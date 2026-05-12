Ο Τσίπρας έβαλε ψηλά τον πήχη: Nίκη στις εκλογές – Kόμμα και διακήρυξη τον Ιούνιο
Πολιτική 12 Μαΐου 2026

Κυβερνητικό πρόγραμμα και ιδρυτική διακήρυξη τα επόμενα βήματα, βγαίνει μπροστά από τη συζήτηση της μάχης για τη δεύτερη θέση με το ΠΑΣΟΚ

Σωτήρης Μπολάκης
Η εκδήλωση του πυρήνα υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα στο βόρειο τομέα ήταν η πρώτη πολιτική εκδήλωση με τον πρώην πρωθυπουργό να δίνει την αίσθηση μετά από τρία χρόνια ότι μιλά και πάλι ως πολιτικός αρχηγός.

Η χθεσινή εκδήλωση στο θεατράκι της ρεματιάς στο Χαάνδρι παρουσία μάλιστα του Δήμαρχου Σίμου Ρούσσου ήταν πρώτη κομματική εκδήλωση μετά την κατάθεση του μανιφέστου για την Κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής.

Για πρώτη φορά και οι ομιλητές και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας είχαν φορτίσει το λόγο τους με μια κομματική χροιά σαν να υπάρχει ήδη ο νέο πολιτικός φορέας ο οποίος έχει ριχτεί ήδη στη μάχη.

Η φράση του κ. Τσίπρα στην εκτός κειμένου ομιλία του ήταν ενδεικτική ότι πλέον η συζήτηση του περασμένου Σεπτέμβρη για μια παράταξη που θα είναι αντίπαλος του Μητσοτάκη έχει πλέον μετατοπιστεί σαν ώριμη συνθήκη όπως είπε στην ανάγκη για μια Παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Στόχος η νίκη

«Τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα» και έρχεται ο μήνας του θερισμού και πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κ. Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η Παράταξη που θα μπορεί με την ψήφο του ελληνικού λαού να τον κερδίσει στις επόμενες εκλογές όποτε κι αν αυτές γίνουν» είπε ο κ. Τσίπρας κλείνοντας την εκδήλωση επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του in ότι τον Ιούνιο θα ανακοινώσει το νέο κόμμα.

Ο κ. Τσίπρας πλέον παρεμβαίνει με όρους νίκης και εν μέσω δημοσκοπήσεων που τροφοδοτούν ένα μοτίβο «μάχης για τη δεύτερη θέση με το ΠΑΣΟΚ» επιχειρεί να απεγκλωβιστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από αυτή τη συζήτηση και να καταγραφεί στις τελευταίες μετρήσεις της σεζόν με όσο το δυνατό καλύτερο ποσοστό ως εισιτήριο για τον όπως όλα δείχνουν εκλογικό Σεπτέμβρη.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν καλλιεργεί ο ίδιος από τώρα τον αέρα της νίκης έτσι ώστε τον «Θεριστή», τον Ιούνιο δηλαδή, να θερίσει τους καρπούς μιας προσπάθειας έξι μηνών που θα κορυφωθεί με την ανακήρυξη του κόμματος, την ιδρυτική του διακήρυξη και το κυβερνητικό του πρόγραμμα που θα παρουσιάσει και στη ΔΕΘ.

Στις τελευταίες μετρήσεις το κόμμα Τσίπρα έχει σταθεροποιηθεί σε ένα δυνητικό ποσοστό μεταξύ σίγουρα και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν οι ερωτηθέντες πέριξ του 20%.

Το στοίχημα είναι αυτό να καταγραφεί και στις επίσημες μετρήσεις έτσι ώστε και πιο μπροστά από το ΠΑΣΟΚ να φύγει αλλά και πιο κοντά στην ΝΔ να πλησιάσει που στην πρόθεση ψήφου αυτή την ώρα δεν ξεπερνά το 23%.

Από την άλλη πλευρά, όπως επισημαίνουν πολλοί, η επόμενη εκλογική μάχη θα είναι σκληρή και απρόβλεπτη και η απώλεια ακόμη και μιας, δυο ή τριών μονάδων μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη και να κρίνει ακόμη και την πρωτιά ή τη δεύτερη θέση.

Οι «παλιοί»

Σε όλες τις εκδηλώσεις κυριαρχεί ο αέρας της ανανέωσης με τους παλιούς υποστηρικτές του κ. Τσίπρα να δίνουν διακριτικά το παρών.

Στην πρώτη σειρά σταθερά στις περισσότερες πλέον εκδηλώσεις βρίσκεται η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη.

Ανάμεσα στον κόσμο ήταν και άλλα στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης και βουλευτές όπως ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Κώστας Μπάρκας, ο Αλέξανδρος Μεϊκόοπουλος, ο Γιώργος Καραμέρος, η Αθηνά Λινού και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τελευταίο διάστημα και όσο πλησιάζουν και οι κάλπες έχουν αρχίσει να περνούν από το μυαλό του πρώην πρωθυπουργού και οι πρώτες σκέψεις για το πως θα γίνει η συμπόρευση με εκείνους που θα ήθελε να έχει μαζί του στο νέο ταξίδι που ξεκινάει.

Η συμπόρευση και η συστράτευση είναι αναγκαία συνθήκη επιμένουν τα περισσότερα στελέχη που συμπεριλαμβάνονται στον πυρήνα υποστηρικτών του με τους πιο έμπειρους μάλιστα να επισημαίνουν ότι αυτή καθίσταται αναγκαία συνθήκη από τη στιγμή που και ο ίδιος έβαλε ψηλά τον πήχη μιλώντας πλέον για νίκη στις εκλογές.

Το ερώτημα παραμένει. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που σημαντική μερίδα στελεχών της Κουμουνδούρου χαρακτηρίζουν καταστροφικό σενάριο να κατέβουν ένα κόμμα Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά στις κάλπες.

Ο γρίφος ωστόσο παραμένει καθώς είναι σαφές ότι ο κ. Τσίπρας το τελευταίο που θέλει είναι να καταγραφεί το νέο κόμμα ως ο νέος ΣΥΡΙΖΑ επομένως η ύπαρξη του στις εκλογές ίσως να είναι και αναγκαία προϋπόθεση για λόγους καθαρά συμβολικούς.

Ακίνητα
Χωροταξικό στον τουρισμό: Τι αλλάζει σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Χωροταξικό στον τουρισμό: Τι αλλάζει σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις

Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Χανταϊός: Ποια χώρα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα – Τι φταίει;

Κόσμος
Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – Οι απειλές Τραμπ

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – Οι απειλές Τραμπ

inWellness
inTown
Κουβέντα για τις υποκλοπές δεν θέλει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 12.05.26

Δεν κρύβει τη μεγάλη δυσανεξία του στο θέμα των υποκλοπών το Μαξίμου, το οποίο προσπαθεί ακόμα και με τον πιο χοντροκομμένο τρόπο να βάλει μπλόκο στη συζήτηση για το σκάνδαλο, το οποίο φουντώνει.

Γιάννης Μπασκάκης
Δημοσκόπηση: «Ανώμαλη προσγείωση» για τη Νέα Δημοκρατία – Δυναμικό «μπάσιμο» για το «κόμμα Τσίπρα»
Δημοσκόπηση 11.05.26

Ιστορικό χαμηλό καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση την ίδια ώρα που στους πολίτες είναι διάχυτη η αίσθηση πως η διαφθορά και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εμποδίζουν τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου. Αυξάνονται οι αναποφάσιστοι εν αναμονή ανακοινώσεων νέων κομμάτων. Η «δυναμική» του «κόμματος Τσίπρα».

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;
Διπλωματία 11.05.26

Το θέμα του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έθεσε ο Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ένοπλες δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την αποστολή του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλέξης Τσίπρας: Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι να κάνουμε αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26 Upd: 21:23

Μήνυμα «νίκης» στις εκλογές, οπότε αυτές γίνουν, στέλνει από το Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας, με το κοινό να σταματά την ομιλία του παρακινώντας τον να ανακοινώσει το κόμμα. «Η σπορά έγινε τώρα είναι η ώρα του θερισμού», αναφέρει με νόημα ο πρώην πρωθυπουργός.

«Ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν» οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών
Κράτος Δικαίου 11.05.26

Κανένα διασταυρωτικό έλεγχο δεν έχουν υποστεί οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες που δίνονται στη δημοσιότητα. «Διακοσμητικές» τις χαρακτηρίζουν οργανώσεις διαφάνειας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Οργή Γεωργιάδη για τη φωτογραφία με γυναίκα στα social – «Δεν είμαι εγώ, μάλλον είναι AI»
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Να σταματήσει η τοξικότητα στην πολιτική ζητά ο Αδ. Γεωργιάδης για τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει έναν άνδρα που μοιάζει με τον ίδιον και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. H συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI», ανέφερε μεταξύ άλλων

Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους
Επικαιρότητα 11.05.26

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι η «τροπολογία Βορίδη», αφαιρεί από τις αιρετές δημοτικές αρχές το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες εάν θα ασκήσουν ή όχι ένδικα μέσα σε αποφάσεις που αφορούν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους δήμους.

Ν. Ανδρουλάκης για πόθεν έσχες: Ο λογιστής μου δεν συμπεριέλαβε καταθέσεις στο εξωτερικό που δηλώνονται ανελλιπώς
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

«Παράλειψη» του λογιστή του, στο φετινό πόθεν έσχες, γνωστοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Πόθεν έσχες: Τα εκατομμύρια των καταθέσεων, οι επενδύσεις και οι οφειλές – Τι δήλωσαν τα πολιτικά πρόσωπα για το 2025
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Οι επίμαχες δηλώσεις πόθεν έσχες δημοσιεύονται ανέλεγκτες, γεγονός που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε μελλοντικές παρεμβάσεις και διορθώσεις στους «ξεχασιάρηδες» πολιτικούς.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»
Πολιτική 11.05.26

Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος έκρινε μάλιστα ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εμμονή για το θέμα

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά
Πολιτική 11.05.26

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα 36.529,56 ευρώ ενώ από τα ακίνητα δήλωσε 21.504,96 ευρώ και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους

«Απαντήστε χωρίς υπεκφυγές» – Ερωτήματα ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη μετά τις αντιφάσεις του Δημητριάδη για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική 11.05.26

Συνεχίζεται το πρέσινγκ του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με αφορμή και τα όσα υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Γρηγόρης Δημητριάδης ο οποίος υπέπεσε σε αντιφάσεις σε σχέση με την κατάθεσή του το 2024 ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Χάρπερ Μπέκαμ: Αγωνία για τη 14χρονη γόνο – Project Harper, Πάρις Χίλτον και το «σύνδρομο της κληρονόμου»
Δυναστεία 12.05.26

Η 14χρονη Χάρπερ Μπέκαμ φαίνεται να ακολουθεί με μαθηματική ακρίβεια τα βήματα των γονιών της στον κόσμο των επιχειρήσεων. Η επιλογή της είναι ανησυχητική

Λουκάς Καρνής
Καμπανάκι επιστημόνων: Φόβοι για μια «ιδιαίτερα δύσκολη» χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές
Περιβάλλον 12.05.26

«Φέτος η περίοδος των πυρκαγιών στον κόσμο άρχισε πολύ δυνατά με 50% περισσότερες καμένες επιφάνειες από το μέσο όρο γι' αυτή την περίοδο της χρονιάς», υπογράμμισε ο Τίοντορ Κίπινγκ του Imperial College του Λονδίνου

Ηράκλειο: Απολογείται ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του
Ελλάδα 12.05.26

Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από την υπόθεση της 28χρονης μητέρας στην Κρήτη, η οποία εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου το απόγευμα του Σαββάτου.

Οι ανατροπές που φέρνει το χωροταξικό στον τουρισμό σε Airbnb και ξενοδοχεία – Οι αντιδράσεις
Οικονομία 12.05.26

Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο χωροταξικό στον τουρισμό – Η ένσταση των ξενοδόχων για τον περιορισμό στις κλίνες – Οι περιορισμοί στα Airbnb παραπέμπονται σε νομοθετική ρύθμιση στο μέλλον

Κιμ Τζου Αέ: Μπορεί μια κόρη να κληρονομήσει την απόλυτη εξουσία στη Βόρεια Κορέα;
Για πρώτη φορά 12.05.26

Η ανάδειξη της Κιμ Τζου Αέ σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη εξέλιξη στο βορειοκορεατικό καθεστώς καθώς επιχειρεί την πρώτη δυναστική διαδοχή με γυναίκα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία – «Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων»
Κόσμος 12.05.26

Ο Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις δηλώνοντας πως η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται «σε μηχανική υποστήριξη» - Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά μας , απαντά η Τεχεράνη - Συνεχίζονται οι επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα σε φώκια – σύμβολο της Λαχάινα – Μετά έγινε viral [βίντεο]
«Σκόνταψε» 12.05.26

Ένας 37χρονος τουρίστας πέταξε μια μεγάλη πέτρα στη Λάνι την φώκια. Όταν του ζήτησαν τον λόγο απάντησε «Δεν με νοιάζει, είμαι πλούσιος. θα πληρώσω το πρόστιμο», όμως πλήρωσε με πολλούς τρόπους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΑΑΔΕ: Ψηφιακό φακέλωμα για κάθε ΑΦΜ
Οικονομία 12.05.26

Νέα ελεγκτικά εργαλεία με ΑΙ και πληροφορίες από 90 χώρες - Ανάλυση μεγάλων δεδομένων και πλήρης χαρτογράφηση εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσίας

Μαρία Βουργάνα
Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων
Οικονομία 12.05.26

Η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία θα μειώσει κατά περίπου 60% το πτητικό της έργο από το «Μακεδονία» και κατά 20% τα δρομολόγια από το «Ελ. Βενιζέλος» τον επόμενο χειμώνα ? Αιχμηρή αντίδραση της διαχειρίστριας εταιρείας

Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
«Ήθελα να πω μια ιστορία» 12.05.26

Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Φροίξος Φυντανίδης
Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;
Γεωπολιτική ρουλέτα 12.05.26

Πρώην μουσικός και διπλωμάτης, ο «Παγκόσμιος Τρομοκράτης» Ιγιάντ Αγκ Γκάλι ηγείται στο Μάλι μιας από τις πιο θανατηφόρες τζιχαντιστικές εξεγέρσεις στον κόσμο, με ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

