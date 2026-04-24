Σε δύο ρόδες η πόλη: Ο Δήμος Παπάγου–Χολαργού επενδύει στη μικροκινητικότητα

Με στόχο μια πιο βιώσιμη και ανθρώπινη καθημερινότητα, ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς τη σύγχρονη αστική μετακίνηση, θέτοντας σε λειτουργία ένα δίκτυο κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Το νέο αυτό εγχείρημα εντάσσεται στη φιλοσοφία της μικροκινητικότητας — ενός μοντέλου που αλλάζει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε μέσα στις πόλεις.

Ήδη από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας, η ανταπόκριση των πολιτών υπήρξε μεγάλη. Κάτοικοι αλλά και επισκέπτες αξιοποιούν τα ηλεκτρικά ποδήλατα για μικρές και μεσαίες αποστάσεις, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι υπάρχει διάθεση για εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης πέρα από το αυτοκίνητο.

Τι σημαίνει μικροκινητικότητα στην πράξη

Η μικροκινητικότητα περιλαμβάνει ελαφριά, ευέλικτα και συνήθως ηλεκτροκίνητα μέσα, όπως ποδήλατα και πατίνια, που εξυπηρετούν κυρίως τις λεγόμενες «τελευταίες διαδρομές» (last mile). Στην περίπτωση του Δήμου, τα 45 ηλεκτρικά ποδήλατα κατανέμονται σε επτά κομβικά σημεία — κοντά σε μετρό, πλατείες και αθλητικά κέντρα — ενισχύοντας τη διασύνδεση των γειτονιών.

Τα οφέλη για την πόλη και το περιβάλλον

Η εισαγωγή των κοινόχρηστων ποδηλάτων δεν αποτελεί απλώς μια νέα υπηρεσία, αλλά μια παρέμβαση με πολλαπλά οφέλη:

Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης: Κάθε διαδρομή με ποδήλατο σημαίνει ένα λιγότερο αυτοκίνητο στον δρόμο, ειδικά για μικρές αποστάσεις.

Αποσυμφόρηση της στάθμευσης: Τα ποδήλατα προσφέρουν μια πρακτική λύση χωρίς ανάγκη χώρου.

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα: Τα ηλεκτρικά ποδήλατα συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών ρύπων και ενισχύουν την προσπάθεια για καθαρότερο αέρα.

Μείωση ηχορύπανσης: Η χρήση ποδηλάτων περιορίζει σημαντικά τον θόρυβο στις πόλεις της χώρας με την ηχορύπανση να αποτελεί την σύγχρονη «μάστιγα» των αστικών περιοχών.

Βελτίωση ποιότητας ζωής: Η πιο ήπια κυκλοφορία δημιουργεί πιο ασφαλείς και φιλικές γειτονιές για πεζούς και κατοίκους.

Το έργο, σύμφωνα με την ενημέρωση της Δημοτικής Αρχής Ηλία Αποστολόπουλου, χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, δεν περιορίζεται σε μια απλή παροχή υπηρεσίας, αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Τα πρώτα ενθαρρυντικά μηνύματα δείχνουν ότι οι πολίτες είναι έτοιμοι να αγκαλιάσουν πιο «έξυπνες» και πράσινες λύσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο στοίχημα για τον Δήμο είναι η περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών ώστε η μικροκινητικότητα να γίνει όχι απλώς μια εναλλακτική, αλλά βασική επιλογή μετακίνησης στην πόλη. Παράλληλα ο Δήμος εργάζεται για την ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας, την επίλυση στο θέμα της στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους και στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας συνολικά.