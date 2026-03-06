Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
06.03.2026 | 07:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εθελοντισμός: Η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή για τα αδέσποτα ζώα
Pet Stories 06 Μαρτίου 2026, 10:00

Εθελοντισμός: Η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή για τα αδέσποτα ζώα

Αν δεν υπήρχαν οι εθελοντές, αμέτρητα αδέσποτα ζώα σίγουρα θα είχαν αφήσει την τελευταία τους πνοή στον δρόμο.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Spotlight

Προσφέρουν όλες τους τις δυνάμεις στον κοινό αγώνα να διασώζουν αδέσποτα ζώα.

Στην Καρδίτσα υπάρχει μία γυναίκα που έχει αφιερωθεί σε αυτά τα πλάσματα.

Καταβάλει με κάθε τίμημα να διασώζει αδέσποτες ψυχές που η ζωή τους κινδυνεύει κάθε λεπτό.

Η εκπρόσωπος του Φιλοζωικού Σωματείου Διασώζω Καρδίτσας, Ερμιόνη Γιαννακού, ασχολείται πάνω από 15 χρόνια με τα αδέσποτα. Θεωρεί όμως ότι ο εθελοντισμός δεν μετριέται σε χρόνια. Μετριέται σε στιγμές.

Σε εκείνο το βλέμμα του ζώου που αλλάζει από φόβο σε εμπιστοσύνη. Σε εκείνη τη μέρα που ένα ζώο βρίσκει σπίτι. Σε εκείνη τη νύχτα που ξενυχτάς για να σωθεί μια ζωή.

Η βοήθεια είναι κάτι που όλοι οι εθελοντές έχουν ανάγκη

Ενωμένοι, μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε τις ζωές των αδέσποτων ζώων

Ο εθελοντισμός, τονίζει η κα Γιαννακού, δεν είναι χόμπι ούτε κάτι που κάνεις όταν σου περισσεύει χρόνος.
Είναι στάση ζωής, είναι ευθύνη. Είναι η απόφαση να μη μένεις αμέτοχος. Να προσφέρεις χωρίς αντάλλαγμα, να συνεργάζεσαι, να σηκώνεις βάρος που πολλές φορές δεν σου αναλογεί, απλώς γιατί κάποιος πρέπει να το κάνει.

«Ανήκω κι εγώ σε εκείνους τους ανθρώπους που φροντίζουμε τα αδέσποτα με κάθε κόστος είτε σωματικό είτε ψυχικό ή οικονομικό. Υπάρχουν στιγμές κούρασης, απογοήτευσης, ακόμη και πόνου. Όμως όταν επιλέγεις να σταθείς δίπλα σε ένα ανυπεράσπιστο πλάσμα, δεν κάνεις πίσω επειδή είναι δύσκολο. Συνεχίζεις, γιατί ξέρεις ότι για εκείνο το ζώο, μπορεί να είσαι η μοναδική του ευκαιρία», περιγράφει η εθελόντρια.

Η εκπρόσωπος του Φιλοζωικού Σωματείου Διασώζω Καρδίτσας, Ερμιόνη Γιαννακού

Συνεχίζει λέγοντας ότι, όλα αυτά τα χρόνια έχει καταλάβει πως ο εθελοντισμός δεν αλλάζει μόνο τις ζωές των ζώων, αλλά αλλάζει και εμάς τους ίδιους. Μάς κάνει πιο συνειδητούς, πιο δυνατούς, πιο ανθρώπινους.

Τα αδέσποτα ζωάκια που φροντίζουν οι εθελοντές

Αυτή τη στιγμή, λέει η κα Γιαννακού, φροντίζουμε περίπου 100 σκυλιά και κάποιες γατούλες. Είναι ένας μεγάλος αριθμός, αλλά πίσω από κάθε νούμερο υπάρχει μια ξεχωριστή ιστορία.
Κάποια από τα ζώα βρίσκονται σε ένα κτήμα που έχουμε ως εθελοντές, όπου προσπαθούμε να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Κάποια άλλα, συνεχίζει η εθελόντρια, τα φιλοξενώ στο σπίτι μου, καθώς διαθέτω και αυλή.
Εκεί επιλέγω να έχω κυρίως τα πιο ευάλωτα πλάσματα. Υπερήλικα, τυφλά, κουφά, ανάπηρα, αλλά και μωράκια που βρέθηκαν στον δρόμο σε πολύ μικρή ηλικία και χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα ή συνεχή παρακολούθηση.

Το σπίτι μου πολλές φορές λειτουργεί σαν μικρό νοσοκομείο ή σαν χώρος αποκατάστασης.
Και παρότι η ευθύνη είναι μεγάλη, όταν βλέπεις ένα ζώο να ξαναστέκεται στα πόδια του, νιώθεις πως άξιζε κάθε θυσία.

Αδέσποτα ζωάκια που βρίσκονται στον δρόμο

«Ναι. Ανήκω και εγώ σε εκείνο το κομμάτι των ανθρώπων που δεν κλείνουν τα μάτια όταν βλέπουν ζώα στον δρόμο.
Η φροντίδα δεν σταματά μόνο σε όσα φιλοξενούμε, καθώς δεν μπορούμε να τα πάρουμε όλα σπίτια μας», επισημαίνει η εκπρόσωπος του Φιλοζωικού Σωματείου Διασώζω Καρδίτσας.

Καθημερινά, διηγείται η κα Γιαννακού, φροντίζουμε ζώα που συνεχίζουν να ζουν στον δρόμο. Τους προσφέρουμε τροφή, νερό, ιατρική βοήθεια, όταν χρειαστεί, και φυσικά προσπαθούμε να στειρώνουμε, να εμβολιάζουμε όσα περισσότερα μπορούμε.

Δεν μπορούμε να τα σώσουμε όλα, αλλά μπορούμε να κάνουμε τη ζωή τους λίγο πιο ασφαλή, λίγο πιο άνετη, λίγο πιο όμορφη. Κι αυτό, έχει τεράστια σημασία.

Τα αδέσποτα πλάσματα που έχει πάρει  υπό την προστασία του το Φιλοζωικό Σωματείο Διασώζω Καρδίτσας

«Όταν πραγματικά θέλεις να βοηθήσεις τα αδέσποτα, δεν αρκεί μόνο η τροφή ή η φιλοξενία. Η υπευθυνότητα ξεκινά από τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποπαρασίτωση και τη σωστή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη», τονίζει η κα Γιαννακού.

Συνεχίζει λέγοντας ότι, προσπαθούμε ασταμάτητα να στειρώνουμε όχι μόνο τα ζώα που φιλοξενούμε, αλλά και όσα ζουν ακόμα στον δρόμο.
Είναι ο μόνος ουσιαστικός τρόπος να περιοριστεί ο φαύλος κύκλος της δυστυχίας.

Παράλληλα, φροντίζουμε για εμβολιασμούς, θεραπείες, επεμβάσεις όπου χρειάζεται, και φυσικά καθημερινή σίτιση. Η φιλοζωία χωρίς υπευθυνότητα δεν έχει αποτέλεσμα.

Μία ξεχωριστή ιστορία αδέσποτης σκυλίτσας – Η αναπάντεχη υιοθεσία της

Την Grace, την βρήκε η φιλόζωη εθελόντρια, Γιώτα Κατσίμπα σε άσχημη σωματική κατάσταση. Μία σκυλίτσα ηλικιωμένη, την οποία περιθάλψανε και διαπιστώθηκε ότι τα δόντια της ήταν εντελώς λιωμένα, είχε περιορισμένη όραση, ήταν σχεδόν τυφλή και κουφή.

Τα πίσω πόδια της δεν την κρατούσαν λόγω αρθριτικών, το κορμί της ήταν γεμάτο ψύλλους που της ρουφούσαν το αίμα. Και μύριζε απίστευτα άσχημα, σαν να κοιμόταν επάνω σε κοπριά.

H Grace πια, απολαμβάνει τη θαλπωρή ενός σπιτιού

«Παρότι οι ελπίδες για μια υιοθεσία δεν ήταν με το μέρος μας, καθώς επρόκειτο για μεγαλόσωμη και ηλικιωμένη σκυλίτσα, εμείς δεν εγκαταλείψαμε τις προσπάθειες για να της βρούμε μία οικογένεια. Σήμερα έχουμε τη χαρά να την καμαρώνουμε, καθώς υιοθετήθηκε από μια εξαιρετική οικογένεια και τη βλέπουμε να απολαμβάνει τη ζωή της σε ένα σπίτι. Γεμάτο αγάπη σε ένα ζεστό κρεβάτι», λέει χαρούμενα η κα Γιαννακού.

Οι γνώσεις είναι σωτήριες για τα ζώα

«Προσπαθώ συνεχώς να βελτιώνομαι και να ενημερώνομαι για οτιδήποτε αφορά στα ζώα. Η γνώση είναι «εργαλείο» που μου επιτρέπει να διαχειρίζομαι δύσκολες καταστάσεις με ψυχραιμία και σωστή κρίση», επισημαίνει η κα Γιαννακού.

Έχει σπουδάσει ζωοτεχνολόγος, κάτι που της έδωσε τη βάση σε θέματα φροντίδας και διαχείρισης.

Έχει εκπαιδευτεί στην Ακαδημία Battersea του Λονδίνου και οι γνώσεις που απέκτησε τη βοήθησαν να κατανοεί βαθύτερα τη συμπεριφορά και την ψυχολογία τους. Ειδικά εκείνων που έχουν κακοποιηθεί ή φοβούνται.

Επιπλέον, έχει εκπαιδευτεί στο K9 training day για τη σωστή περισυλλογή αδέσποτων ζώων. Αλλά και στο Zero Stray Academy, όπου εκπαιδεύτηκε στη σωστή διαχείριση καταφυγίων και στη νομοθεσία που αφορά δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα.

«Όμως, πέρα από τις σπουδές και τις πιστοποιήσεις, η μεγαλύτερη εκπαίδευση έρχεται καθημερινά από τα ίδια τα ζώα», τονίζει η κα Γιαννακού.

Είμαστε στο πλευρό των εθελοντών

«Η βοήθεια είναι κάτι που όλοι οι εθελοντές έχουμε ανάγκη. Μια σακούλα τροφή, μια κουβέρτα, ένα σπιτάκι, ένα κρεβατάκι, μια προσωρινή φιλοξενία, μια υιοθεσία, μια οικονομική ενίσχυση, έχουν τεράστια αξία», αναφέρει η κα Γιαννακού.

Αν μπορούσα να στείλω ένα μήνυμα προς όλο τον κόσμο, λέει η εθελόντρια, θα έλεγα ότι ο εθελοντισμός είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που μπορεί να επιλέξει ένας άνθρωπος στη ζωή του.

Είναι ομαδική προσπάθεια. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Ενωμένοι, μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε ζωές.

Γινόμαστε ένα και συνεισφέρουμε στο αξιέπαινο έργο αυτών των ανθρώπων: των εθελοντών.

Επικοινωνούμε με την κυρία Ερμιόνη Γιαννακού. Καλούμε στο 6930.434.093.

Μπορούμε να καταβάλουμε το οποιοδήποτε χρηματικό ποσό στον λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς

Όνομα δικαιούχου: Διασώζω

Αρ. Λογ. 6244 1391 89068

IBAN : GR 11 0171 2440 0062 4413 9189 068.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

Μέση Ανατολή: Πόσο θα αντέξει το ελληνικό μαξιλάρι στην κρίση;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Κόσμος
Ιράν: 200 παιδιά σκοτώθηκαν από την αρχή του πολέμου

Ιράν: 200 παιδιά σκοτώθηκαν από την αρχή του πολέμου

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Pet Stories
Μπορεί να βιώσει η γάτα το πένθος; – Πώς εκφράζει τη βαθιά θλίψη της όταν χάσει το φιλαράκι της
Της λείπει 03.03.26

Πενθεί η γάτα; - Τι φανερώνουν έρευνες

Η γάτα δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει θάνατος, αλλά βιώνει την απουσία ενός ζώου, που ζούσαν στο ίδιο σπίτι, με το δικό της τρόπο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή – Τα αναζητούν εθελόντριες
«Κόκκινος συναγερμός» 28.02.26

Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή - Τα αναζητούν εθελόντριες

Δύο κουταβάκια μόλις τριών μηνών τα πήραν από το Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, τα οποία φρόντιζαν εθελόντριες, και τα πήγαν σε περιοχή όπου η ζωή τους κινδυνεύει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου που ξεσπά με βία απέναντι στα ζώα
Προάγγελος κινδύνου 25.02.26

Τι κρύβεται πίσω από τη βία κατά των ζώων; - Τι μαρτυρούν διεθνείς έρευνες και η εγκληματολογική ψυχολογία

Η βία κατά των ζώων δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό «κακιάς στιγμής». Είναι ένα ηχηρό «καμπανάκι» για σοβαρές ψυχοπαθολογικές ελλείψεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Όλοι οι λόγοι που ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
Παρεξηγημένη συμπεριφορά 20.02.26

Γιατί ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους στο παιχνίδι;- Δεν είναι, συνήθως, αυτό που νομίζουμε

Το να «καβαλάει» ένας σκύλος κάποιον άλλον δεν είναι πάντα ένδειξη σεξουαλικής κίνησης, αλλά και ούτε κυριαρχίας. Πότε πρέπει να μάς ανησυχήσει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Με συλλογικό «μπλιαχ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ απαντούν καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε
Βίντεο 06.03.26

Με συλλογικό «μπλιαχ» στον Τιμοτέ Σαλαμέ απαντούν καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου – Τι είπε

Οι δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, σε συζήτηση με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, προκάλεσαν αντιδράσεις, με καλλιτέχνες των παραστατικών τεχνών να απαντούν δημόσια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Γιατί οι προσπάθειες της ΕΕ να μειώσει την τιμή της ενέργειας είναι καταδικασμένες να αποτύχουν

Ο πόλεμος με το Ιράν προκαλεί και πάλι πανικό στους ευρωπαίους πολιτικούς σχετικά με τις υψηλές τιμές της ενέργειας στην ΕΕ, αλλά οι απαντήσεις είναι πολύπλοκες και πολιτικά ευαίσθητες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Επίσημη πρώτη… για το κόμμα Τσίπρα – Παρών σε εκδήλωση υποστηρικτών στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

Επίσημη πρώτη… για το κόμμα Τσίπρα – Παρών σε εκδήλωση υποστηρικτών στη Θεσσαλονίκη

Για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας θα παραστεί σε εκδήλωση πρωτοβουλίας πολιτών, χαιρετισμός – παρέμβαση εν μέσω θερμών εξελίξεων στα εθνικά και στις υποκλοπές.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε
Editorial 06.03.26

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα έκαναν ποτέ μήνυση σε κάποιον που τους σατίριζε

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεχνά ότι η κριτική στους υπουργούς είναι αυτονόητη πλευρά της δημοκρατίας. Όπως και η ελευθερία της έκφρασης την οποία ο ίδιος σαφώς περιφρονεί

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα
Λουλούδια στα πόδια 06.03.26

Δύο παιδικοί φίλοι από την Παλαιστίνη κατάφεραν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη εν μέσω γενοκτονίας στη Γάζα

Ο Ομάρ Χαμάντ και ο Ιμπραήμ Μασρί από τη Γάζα, ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατάφεραν να δημιουργήσουν μια βιβλιοθήκη, ενόσω οι βόμβες έπεφταν δίπλα τους και μετρούσαν απώλειες αγαπημένων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατερίνη: Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης – Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του
Στην Κατερίνη 06.03.26

Πώς εντοπίστηκε ο 17χρονος παραχαράκτης - Διατηρούσε ολόκληρο εργαστήριο στο δωμάτιό του

Μετά τις καταγγελίες για βίντεο που έδειχναν αναλήψεις από ΑΤΜ με κάρτες - κλώνους, έμπειροι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος παρακολουθούσαν τους λογαριασμούς του 17χρονου από την Κατερίνη

Σύνταξη
«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών
Βίντεο 06.03.26

«Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο;»: Ο Ρομπέρτο Μπενίνι έγινε viral με το πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών

«Όταν τα παιδιά παίζουν πόλεμο και ένα από αυτά χτυπήσει, ακόμη κι αν απλώς γρατζουνιστεί, σταματούν. Γιατί όμως, όταν σκοτώνεται ένα πραγματικό παιδί, δεν σταματούν;», λέει μεταξύ άλλων ο Ρομπέρτο Μπενίνι στο απόσπασμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι
On Field 06.03.26

Εκτός τόπου και χρόνου η δήλωση Γκαγκάτση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι

Στον αγώνα Κηφισιά-ΠΑΟΚ επιβεβαιώθηκε ότι οι ρέφερι δεν είναι έτοιμοι, παρά την άποψη του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, την οποία ο Λανουά αντιμετωπίζει με εκκωφαντική σιωπή. Κατέρρευσε το αφήγημα

Βάιος Μπαλάφας
Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες
Βίντεο 06.03.26

Όζι Όσμπορν: Ο γιος του αποκαλύπτει πώς πέρασε τις τελευταίες του ώρες

Οι τελευταίες ώρες του θρυλικού τραγουδιστή των Black Sabbath κύλησαν ήρεμα, σύμφωνα με τον γιο του Τζακ Όσμπορν, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή μέσα σε μια απόλυτα συνηθισμένη ημέρα

Σύνταξη
Ιράν: 200 παιδιά σκοτώθηκαν από την αρχή του πολέμου – Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό
Νέες απειλές Τραμπ 06.03.26 Upd: 09:26

Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό - 200 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου

Ο Τραμπ σε νέες του δηλώσεις μιλά για ισοπέδωση του Ιράν ενώ η Τεχεράνη δέχεται τους πιο ισχυρούς βομβαρδισμούς - Χτύπημα στην ισραηλινή πρεσβεία στο Μπαχρέιν - Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Απόρρητο