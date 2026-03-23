Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

«Είναι η πρώτη φορά που η Ειδική Γραμματεία για την προστασία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών έρχεται στο δήμο μας και συνεργαζόμαστε για αυτό το πολύπλοκο θέμα.

Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτό το έμπρακτο ενδιαφέρον από την πλευρά της Πολιτείας, διότι στο θέμα των αδέσποτων φίλων μας όλοι μας έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις σε σχέση με πριν μερικές δεκαετίες, ενώ πλέον εφαρμόζουμε ευρωπαϊκά πρότυπα για την διαχείριση τους».

Με αυτά τα λόγια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, υποδέχτηκε το κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών με επικεφαλής τον Ειδικό Γραμματέα για την Προστασία των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, Νικόλαο Χρυσάκη.

Στη συνάντηση εργασίας, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, που ακολούθησε επί τετράωρο, με τη συμμετοχή αρμόδιων υπηρεσιών από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, την Αστυνομία, Πυροσβεστική, Δασαρχείο, της Αντιδημάρχου Περίθαλψης και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων, Βίβιαν Λιόλιου, και Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Νίκης Ζώτου, του γ.γ. του Δήμου Γιάννη Τολίδη αλλά και στελεχών των δημοτικών υπηρεσιών, παρουσιάστηκε το έργο που υλοποιείται για την προστασία και την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Συζητήθηκαν δράσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του έργου, όπως το δημοτικό μητρώο εθελοντών που ξεκίνησε τα προγράμματα στειρώσεων, ημέρες υιοθεσίας, δράσεις ενημέρωσης των πολιτών και η χαρτογράφηση των γατοαποικιών, με βασικό στόχο την πρόληψη και τη μείωση των νέων αδέσποτων.

Ουσιαστικά βήματα

«Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη έχει ήδη κάνει σημαντικά και ουσιαστικά βήματα. Αποδεικνύει ότι η συστηματική δουλειά και η συνέπεια φέρνουν αποτελέσματα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ειδική Γραμματεία επισημαίνοντας τα σημεία που χρήζουν βελτιώσεων, τόσο από την πλευρά του Δήμου όσο και από την πλευρά των αρμοδίων υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει το βέλτιστο αποτέλεσμα, όπως επισημαίνει σχετικά η ανακοίνωση του Δήμου.

Στην τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων, ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης ζήτησε από την Πολιτεία να απαλλάξει από ποινικές ευθύνες τους αιρετούς, στις περιπτώσεις που οι Δήμοι τηρούν τα προβλεπόμενα στο Νόμο. Ευχαρίστησε τον ειδικό Γραμματέα Νικόλαο Χρυσάκη και τους συνεργάτες του για τη συνεργασία, όπως επίσης και την αρμόδια Αντιδήμαρχο Βίβιαν Λιόλιου, τους εργαζόμενους στην υπηρεσία αλλά και τους φιλόζωους εθελοντές για τη θετική συμβολή τους, ενώ τόνισε την ανάγκη για στενή συνεργασία των Δήμων με το Υπουργείο, με την Αστυνομία και τις Εισαγγελικές Αρχές, ώστε να περιοριστεί το πρόβλημα.