Αλέξης Τσίπρας: Το στοίχημα να γίνει πόλος εξουσίας και όχι απλώς ένας παίκτης της αντιπολίτευσης

Τρίτη 12 Μαϊου 2026
Πολιτική 12 Μαΐου 2026, 17:16

Στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε μια και καλή ότι η επιστροφή του γίνεται με όρους επαναφοράς στην εξουσία και όχι απλής συμμετοχής στα αντιπολιτευτικά δρώμενα.

Δημήτρης Τερζής
Ήταν αρκετοί εκείνοι που βρέθηκαν στο ρέμα Χαλανδρίου το βράδυ της Δευτέρας περιμένοντας από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση του νέου κόμματος ή τέλος πάντων κάτι πιο «σπαρταριστό» και απτό, από τη δημοσιοποίηση ενός μανιφέστου. Είναι ο κόσμος που αδημονεί γι’ αυτό το «κάτι», το ξεχωριστό, που θα αποτελέσει την αρχή μιας νέας εποχής, με την ενεργή επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού.

Ψηλά ο πήχης

Ο Αλέξης Τσίπρας γνωρίζει την ανάγκη του κόσμου που τον ακολουθεί. Δεν έκανε το χατίρι να μιλήσει για όνομα, έθεσε όμως τον πήχη και το πλαίσιο του νέου φορέα. Στόχος, όπως είπε, δεν είναι η δημιουργία μιας ισχυρής παράταξης «που θα κάνει αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη», αλλά μιας παράταξης που θα «κερδίσει τον Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές».

Ο πήχης δεν μπαίνει τυχαία. Αφενός αποτελεί «σφήνα» στο αφήγημα του ΠΑΣΟΚ, που φιλοδοξεί επίσης να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές και ως η παράταξη που θα δώσει τέρμα στην κυριαρχία της ΝΔ. Αφετέρου στέλνει ένα μήνυμα προς το ίδιο το Μαξίμου, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με το 2023 ή ακόμα περισσότερο το 2019. Και το κάνει, διαπιστώνοντας ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ήδη θετικά στοιχεία για το κόμμα που βρίσκεται στα σπάργανα.

Μετρήσεις

Δύο δημοσκοπήσεις τις τελευταίες μέρες φέρνουν τον Αλέξη Τσίπρα άνετα στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων του κοινού, με ποσοστά που κινούνται δυνητικά πέριξ του 20%. Η ΝΔ εξακολουθεί να διατηρεί την πρωτιά, από τη μια όμως φαίνεται πως έχει απωλέσει οριστικά τη δυναμική της αυτοδυναμίας, αφετέρου δείχνει να παλεύει να κρατηθεί -στην πρόθεση ψήφου- σε ποσοστά κοντά στο 25%. Τούτο σημαίνει πως αν επαληθευτούν τα νούμερα των δημοσκόπων, η επόμενη κάλπη θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Τσίπρας επιστρέφει σε μια περίοδο που η αντιπολίτευση βρίσκεται κατακερματισμένη, αλλά από την άλλη, η κυβέρνηση βιώνει τη μεγαλύτερη φθορά έπειτα από 7 χρόνια στην εξουσία. Δύσκολα αλλάζει το σκηνικό της φθοράς, ειδικά από τη στιγμή που όπως φαίνεται έχουν εξαντληθεί όλα τα όπλα, αλλά κυρίως τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν για το μέλλον.

Καλύπτοντας το κενό

Καταγράφεται -εδώ και καιρό- ένα κενό εκπροσώπησης στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο. Ένα κενό που δημιουργήθηκε από την ελεύθερη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, τη σχετική στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ και τη γεωμετρική αύξηση των αναποφάσιστων και κυρίως δυσαρεστημένων (από κυβέρνηση και αντιπολίτευση), πολιτών. Αυτός είναι ο κόσμος που θέλει εν πολλοίς να καρπωθεί πολιτικά ο Αλέξης Τσίπρας.

Στο πλαίσιο αυτό, αργά, αλλά μεθοδευμένα έχει αλλάξει τη δική του εικόνα προς τα έξω. Έχει κρατήσει στοιχεία από το παρελθόν, έχει απορρίψει κάποια άλλα. Για παράδειγμα ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει την εντιμότητα του, τόσο την προσωπική όσο και εκείνη της διακυβέρνησής του. Διατηρεί επίσης το προφίλ εκείνου που όντως μπορεί να αντιπαρατεθεί στα ίσια με τον Μητσοτάκη, για ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας που στην παρούσα συγκυρία δεν βλέπει άλλη εναλλακτική.

Ο Τσίπρας και η νέα εικόνα του

Παραμένει επίσης «καθημερινός», «ανθρώπινος», ίσως ο «Αλέξης της διπλανής πόρτας» και δεν πουλάει την εικόνα του τεχνοκράτη – δεν θα μπορούσε άλλωστε γιατί δεν είναι αυτό. Στην επαναφορά του όμως δεν χάνει την ευκαιρία να παρουσιάσει τους συνεργάτες του, αρκετοί εκ των οποίων είναι τεχνοκράτες, κάποιοι μάλιστα εξαιρετικά «μπαρουτοκαπνισμένοι», δοκιμασμένοι στη δύσκολη περίοδο των Μνημονίων.

Ο ίδιος εξακολουθεί να εμφανίζεται ως ο άνθρωπος που δεν προέρχεται από κάποια παλιά, πολιτική οικογένεια, κάποιο «τζάκι». Είναι εκείνος που διατέλεσε πρωθυπουργός της χώρας σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο και παρουσιάζει ως παρακαταθήκη το γεγονός ότι παρά τις αντιξοότητες και τα όποια λάθη, κατάφερε η χώρα να βγει από τα Μνημόνια και μάλιστα με γεμάτα ταμεία.

Αλήθεια, ποια κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης μπορεί να παινευτεί ότι κατάφερε κάτι ανάλογο και υπό τέτοιες συνθήκες; Καμία, είναι η απάντηση και αυτό το γνωρίζει καλά ο Αλέξης Τσίπρας και επενδύει σε αυτό, αφήνοντας τη ΝΔ να μιλάει συνεχώς για το πρώτο εξάμηνο του 2015, γνωρίζοντας πως αυτό το αφήγημα έχει ξεθυμάνει για πολύ κόσμο εκεί έξω.

Η εμπειρία ως «όπλο»

Παρ’ όλα αυτά, μπορεί ο πήχης να έχει μπει ψηλά – και σωστά για ένα κόμμα που ετοιμάζεται να κάνει τώρα την παρθενική του πτήση – ωστόσο υπάρχουν κάποια σημεία που χρειάζονται προσοχή. Για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι πλέον ο 40άρης του 2015 που σάρωσε τα πάντα στο διάβα του. Σε δυόμισι μήνες θα κλείσει τα 52 του χρόνια και η πρώτη, σαρωτική εντύπωση δεν υπάρχει να τον συνοδεύει, ως ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική.

Υπάρχει όμως το εφόδιο της συσσωρευμένης εμπειρίας, το οποίο αν παρουσιαστεί καλά από εδώ και πέρα μπορεί να φέρει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Υπάρχει δηλαδή ο «ώριμος», Αλέξης Τσίπρας, ο άνθρωπος που μπορεί να πετύχει την «πολιτική σταθερότητα» σε μια περίοδο παρατεταμένης αστάθειας, αβεβαιότητας και με αντίπαλο μια κυβέρνηση πνιγμένη στα σκάνδαλα.

Πόλεμος

Είναι προφανές ότι για τη δυναμική που αναπτύσσει θα δεχθεί πόλεμο. Το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο που πλέον έχει γίνει καθαρά «αντιτσιπρικό», επαναφέρει ξανά και ξανά στη συζήτηση το πρώτο εξάμηνο του 2015. Βέβαια, όταν υπάρχουν δηλώσεις σαν του πρώην επικεφαλής της Ε.Ε. Ζαν Κλοντ Γιούνκερ που υμνούν τον Τσίπρα και τα βάζουν με τη ΝΔ (όπως είδαμε στο τελευταίο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ “Στο Χιλιοστό” του ΣΚΑΪ), τότε ακόμα και αυτό το αφήγημα αρχίζει να ξεθωριάζει.

Κι εδώ που τα λέμε δεν γίνεται να μην ξεθωριάσει όταν το αφήγημα προέρχεται από ένα κόμμα που βοήθησε στο μέγιστο βαθμό να πέσει η χώρα στα βράχια της χρεοκοπίας και που ακόμα και σήμερα όλοι γνωρίζουν ότι χρωστάει πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ (531 εκατ. ευρώ) στις τράπεζες και τα οποία δεν πρόκειται να αποπληρώσει ποτέ…

Η ευκαιρία

Πολεμική δέχεται και από τα αριστερά του ο Αλέξης Τσίπρας. Προέρχεται κατά κύριο λόγο από πρώην συντρόφους του που προσπαθούν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, διαπράττοντας όμως το μοιραίο λάθος του ετεροπροσδιορισμού. Μοιάζουν δηλαδή σαν να υπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό μόνο και μόνο για να υπενθυμίζουν ότι είναι «περισσότερο Αριστεροί» απ’ αυτόν. Με αυτή την τακτική δεν πας μακριά, ειδικά εάν θέλεις να δημιουργήσεις ένα πραγματικό ριζοσπαστικό, Αριστερό πόλο.

Τούτων δοθέντων ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει να έχει ακόμα μια ευκαιρία. Το κατά πόσο θα την αξιοποιήσει εξαρτάται από τη διάθεσή του να μην επαναλάβει τα λάθη που ταυτίστηκαν με την περίοδο της διακυβέρνησής του και να πείσει ένα κενό που αυτή τη στιγμή αιωρείται στο πολιτικό κοινό ότι είναι αξιόπιστος, έχει αλλάξει και μπορεί να τον εμπιστευτεί.

Κόσμος
Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά των ΗΠΑ – Αδιάκοπες φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Το Ιράν προσέφυγε στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά των ΗΠΑ – Αδιάκοπες φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

inWellness
inTown
Δημοσκόπηση: Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10
Δημοσκόπηση 12.05.26

Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν - Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10

Το αφήγημα ακρίβεια λόγω του πολέμου, δεν δείχνει να πείθει. Ευθύνεται η κυβέρνηση λέει το 47% των πολιτών. Μόλις το 18% θεωρεί πως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν. Χαμηλή η εκτίμηση για τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων, που ανακοίνωσε το Μαξίμου.

Σύνταξη
Προκόπης Παυλόπουλος: Η διεκδίκηση των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Πολιτική 12.05.26

Προκόπης Παυλόπουλος: Η διεκδίκηση των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Ο πρώην ΠτΔ, Προκόπης Παυλόπουλος, συμμετείχε σε ημερίδα που διοργανώθηκε για την επιστροφή των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κειμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Σύνταξη
Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ
Πολιτική 12.05.26

Η Τουρκία επιμένει στον όρο «Τουρκικά Στενά» με νέα επιστολή της στον ΟΗΕ

Η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ έρχεται να απαντήσει στην παρέμβαση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας, ο οποίος είχει σημειώσει ότι η χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» δεν συνάδει με τη Σύμβαση του Μοντρέ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Έπεα πτερόεντα» τα μεγαλόπνοα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ της κυβέρνησης – Απεντάσσονται με κρότο ανικανότητας
Ταμείο Ανάκαμψης 12.05.26

Νέα Αριστερά: «Έπεα πτερόεντα» τα μεγαλόπνοα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ της κυβέρνησης – Απεντάσσονται με κρότο ανικανότητας

Η κυβέρνηση σήμερα «αναγκάζεται να αποσύρει έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ λόγω ανικανότητας, καθυστερήσεων και χαμηλής απορροφητικότητας», σημειώνει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Η «ιστορική» ευθύνη της κυβέρνησης – Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 12.05.26

Η «ιστορική» ευθύνη της κυβέρνησης με το Ταμείο Ανάκαμψης - Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το ΠΑΣΟΚ

Προειδοποίηση του ΠΑΣΟΚ για να μη χαθεί το «στοίχημα» με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έβδομη από το τέλος η Ελλάδα στην απορρόφηση κονδυλίων που έχουν φτάσει στην αγορά.

Σύνταξη
Μεταρρύθμιση με σύννεφα για τον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ
Επιδοτήσεις 12.05.26

Μεταρρύθμιση με σύννεφα για τον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ

Η ανησυχία για το μέλλον των επιδοτήσεων απασχόλησε την κοινή συνέντευξη Τύπου ΥΠΑΑΤ-ΑΑΔΕ για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2023 που τώρα ζητείται να επιστραφούν.

Δημοσκόπηση: Αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη ο Τσίπρας – Τι περικόπτουν οι πολίτες λόγω του νέου κύματος ακρίβειας
Δημοσκόπηση 12.05.26

Αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη ο Τσίπρας - Τι περικόπτουν οι πολίτες λόγω του νέου κύματος ακρίβειας

Η πρώτη μέτρηση πρόθεσης και εκτίμησης ψήφου που περιλαμβάνει το υπό δημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι ποσοστά λαμβάνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Οι πολίτες ιεραρχούν τις δαπάνες που αναγκάστηκαν να περικόψουν.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ
Διπλωματία 12.05.26

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ

«Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί, υπό συνθήκες πολλών και δύσκολων προκλήσεων, μία πραγματική ένωση όλων των λαών της Ευρώπης», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Φάμελλος: Επείγει η ενότητα για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση – Ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθεί η Δημόσια Υγεία
Πολιτική Γραμματεία 12.05.26

Φάμελλος: Επείγει η ενότητα για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση – Ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθεί η Δημόσια Υγεία

Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι «η σύσταση ενιαίου κλάδου νοσηλευτικής και η άμεση ένταξη των νοσηλευτών και νοσηλευτριών στα βαρέα και ανθυγιεινά, χωρίς αποκλεισμούς»

Σύνταξη
Μικροπολιτικός: «Εκρήξεις» στο Μαξίμου ένα σαββατιάτικο πρωινό…
Πολιτική 12.05.26

Μικροπολιτικός: «Εκρήξεις» στο Μαξίμου ένα σαββατιάτικο πρωινό…

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της συνέντευξης του Γρηγόρη Δημητριάδη στην εφημερίδα «Real News» έχασε την ψυχραιμία και άρχισε να ωρύεται όπως αποκαλύπτει η στήλη Μικροπολιτικός της εφημερίδας τα ΝΕΑ

Σύνταξη
Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική 12.05.26

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου

Την ώρα που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών κλονίζουν την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών βλέπει βελτίωση στις επιδόσεις των τελευταίων ετών

Σύνταξη
«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι
Δείτε βίντεο 12.05.26

«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με την 96χρονη Κατερίνα Σωτηρίου στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι από το δίκτυο υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το Σύνταγμα κ. Μητσοτάκη δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή
Πολιτική 12.05.26

Ανδρουλάκης: Το Σύνταγμα κ. Μητσοτάκη δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή

Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την πολιτική αλλαγή στη χώρα, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της Κ.Ο. και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου παρουσίασε τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή: Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 12.05.26

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή

Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα «ευχαριστώ», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε

Σύνταξη
Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα
Πολιτική 12.05.26

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα

Ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό USV που ανασύρθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, σε συζήτηση που θα μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ουκρανός ΥΠΑΜ.

Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Super League: Η βαθμολογία των πλέι άουτ – Στο +4 από την επικίνδυνη ο Αστέρας

Στο +4 από τον 13ο Πανσερραϊκό και στο +5 από την 14η ΑΕΛ ο Αστέρας Τρίπολης, μετά τη νίκη του κόντρα στα «λιοντάρια» – Αποτελέσματα, βαθμολογία και οι τελευταίες δύο αγωνιστικές των πλέι άουτ της Super League.

Σύνταξη
Brain regain: Η πραγματικότητα πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς
Μετανάστευση - Παλιννόστηση 12.05.26

Brain regain: Η πραγματικότητα πίσω από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς

Τελικά έχουμε brain drain ή brain regain; Ο καθηγητής Λόης Λαμπριανίδης αποκωδικοποιεί τις στατιστικές και αποδομεί με τεκμηριωμένα στοιχεία τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς.

Κάτω Τιθορέα: Δίωξη για πέντε κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέας στους οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία
Ελλάδα 12.05.26

Κάτω Τιθορέα: Δίωξη για πέντε κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέας στους οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία

Με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας για τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα, η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων κατά περίπτωση περιλαμβάνει πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων

Σύνταξη
Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 1-1: Άξια της μοίρας της
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 1-1: Άξια της μοίρας της

Ο Γκαρσία σόκαρε την ΑΕΛ Novibet στο 90+5′ και ουσιαστικά την έστειλε στη Super League 2, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο φινάλε – Εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή του ο Παναιτωλικός

Σύνταξη
Ανοιχτό το ενδεχόμενο η αποστολή Aspides να επεκταθεί στο Ορμούζ – Κάλας: Κράτη-μέλη θέλουν να συμβάλουν
Μέση Ανατολή 12.05.26

Ανοιχτό το ενδεχόμενο η αποστολή Aspides να επεκταθεί στο Ορμούζ – Κάλας: Κράτη-μέλη θέλουν να συμβάλουν

Η αποστολή Aspides, επισήμανε η Κάγια Κάλας, «ήδη συμβάλλει ζωτικά στην προστασία των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα». Αλλά, είπε, «οι δραστηριότητές της θα μπορούσαν να επεκταθούν στα Στενά» του Ορμούζ, στο τέλος του πολέμου

Σύνταξη
Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει 11,5 εκατ. ευρώ στη Βαρκελώνη
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει 11,5 εκατ. ευρώ στη Βαρκελώνη

O Λιονέλ Μέσι αγόρασε τις ιστορικές γκαλερί «Via Wagner» - Το ακίνητο των 4.000 τετραγωνικών μέτρων στο Turó Park παρέμενε εγκαταλελειμμένο από το 1993 και προορίζεται πλέον για την αγορά ενοικίασης.

Το Ισραήλ έστειλε συστοιχία του Iron Dome και προσωπικό στα ΗΑΕ υπό τον φόβο επιθέσεων από το Ιράν
Κόσμος 12.05.26

Το Ισραήλ έστειλε συστοιχία του Iron Dome και προσωπικό στα ΗΑΕ υπό τον φόβο επιθέσεων από το Ιράν

Η Τεχεράνη έχει θέσει στο στόχαστρο τα ΗΑΕ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου

Σύνταξη
Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: Αποδοκιμασίες και οργή έξω από τα δικαστήρια – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις γιατρών
Ελλάδα 12.05.26

Δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου: Αποδοκιμασίες και οργή έξω από τα δικαστήρια – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις γιατρών

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με φωνές και συνθήματα να ακούγονται έξω από το δικαστικό μέγαρο, ενώ δεν έλειψαν και οι ύβρεις προς τη μητέρα του παιδιού, με συγκεντρωμένους να φωνάζουν: «Φόνισσα, να σαπίσεις στη φυλακή».

Σύνταξη
Εκτός Εθνικής Ισπανίας ο Καρβαχάλ
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Εκτός Εθνικής Ισπανίας ο Καρβαχάλ

Ο Ντε λα Φουέντε άφησε εκτός λίστας του επικείμενου Μουντιάλ τον Ντάνι Καρβαχάλ, με τον Ισπανό μπακ της Ρεάλ να μη βρίσκεται στην προεπιλογή των 55 παικτών.

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

