάσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ θα εξελιχθούν σε νέο πεδίο εσωστρέφειας, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα εξ αντανακλάσεως και στο εγχείρημα Τσίπρα για την ανασύνθεση της Κυβερνώσας Αριστεράς.

Διλήμματα

Όσο δεν υπάρχει επίσημα το νέο κόμμα τόσο ο κ. Φάμελλος μπορεί να κρατά τις εσωκομματικές ισορροπίες και το πιθανότερο σενάριο για μια συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας να τοποθετείται μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.

Αναπόφευκτα Τσίπρας και Φάμελλος θα συνομιλήσουν με το βάρος από εκείνη τη στιγμή και έπειτα να πέφτει και πάλι πάνω στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα πρέπει να διαλέξει έναν από τους δυο δρόμους, είτε της καθόδου στις εκλογές είτε της εκχώρησης πολιτικού χώρου στο νέο κόμμα με την Κουμουνδούρου να κλείνει τον ιστορικό της κύκλο και να μετατρέπεται σε έναν διαχειριστή της κληρονομιάς της Αριστεράς, όπως το Ινστιτούτο Πουλαντζάς και τα δυο μέσα ενημέρωσης, την Αυγή και το ραδιόφωνο Στο Κόκκινο.