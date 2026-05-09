Αλέξης Τσίπρας: Πώς σταματά η κρατικά εγγυημένη τραπεζική αισχροκέρδεια;

«Μετά το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες;» είναι η εισαγωγή του Αλέξη Τσίπρα σε βίντεο – παρέμβαση, ενώ διανύει την τελική ευθεία για την ανακοίνωση του νέου κόμματος.

Επιμένοντας στην ουσία της πολιτικής, με αμεσότητα, αδιάσειστα στοιχεία και κυρίως κατανοητά για τον μέσο πολίτη ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει επανειλημμένως καταγγείλει την καρτελοποίηση της οικονομίας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει με τον τραπεζικό τομέα και καταθέτει χειροπιαστές, άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις για να σταματήσει η στρεβλή λειτουργία του, που στοιχίζει ακριβά στην οικονομία και την κοινωνία.

Καταγγέλλοντας «κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια» ο Αλέξης Τσίπρας παραθέτει τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ενώ τα καθαρά κέρδη των τραπεζών που αντιστοιχούν σε δισεκατομμύρια ευρώ βαίνουν – με την αρωγή του κράτους- αυξανόμενα, αντιστρόφως ανάλογη πορεία ακολουθεί η συμβολή του τραπεζικού τομέα στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας και της κοινωνικής συνοχής.

Το 2025, έτος που η ακρίβεια τίναζε στον αέρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι τράπεζες σημείωσαν αυξημένα σε ετήσια βάση καθαρά κέρδη, που έφτασαν τα 4,7 δισ. ευρώ, με τους μετόχους τους (κατά κύριο λόγο ξένα funds με έδρα στο εξωτερικό) να απολαμβάνουν επίσης αυξημένα μερίσματα ύψους 2,83 δισ. ευρώ.

Υπέρογκη κερδοφορία, όπως σπεύδει να εξηγήσει ο Αλέξης Τσίπρας, που τροφοδοτείται από τις μεγάλες προμήθειες και -εν πολλοίς καταχρηστικές- χρεώσεις, αλλά και τη μεγάλη διαφορά επιτοκίου καταθέσεων και δανείων.

Τα έσοδα από προμήθειες και χρεώσεις καταγράφονται φουσκωμένα κατά 25%, φτάνοντας τα 2,44 δισ. ευρώ για το 2025.

Η δε διαφορά μεταξύ του επιτοκίου καταθέσεων και του επιτοκίου δανείων είναι η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Καθοριστική και η συμβολή του αναβαλλόμενου φόρου -λογιστικού δικαιώματος των τραπεζών να συμψηφίζουν μελλοντικούς φόρους με ζημιές του παρελθόντος.

«Αξιοποιώντας ζημίες προηγούμενων χρόνων οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους» εξηγεί ο Τσίπρας.

Προνόμιο για λίγους ο δανεισμός

Την ίδια ώρα οι τράπεζες έχουν απεμπολήσει τον αναπτυξιακό ρόλο τους προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

«Πλέον δάνειο μπορεί να πάρει μόνο όποιος μπορεί να αποδείξει ότι δεν το χρειάζεται» τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας, περιγράφοντας με αιχμηρό τρόπο το σημαντικό πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και των νοικοκυριών να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε δανειακή χρηματοδότηση με βιώσιμους όρους.

Άμεσα μέτρα για αλλαγή πορείας

Ο Αλέξης Τσίπρας προτείνει την άμεση λήψη μέτρων προκειμένου να αυξηθεί η συμβολή του τραπεζικού τομέα στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών.

Επιγραμματικά αυτά αφορούν την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπέρογκα κέρδη των τραπεζών, μέτρο που προτείνει να επεκταθεί και σε άλλους επιχειρηματικούς ομίλους που καταγράφουν υπέρμετρα κέρδη, την κατάργηση καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις τραπεζικές συναλλαγές, τη δικαιότερη φορολόγηση των μερισμάτων.

Επί της ουσίας ο Αλέξης Τσίπρας θέτει τις βάσεις μιας διαφορετικής πολιτικής απέναντι στις τράπεζες που θα βάζει φρένο στην ασυδοσία και τις καταχρηστικές πρακτικές και θα δίνει έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου τους στην ανάπτυξη, τη στήριξη των νοικοκυριών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, της μετάβασης σε ένα νέο αποτελεσματικό και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

Με γνώμονα τη στήριξη της κοινωνίας

Σε ότι αφορά τη δυνατότητα υλοποίησης αυτού του σχεδίου, χαρακτηριστική είναι η τελευταία αποστροφή του.

«Είναι δύσκολο να γίνουν όλα αυτά; Όσο δύσκολο είναι να έχεις το θάρρος να συγκρουστείς με τα συμφέροντα και την ευθύνη να στηρίξεις την κοινωνία».