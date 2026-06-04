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Και ξαφνικά στο Μαξίμου ένοιωσαν μια ευφορία, όμως του ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο είναι μεγάλη ιστορία

Confidential

Eμπιστευτικά
 04 Ιουνίου 2026, 08:00

Και ξαφνικά στο Μαξίμου ένοιωσαν μια ευφορία, όμως του ΟΠΕΚΕΠΕ το σκάνδαλο είναι μεγάλη ιστορία

Η στοχοποίηση γαλάζιου αγροτοσυνδικαλιστή από την κυβέρνηση και η απόλυτη δικαίωσή του. Στην κυβέρνηση χαίρονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά επιμένουν να υποτιμούν τις πτυχές του σκανδάλου. Ετοιμάζει αντεπίθεση το ΠΑΣΟΚ στην Αττική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
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Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, εδώ και μέρες παρατηρούσα μια ανεξήγητη ευδαιμονία στους κυβερνητικούς κύκλους για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία δεν μπορούσα να εξηγήσω. Διαβάζοντας και ρωτώντας διαπίστωσα ότι προέρχεται από την έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, καθώς λέει -η κυβέρνηση- είναι μια έκθεση που απαλλάσσει πολλά απ’ τα πολιτικά πρόσωπα που βρέθηκαν στη δικογραφία από τις όποιες ευθύνες. Είναι όμως όντως έτσι τα πράγματα; Ή μήπως συμβαίνει κάτι άλλο όπως και στην περίπτωση του Κώστα Ανεστίδη;

Το αποκρουστικό πρόσωπο της εξουσίας

Θυμάστε τον αγροτοσυνδικαλιστή κ. Κώστα Ανεστίδη – γνωστή φυσιογνωμία στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων – που πρωταγωνιστούσε μαχητικά στο αγροτικό μπλόκο των Μαλγάρων, στις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις; Αυτόν που επειδή δεν κατόρθωσαν να τον «μαζέψουν» με διάφορα τηλεφωνήματα, τελικώς τον διέσυραν περίπου ως απατεώνα σε πανελλαδική μετάδοση; Κι όχι μόνο αυτό, αλλά του μπλόκαραν και τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Ναι, ναι ο εισαγγελέας του ελληνικού FBI τα έκανε όλα αυτά!

Η σκευωρία κατέρρευσε

Το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου είχε ενοχληθεί τότε πολύ διότι ο συγκεκριμένος αγροτοσυνδικαλιστής προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Κι όχι τίποτ΄ άλλο, αλλά … τολμούσε να συμπορεύεται με τους θεσσαλούς αγροτοσυνδικαλιστές του ΚΚΕ! Τι κι αν φώναζε κι έλεγε πως είναι αθώος, κανένας δεν τον άκουγε. Η καθεστωτική αντίληψη του συστήματος Μητσοτάκη σε όλη του την μεγαλοπρέπεια! Χθες όμως το Συμβούλιο Εφετών του ανακοίνωσε πως είναι αθώος, αποδεσμεύοντας τους λογαριασμούς του. Η σκευωρία σε βάρος του κατέρρευσε. Ο άνθρωπος ανέπνευσε! Τι έμεινε; Η κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο στους αγρότες, αλλά και στη Βόρειο Ελλάδα. Κι υπάρχει και μία παροιμία που λέει πως «ότι κάνει η γίδα στο πουρνάρι, το βρίσκει στο τομάρι»…

Θράσος

Επ αυτών οι κυβερνητικοί έχουν σιωπήσει. Βλέπετε, όταν λένε οι άλλοι, οι αντίπαλοι για τους δικούς τους, τότε σκούζουν και ανεβαίνουν στα κάγκελα. Όταν πρωτοστατούν οι ίδιοι εναντίον άλλου, τότε είναι απλά Πέμπτη. Σε κάθε περίπτωση το βλέπουμε τώρα και με την έκθεση της Τυχεροπούλου. Έως πρόσφατα την είχαν του πεταματού την υπάλληλο που αποκάλυψε το σκάνδαλο. Μόλις είδαν ότι τα όσα γράφει τους βολεύουν, την επικαλούνται συνέχεια. Απύθμενο θράσος και υποκρισία made in Maximou!

Παιχνίδι

Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν διαβάσει σωστά ακόμα και αυτή την έκθεση που επικαλούνται. Γιατί αν την είχαν διαβάσει θα έβλεπαν ότι η υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αρκετές περιπτώσεις αναφέρει ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει τη ζημιά επειδή τα στοιχεία που έχουν έρθει από την Οικονομική Αστυνομία είναι λειψά… Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει αθώωση των εμπλεκόμενων προσώπων. Σημαίνει ότι ακόμα και σήμερα παίζεται ένα άγριο παιχνίδι στον ΟΠΕΚΕΠΕ παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης περί διαφάνειας…  Τώρα, το γιατί και πως είναι κάτι που θα πρέπει να το δει αναλυτικά νομίζω, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Κι η ακρίβεια;

Χθες ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ευτυχισμένος! Η Ελλάδα έπαψε να είναι σε καθεστώς εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κι έτσι μετά από την σχετική ανακοίνωση των Βρυξελλών βρήκε την ευκαιρία να «πουλήσει» ακόμη μία φορά το success story της ελληνικής οικονομίας. Του το χάλασε βέβαια η Eurostat, που ανακοίνωσε τον πληθωρισμό για την Ελλάδα στο 5%! Και προσέξτε δεν μιλάμε για τις τιμές των προϊόντων στο σούπερ μάρκετ, αλλά για ενοίκια και την ενέργεια. Τι σκοπεύει να κάνει; Ελα μου ντε. Εκεί σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα….

Μία από τα ίδια…

Χθες ήταν η σειρά της GPO να παρουσιάσει την έρευνα της για τον τηλεοπτικό σταθμό Star. Οι τάσεις ίδιες μ΄ αυτές που ξέραμε προχθές! Λίγο χαμένη η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο κόμμα η ΕΛΑΣ του κ. Αλέξη Τσίπρα με 15,1% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,4% και στην τέταρτη θέση η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 10,5% – όλα αυτά στην εκτίμηση ψήφου. Και με τις υπόλοιπες εταιρείες που έχουν απομείνει και πρόκειται να παρουσιάσουν τις έρευνες τους σήμερα και αύριο ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος. Σε πρώτη φάση το συμπέρασμα είναι σαφές: δεύτερο κόμμα με ανοδικές τάσεις είναι η ΕΛΑΣ, το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει στην τρίτη θέση και το απειλεί ευθέως η κυρία Μαρία Καρυστιανού. Εν αναμονή των δημοσκοπήσεων στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου….

Απετάξατο; Απεταξάμην

Στην Χαριλάου Τρικούπη τα πράγματα είναι ζορισμένα – αυτό είναι γνωστό. Δεν γνωρίζω αν σε κάθε όροφο έχουν κρεμάσει μία φωτογραφία του Τσίπρα κι όταν θέλουν να ξεσπάσουν του ρίχνουν βελάκια. Αυτό όμως που ξέρω είναι πως το κάθε κεντρικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που … σέβεται το εαυτό του, φροντίζει άπαξ ημερησίως να κάνει μία απαξιωτική – για να το πω ευγενικά – δήλωση κατά του πρώην πρωθυπουργού. Είναι το αντίστοιχο της … προσευχής του καλού χριστιανού!

Η «μαύρη τρύπα»

Σήμερα πάντως ο πρόεδρος του κόμματος κ. Νίκος Ανδρουλάκης πρόκειται να μιλήσει σε ανοιχτή συγκέντρωση στη Νέα Ιωνία. Όπως γνωρίζετε το λεκανοπέδιο της Αττικής είναι κάτι σαν την «μαύρη τρύπα» του ΠΑΣΟΚ – οι επιδόσεις του είναι μεταξύ του 7% και του 8%! Αποφάσισαν ότι κάτι πρέπει να κάνουν. Σχεδίασαν μερικές περιοδείες του προέδρου σε πρώτη φάση και η σημερινή είναι η πρώτη από αυτές. Όπως καταλαβαίνετε έχει υπάρξει και η δέουσα κινητοποίηση – δεν είναι να ρισκάρει κανείς μ΄ αυτά τα πράγματα….

Ες αύριον τα σπουδαία…

Αύριο όμως στην Χαριλάου Τρικούπη έχουν μία κρίσιμη συνεδρίαση. Συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ για την εκλογική τακτική και την τρέχουσα συγκυρία. Και σας υπενθυμίζω ότι συμμετέχουν όλα τα κεντρικά στελέχη του κόμματος. Οι δημοσκοπήσεις και το «τι κάνουμε;» θα είναι ένα από τα βασικά θέματα. Μεταξύ των άλλων η κυρία Αννα Διαμαντοπούλου και ο κ. Παύλος Γερουλάνος, θεωρείται βέβαιο ότι θα πάρουν τον λόγο και θα προτείνουν διάφορα. Κυρίως όμως για να σωθούν … την επόμενη ημέρα! Διότι σε διαφορετική περίπτωση θα είναι συμμέτοχοι στην ενδεχόμενη ήττα. Ο κ. Χάρης Δούκας θα πάρει τον λόγο; Νομίζω ότι έχει διαμορφωθεί πλέον ένα πολύ «εχθρικό» κλίμα σε βάρος του, μετά τις σχετικές αναφορές του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συνεδρίαση θα είναι – τουλάχιστον – δύσκολη….

Πρόβες…

Πάντως ο κ. Ανδρουλάκη αναμένεται – ίσως και μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας – να ανακοινώσει το λεγόμενο σκιώδες «υπουργικό συμβούλιο». Δηλαδή απέναντι σε κάθε υπουργό θα υπάρχει κι ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – είτε κοινοβουλευτικό είτε εξωκοινοβουλευτικό – θα αναλάβει έναν υπουργό και θα επιχειρήσει να τον παίζει «man to man» καθημερινά.

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Η επιδίωξη να περάσουν κάτω…από τα ραντάρ οι επιχειρούμενες αλλαγές, δεν θα πετύχει γιατί οι προτάσεις αυτές θα «βγάλουν στο δρόμο» και τους φοιτητές και τους δημοσίους υπαλλήλους, λέει το ΚΚΕ

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Ομπάμα: Μουσείο αφιερωμένο στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ πρόκειται να εγκαινιασθεί στις 19 Ιουνίου στο Σικάγο
Μοιρασμένες εντυπώσεις 04.06.26

Μουσείο αφιερωμένο στον Μπαράκ Ομπάμα θα εγκαινιασθεί στις 19 Ιουνίου στο Σικάγο - Οι ενστάσεις

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα όρισε την κατεύθυνση που θα έχει το μουσείο και θέλει να επιθεωρήσει τα εκθέματα - Γιατί καθυστέρησε να ανοίξει

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Ιταλία: Υπόγειο καταφύγιο με σήραγγες και διαδρομή διαφυγής ξετρύπωσαν οι Καραμπινιέρι στην Καλαβρία
Στην Ιταλία 04.06.26

Υπόγειο καταφύγιο με σήραγγες και διαδρομή διαφυγής ξετρύπωσαν οι Καραμπινιέρι στην Καλαβρία

Το αθέατο καταφύγιο στην Ιταλία περιγράφεται από τους Καραμπινιέρι ως εφάμιλλο κινηματογραφικού σκηνικού και σχεδιασμένο μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια για να εξασφαλίζει τη διαφυγή του ενοίκου του

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Αχτσιόγλου: Οι πολίτες απαιτούν πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 04.06.26

Αχτσιόγλου: Οι πολίτες απαιτούν πολιτική αλλαγή

«Το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι έχει αυτή την επιδίωξη, δηλαδή την πλήρη προγραμματική πολιτική αντιπαράθεση, και ταυτόχρονα μιλάει για κυβερνώσα Αριστερά, δηλαδή προσβλέπει στην κυβερνητική αλλαγή. Το αν θα ευοδωθεί αυτό θα φανεί στην εξέλιξη των πραγμάτων», λέει η Έφη Αχτσιόγλου

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Αξίζει ακόμα το πανεπιστήμιο; Εν έτει 2026, πολλοί αμφισβητούν την αξία του πτυχίου
Κόσμος 04.06.26

Αξίζει ακόμα το πανεπιστήμιο; Εν έτει 2026, πολλοί αμφισβητούν την αξία του πτυχίου

Η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο θεωρείται ένα τελετουργικό μύησης, ένα μεταβατικό σκαλοπάτι από το σχολείο στην ενήλικη ζωή, με το πτυχίο να υπόσχεται επαγγελματική ανέλιξη, υψηλότερο εισόδημα και προσωπική ολοκλήρωση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο πολιτικός καμβάς των 40 ανεξάρτητων στη Βουλή – Οι αλλαγές που φέρνει η επάνοδος Τσίπρα και οι μνηστήρες της δεξιάς
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

Ο πολιτικός καμβάς των 40 ανεξάρτητων στη Βουλή – Οι αλλαγές που φέρνει η επάνοδος Τσίπρα και οι μνηστήρες της δεξιάς

Η παρούσα Βουλή αριθμεί πλέον, μετά και την επίσημη αποχώρηση των προερχόμενων από την Νέα Αριστερά, 40 ανεξάρτητους βουλευτές, παρότι διατηρεί την πρωτοτυπία να λειτουργεί εδώ και καιρό με 297 και όχι 300

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Ο κακόβουλος εχθρός έχει ηττηθεί»: Ο Χαμενεΐ δηλώνει ότι το Ιράν επέφερε «καθοριστικό πλήγμα» στις ΗΠΑ
Κόσμος 04.06.26

«Ο κακόβουλος εχθρός έχει ηττηθεί»: Ο Χαμενεΐ δηλώνει ότι το Ιράν επέφερε «καθοριστικό πλήγμα» στις ΗΠΑ

Σε μια απροσδόκητη δήλωση την Πέμπτη, ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ του Ιράν δήλωσε ότι ο «κακόβουλος εχθρός» έχει ηττηθεί με «ένα αποφασιστικό πλήγμα» κατά των ΗΠΑ

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Νέο Tudor Black Bay Chrono 39
Τα Νέα της Αγοράς 04.06.26

Νέο Tudor Black Bay Chrono 39

Μια τολμηρή νέα έκφραση του Black Bay Chrono με έντονο κίτρινο καντράν και αγωνιστικό χαρακτήρα

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Λεμεσός: Μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση – Δεκάδες με συμπτώματα, 18 νοσηλεύτηκαν
Στην Κύπρο 04.06.26

Μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό - Δεκάδες με συμπτώματα, 18 νοσηλεύτηκαν

Ανάμεσα σε όσους χρειάστηκαν νοσηλεία για την τροφική δηλητηρίαση υπήρχαν παιδιά - Οι καλεσμένοι είχαν βρεθεί στη γαμήλια δεξίωση το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Λεμεσό

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ΠΑΣΟΚ: Έρχονται ανακοινώσεις από τον Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο – Οι 13 «περιφερειάρχες» ενόψει εκλογών και οι «κύκλοι πολιτικής»
Πολιτική Γραμματεία 04.06.26

ΠΑΣΟΚ: Έρχονται ανακοινώσεις από τον Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο – Οι 13 «περιφερειάρχες» ενόψει εκλογών και οι «κύκλοι πολιτικής»

Τι περιλαμβάνει η πρόταση Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο για την εκλογική διάταξη του ΠΑΣΟΚ σε όλη τη χώρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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