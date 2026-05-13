Βήμα προς την κοινωνικοποίηση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από Δήμο της Αττικής

Σε μια καινοτόμα πρωτοβουλία για την προστασία και ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, προχώρησε ο Δήμος Παπάγου–Χολαργού, υπογράφοντας σχετική σύμβαση ανάθεσης με ιδιωτική εταιρία.

Η σύμβαση, όπως προσθέτει στην σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού αφορά την εκπαίδευση αδέσποτων σκύλων που ανήκουν στο Δήμο, με απώτερο σκοπό την κοινωνικοποίηση και την προετοιμασία τους, προκειμένου να υιοθετηθούν από ανάδοχες οικογένειες.

Το πρόγραμμα για την εκπαίδευση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς περιλαμβάνει σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Την βασική εκπαίδευση ενός μη εκπαιδευομένου αδέσποτου σκύλου, προκειμένου να μπορεί να υιοθετηθεί με ασφάλεια, θα διαρκεί 45 ημέρες, με κόστος 16 ευρώ ανά ημέρα.

Σε δύσκολες ή ειδικές περιπτώσεις και μετά την πάροδο των 45 πρώτων ημερών, υπάρχει περίπτωση ο σκύλος να χρειαστεί να επανέλθει προς εκπαίδευση για επιμέρους θέματα που μπορεί να έχουν προκύψει. Το κόστος για δυνατότητα επιπλέον εκπαίδευση είναι 9 ευρώ ανά ημέρα, αφού πρώτα υπάρξει αιτιολογημένη έγγραφη αξιολόγηση του εκπαιδευτή και έγκριση του Τμήματος Προαγωγής Δημόσιας Υγείας.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής των ζώων στο χώρο εκπαίδευσης, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη διατροφή και την ευζωία τους, να τα εξοικειώσει στην ανθρώπινη παρουσία, να διορθώσει το πρόβλημα της φοβικής συμπεριφοράς, με στόχο την κοινωνικοποίηση και την υιοθέτηση από κάποια ανάδοχη οικογένεια.

Μετά την ενδεχόμενη υιοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει δύο συναντήσεις με τους νέους ιδιοκτήτες μετά την υιοθεσία, για την ομαλή προσαρμογή του ζώου στο νέο περιβάλλον.

Η δαπάνη καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2026, ενώ η σύμβαση έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως 31 Δεκεμβρίου 2026 ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού».