Προσφέρουν όλες τους τις δυνάμεις στον κοινό αγώνα να διασώζουν αδέσποτα ζώα.

Στην Καρδίτσα υπάρχει μία γυναίκα που έχει αφιερωθεί σε αυτά τα πλάσματα.

Καταβάλει με κάθε τίμημα να διασώζει αδέσποτες ψυχές που η ζωή τους κινδυνεύει κάθε λεπτό.

Η εκπρόσωπος του Φιλοζωικού Σωματείου Διασώζω Καρδίτσας, Ερμιόνη Γιαννακού, ασχολείται πάνω από 15 χρόνια με τα αδέσποτα. Θεωρεί όμως ότι ο εθελοντισμός δεν μετριέται σε χρόνια. Μετριέται σε στιγμές.

Σε εκείνο το βλέμμα του ζώου που αλλάζει από φόβο σε εμπιστοσύνη. Σε εκείνη τη μέρα που ένα ζώο βρίσκει σπίτι. Σε εκείνη τη νύχτα που ξενυχτάς για να σωθεί μια ζωή.

Η βοήθεια είναι κάτι που όλοι οι εθελοντές έχουν ανάγκη

Ο εθελοντισμός, τονίζει η κα Γιαννακού, δεν είναι χόμπι ούτε κάτι που κάνεις όταν σου περισσεύει χρόνος.

Είναι στάση ζωής, είναι ευθύνη. Είναι η απόφαση να μη μένεις αμέτοχος. Να προσφέρεις χωρίς αντάλλαγμα, να συνεργάζεσαι, να σηκώνεις βάρος που πολλές φορές δεν σου αναλογεί, απλώς γιατί κάποιος πρέπει να το κάνει.

«Ανήκω κι εγώ σε εκείνους τους ανθρώπους που φροντίζουμε τα αδέσποτα με κάθε κόστος είτε σωματικό είτε ψυχικό ή οικονομικό. Υπάρχουν στιγμές κούρασης, απογοήτευσης, ακόμη και πόνου. Όμως όταν επιλέγεις να σταθείς δίπλα σε ένα ανυπεράσπιστο πλάσμα, δεν κάνεις πίσω επειδή είναι δύσκολο. Συνεχίζεις, γιατί ξέρεις ότι για εκείνο το ζώο, μπορεί να είσαι η μοναδική του ευκαιρία», περιγράφει η εθελόντρια.

Συνεχίζει λέγοντας ότι, όλα αυτά τα χρόνια έχει καταλάβει πως ο εθελοντισμός δεν αλλάζει μόνο τις ζωές των ζώων, αλλά αλλάζει και εμάς τους ίδιους. Μάς κάνει πιο συνειδητούς, πιο δυνατούς, πιο ανθρώπινους.

Τα αδέσποτα ζωάκια που φροντίζουν οι εθελοντές

Αυτή τη στιγμή, λέει η κα Γιαννακού, φροντίζουμε περίπου 100 σκυλιά και κάποιες γατούλες. Είναι ένας μεγάλος αριθμός, αλλά πίσω από κάθε νούμερο υπάρχει μια ξεχωριστή ιστορία.

Κάποια από τα ζώα βρίσκονται σε ένα κτήμα που έχουμε ως εθελοντές, όπου προσπαθούμε να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Κάποια άλλα, συνεχίζει η εθελόντρια, τα φιλοξενώ στο σπίτι μου, καθώς διαθέτω και αυλή.

Εκεί επιλέγω να έχω κυρίως τα πιο ευάλωτα πλάσματα. Υπερήλικα, τυφλά, κουφά, ανάπηρα, αλλά και μωράκια που βρέθηκαν στον δρόμο σε πολύ μικρή ηλικία και χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα ή συνεχή παρακολούθηση.

Το σπίτι μου πολλές φορές λειτουργεί σαν μικρό νοσοκομείο ή σαν χώρος αποκατάστασης.

Και παρότι η ευθύνη είναι μεγάλη, όταν βλέπεις ένα ζώο να ξαναστέκεται στα πόδια του, νιώθεις πως άξιζε κάθε θυσία.

Αδέσποτα ζωάκια που βρίσκονται στον δρόμο

«Ναι. Ανήκω και εγώ σε εκείνο το κομμάτι των ανθρώπων που δεν κλείνουν τα μάτια όταν βλέπουν ζώα στον δρόμο.

Η φροντίδα δεν σταματά μόνο σε όσα φιλοξενούμε, καθώς δεν μπορούμε να τα πάρουμε όλα σπίτια μας», επισημαίνει η εκπρόσωπος του Φιλοζωικού Σωματείου Διασώζω Καρδίτσας.

Καθημερινά, διηγείται η κα Γιαννακού, φροντίζουμε ζώα που συνεχίζουν να ζουν στον δρόμο. Τους προσφέρουμε τροφή, νερό, ιατρική βοήθεια, όταν χρειαστεί, και φυσικά προσπαθούμε να στειρώνουμε, να εμβολιάζουμε όσα περισσότερα μπορούμε.

Δεν μπορούμε να τα σώσουμε όλα, αλλά μπορούμε να κάνουμε τη ζωή τους λίγο πιο ασφαλή, λίγο πιο άνετη, λίγο πιο όμορφη. Κι αυτό, έχει τεράστια σημασία.

Τα αδέσποτα πλάσματα που έχει πάρει υπό την προστασία του το Φιλοζωικό Σωματείο Διασώζω Καρδίτσας

«Όταν πραγματικά θέλεις να βοηθήσεις τα αδέσποτα, δεν αρκεί μόνο η τροφή ή η φιλοξενία. Η υπευθυνότητα ξεκινά από τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποπαρασίτωση και τη σωστή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη», τονίζει η κα Γιαννακού.

Συνεχίζει λέγοντας ότι, προσπαθούμε ασταμάτητα να στειρώνουμε όχι μόνο τα ζώα που φιλοξενούμε, αλλά και όσα ζουν ακόμα στον δρόμο.

Είναι ο μόνος ουσιαστικός τρόπος να περιοριστεί ο φαύλος κύκλος της δυστυχίας.

Παράλληλα, φροντίζουμε για εμβολιασμούς, θεραπείες, επεμβάσεις όπου χρειάζεται, και φυσικά καθημερινή σίτιση. Η φιλοζωία χωρίς υπευθυνότητα δεν έχει αποτέλεσμα.

Μία ξεχωριστή ιστορία αδέσποτης σκυλίτσας – Η αναπάντεχη υιοθεσία της

Την Grace, την βρήκε η φιλόζωη εθελόντρια, Γιώτα Κατσίμπα σε άσχημη σωματική κατάσταση. Μία σκυλίτσα ηλικιωμένη, την οποία περιθάλψανε και διαπιστώθηκε ότι τα δόντια της ήταν εντελώς λιωμένα, είχε περιορισμένη όραση, ήταν σχεδόν τυφλή και κουφή.

Τα πίσω πόδια της δεν την κρατούσαν λόγω αρθριτικών, το κορμί της ήταν γεμάτο ψύλλους που της ρουφούσαν το αίμα. Και μύριζε απίστευτα άσχημα, σαν να κοιμόταν επάνω σε κοπριά.

«Παρότι οι ελπίδες για μια υιοθεσία δεν ήταν με το μέρος μας, καθώς επρόκειτο για μεγαλόσωμη και ηλικιωμένη σκυλίτσα, εμείς δεν εγκαταλείψαμε τις προσπάθειες για να της βρούμε μία οικογένεια. Σήμερα έχουμε τη χαρά να την καμαρώνουμε, καθώς υιοθετήθηκε από μια εξαιρετική οικογένεια και τη βλέπουμε να απολαμβάνει τη ζωή της σε ένα σπίτι. Γεμάτο αγάπη σε ένα ζεστό κρεβάτι», λέει χαρούμενα η κα Γιαννακού.

Οι γνώσεις είναι σωτήριες για τα ζώα

«Προσπαθώ συνεχώς να βελτιώνομαι και να ενημερώνομαι για οτιδήποτε αφορά στα ζώα. Η γνώση είναι «εργαλείο» που μου επιτρέπει να διαχειρίζομαι δύσκολες καταστάσεις με ψυχραιμία και σωστή κρίση», επισημαίνει η κα Γιαννακού.

Έχει σπουδάσει ζωοτεχνολόγος, κάτι που της έδωσε τη βάση σε θέματα φροντίδας και διαχείρισης.

Έχει εκπαιδευτεί στην Ακαδημία Battersea του Λονδίνου και οι γνώσεις που απέκτησε τη βοήθησαν να κατανοεί βαθύτερα τη συμπεριφορά και την ψυχολογία τους. Ειδικά εκείνων που έχουν κακοποιηθεί ή φοβούνται.

Επιπλέον, έχει εκπαιδευτεί στο K9 training day για τη σωστή περισυλλογή αδέσποτων ζώων. Αλλά και στο Zero Stray Academy, όπου εκπαιδεύτηκε στη σωστή διαχείριση καταφυγίων και στη νομοθεσία που αφορά δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα.

«Όμως, πέρα από τις σπουδές και τις πιστοποιήσεις, η μεγαλύτερη εκπαίδευση έρχεται καθημερινά από τα ίδια τα ζώα», τονίζει η κα Γιαννακού.

Είμαστε στο πλευρό των εθελοντών

«Η βοήθεια είναι κάτι που όλοι οι εθελοντές έχουμε ανάγκη. Μια σακούλα τροφή, μια κουβέρτα, ένα σπιτάκι, ένα κρεβατάκι, μια προσωρινή φιλοξενία, μια υιοθεσία, μια οικονομική ενίσχυση, έχουν τεράστια αξία», αναφέρει η κα Γιαννακού.

Αν μπορούσα να στείλω ένα μήνυμα προς όλο τον κόσμο, λέει η εθελόντρια, θα έλεγα ότι ο εθελοντισμός είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που μπορεί να επιλέξει ένας άνθρωπος στη ζωή του.

Είναι ομαδική προσπάθεια. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Ενωμένοι, μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε ζωές.

Γινόμαστε ένα και συνεισφέρουμε στο αξιέπαινο έργο αυτών των ανθρώπων: των εθελοντών.

Επικοινωνούμε με την κυρία Ερμιόνη Γιαννακού. Καλούμε στο 6930.434.093.

Μπορούμε να καταβάλουμε το οποιοδήποτε χρηματικό ποσό στον λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς

Όνομα δικαιούχου: Διασώζω

Αρ. Λογ. 6244 1391 89068

IBAN : GR 11 0171 2440 0062 4413 9189 068.