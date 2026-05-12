Ο Τσίπρας έβαλε ψηλά τον πήχη: Nίκη στις εκλογές – Kόμμα και διακήρυξη τον Ιούνιο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η εκδήλωση του πυρήνα υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα στο βόρειο τομέα ήταν η πρώτη πολιτική εκδήλωση με τον πρώην πρωθυπουργό να δίνει την αίσθηση μετά από τρία χρόνια ότι μιλά και πάλι ως πολιτικός αρχηγός.

Η χθεσινή εκδήλωση στο θεατράκι της ρεματιάς στο Χαάνδρι παρουσία μάλιστα του Δήμαρχου Σίμου Ρούσσου ήταν πρώτη κομματική εκδήλωση μετά την κατάθεση του μανιφέστου για την Κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής.

Για πρώτη φορά και οι ομιλητές και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας είχαν φορτίσει το λόγο τους με μια κομματική χροιά σαν να υπάρχει ήδη ο νέο πολιτικός φορέας ο οποίος έχει ριχτεί ήδη στη μάχη.

Η φράση του κ. Τσίπρα στην εκτός κειμένου ομιλία του ήταν ενδεικτική ότι πλέον η συζήτηση του περασμένου Σεπτέμβρη για μια παράταξη που θα είναι αντίπαλος του Μητσοτάκη έχει πλέον μετατοπιστεί σαν ώριμη συνθήκη όπως είπε στην ανάγκη για μια Παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Στόχος η νίκη

«Τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα» και έρχεται ο μήνας του θερισμού και πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κ. Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η Παράταξη που θα μπορεί με την ψήφο του ελληνικού λαού να τον κερδίσει στις επόμενες εκλογές όποτε κι αν αυτές γίνουν» είπε ο κ. Τσίπρας κλείνοντας την εκδήλωση επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του in ότι τον Ιούνιο θα ανακοινώσει το νέο κόμμα.

Ο κ. Τσίπρας πλέον παρεμβαίνει με όρους νίκης και εν μέσω δημοσκοπήσεων που τροφοδοτούν ένα μοτίβο «μάχης για τη δεύτερη θέση με το ΠΑΣΟΚ» επιχειρεί να απεγκλωβιστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από αυτή τη συζήτηση και να καταγραφεί στις τελευταίες μετρήσεις της σεζόν με όσο το δυνατό καλύτερο ποσοστό ως εισιτήριο για τον όπως όλα δείχνουν εκλογικό Σεπτέμβρη.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν καλλιεργεί ο ίδιος από τώρα τον αέρα της νίκης έτσι ώστε τον «Θεριστή», τον Ιούνιο δηλαδή, να θερίσει τους καρπούς μιας προσπάθειας έξι μηνών που θα κορυφωθεί με την ανακήρυξη του κόμματος, την ιδρυτική του διακήρυξη και το κυβερνητικό του πρόγραμμα που θα παρουσιάσει και στη ΔΕΘ.

Στις τελευταίες μετρήσεις το κόμμα Τσίπρα έχει σταθεροποιηθεί σε ένα δυνητικό ποσοστό μεταξύ σίγουρα και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν οι ερωτηθέντες πέριξ του 20%.

Το στοίχημα είναι αυτό να καταγραφεί και στις επίσημες μετρήσεις έτσι ώστε και πιο μπροστά από το ΠΑΣΟΚ να φύγει αλλά και πιο κοντά στην ΝΔ να πλησιάσει που στην πρόθεση ψήφου αυτή την ώρα δεν ξεπερνά το 23%.

Από την άλλη πλευρά, όπως επισημαίνουν πολλοί, η επόμενη εκλογική μάχη θα είναι σκληρή και απρόβλεπτη και η απώλεια ακόμη και μιας, δυο ή τριών μονάδων μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη και να κρίνει ακόμη και την πρωτιά ή τη δεύτερη θέση.

Οι «παλιοί»

Σε όλες τις εκδηλώσεις κυριαρχεί ο αέρας της ανανέωσης με τους παλιούς υποστηρικτές του κ. Τσίπρα να δίνουν διακριτικά το παρών.

Στην πρώτη σειρά σταθερά στις περισσότερες πλέον εκδηλώσεις βρίσκεται η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη.

Ανάμεσα στον κόσμο ήταν και άλλα στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης και βουλευτές όπως ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Κώστας Μπάρκας, ο Αλέξανδρος Μεϊκόοπουλος, ο Γιώργος Καραμέρος, η Αθηνά Λινού και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τελευταίο διάστημα και όσο πλησιάζουν και οι κάλπες έχουν αρχίσει να περνούν από το μυαλό του πρώην πρωθυπουργού και οι πρώτες σκέψεις για το πως θα γίνει η συμπόρευση με εκείνους που θα ήθελε να έχει μαζί του στο νέο ταξίδι που ξεκινάει.

Η συμπόρευση και η συστράτευση είναι αναγκαία συνθήκη επιμένουν τα περισσότερα στελέχη που συμπεριλαμβάνονται στον πυρήνα υποστηρικτών του με τους πιο έμπειρους μάλιστα να επισημαίνουν ότι αυτή καθίσταται αναγκαία συνθήκη από τη στιγμή που και ο ίδιος έβαλε ψηλά τον πήχη μιλώντας πλέον για νίκη στις εκλογές.

Το ερώτημα παραμένει. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που σημαντική μερίδα στελεχών της Κουμουνδούρου χαρακτηρίζουν καταστροφικό σενάριο να κατέβουν ένα κόμμα Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά στις κάλπες.

Ο γρίφος ωστόσο παραμένει καθώς είναι σαφές ότι ο κ. Τσίπρας το τελευταίο που θέλει είναι να καταγραφεί το νέο κόμμα ως ο νέος ΣΥΡΙΖΑ επομένως η ύπαρξη του στις εκλογές ίσως να είναι και αναγκαία προϋπόθεση για λόγους καθαρά συμβολικούς.