Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 11:14
Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά πεζή στα Άνω Πατήσια
Ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος επιστημονικής συνάντησης
Αυτοδιοίκηση 14 Μαΐου 2026, 10:53

Ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος επιστημονικής συνάντησης

Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Ο νέος Κώδικας επιχειρεί να βάλει τέλος στην πολυνομία της Αυτοδιοίκησης».

Ο Πρόεδρος της της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης Καφαντάρης εισηγήθηκαν στην έναρξη του διήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο «Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Θεσμική Μεταρρύθμιση και Σύγχρονες Προκλήσεις», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στο Αμφιθέατρο «Αργυριάδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με την συμμετοχή εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, της Δικαιοσύνης, της Κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η παρουσία του Προέδρου κ. Λάζαρου Κυρίζογλου στο συνέδριο, όπως προσθέτει η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, «επιβεβαιώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της ΚΕΔΕ για τη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, αναφέρθηκε στη σημασία του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως μιας ουσιαστικής προσπάθειας κωδικοποίησης και ενοποίησης του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Δήμων.

Όπως σημείωσε, ο νέος Κώδικας έρχεται να συγκεντρώσει και να συνοψίσει το πλήθος νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και λοιπών διατάξεων που εφαρμόζονται σήμερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αντιμετωπίζοντας ένα χρόνιο πρόβλημα πολυνομίας, το οποίο δημιουργεί γραφειοκρατία, καθυστερήσεις και αυξημένο διοικητικό κόστος.

Ο κ. Κυρίζογλου υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια πολυετή και απαιτητική διαδικασία, η οποία βρίσκεται ήδη στον τέταρτο χρόνο επεξεργασίας, διαβούλευσης και θεσμικής συνεργασίας, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου και λειτουργικού Κώδικα που θα περιλαμβάνει το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Το εγχείρημα αυτό είναι σημαντικό και αξιόλογο. Πρόκειται για έναν Κώδικα 763 διατάξεων, που επιχειρεί να καλύψει συνολικά το θεσμικό πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κάλεσε τους παρευρισκόμενους να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους τόσο στην επίσημη πλατφόρμα διαβούλευσης- όταν ενεργοποιηθεί- όσο και στην ΚΕΔΕ, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω ο δημόσιος διάλογος γύρω από τη νέα θεσμική μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης.

Στη συνέχεια, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, στο πλαίσιο της Α’ Συνεδρίας με θέμα «Μετασχηματισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Από το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εφαρμογή και την Αποτελεσματική Διακυβέρνηση», τοποθετήθηκε ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, με θέμα ομιλίας: «Ισχυροί Δήμοι ή διοικητικοί διαχειριστές; Το πραγματικό διακύβευμα του νέου Αυτοδιοικητικού Κώδικα».

Ο κ. Κωνσταντέλλος επισήμανε ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο βασιζόταν στον Κώδικα του 2006 και είχε δεχθεί εκατοντάδες τροποποιήσεις, είχε καταστεί πλέον παρωχημένο, σύνθετο και δυσλειτουργικό, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία την αναμόρφωσή του.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ουσιαστικό ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην επικαιροποίηση του Κώδικα, αλλά αφορά πρωτίστως τον καθορισμό του μοντέλου Αυτοδιοίκησης που επιδιώκει η χώρα.

«Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν θέλουμε ισχυρούς Δήμους με πραγματική δυνατότητα διοίκησης ή απλούς διοικητικούς διαχειριστές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η θεσμική μεταρρύθμιση θα έπρεπε να βασίζεται πρώτα σε μια συνολική συμφωνία μεταξύ κράτους, Αυτοδιοίκησης και αρμόδιων φορέων για το μοντέλο διοίκησης που επιθυμεί η χώρα, ακολουθούμενη από τις αναγκαίες συνταγματικές παρεμβάσεις και στη συνέχεια από τη διαμόρφωση του νέου Κώδικα.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ παρατήρησε ότι σήμερα επιχειρείται η αντίστροφη διαδικασία, με την κατάρτιση του Κώδικα να προηγείται της συνολικής συμφωνίας για τη μορφή και τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι ο νέος Κώδικας αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Αυτοδιοίκηση χρειάζεται βαθύτερες και ουσιαστικότερες αλλαγές.

«Η Αυτοδιοίκηση χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια διαχειριστική καταγραφή και επιμέρους διορθώσεις. Χρειάζεται ένα πιο ουσιαστικό, πιο βαθύ και πιο τολμηρό όραμα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η πραγματική μεταρρύθμιση προϋποθέτει αλλαγές στη ρίζα των χρόνιων παθογενειών και έναν συνολικό επανασχεδιασμό του μοντέλου λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δ. Καφαντάρης: «Ο νέος Κώδικας εισάγει μια νέα φιλοσοφία διοίκησης και ένα σύγχρονο μοντέλο άσκησης δημόσιας εξουσίας»

Ο κ. Καφαντάρης κατά τον χαιρετισμό του, ανέδειξε η σημασία του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως μιας ουσιαστικής θεσμικής μεταρρύθμισης που φιλοδοξεί να εκσυγχρονίσει το πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όπως τόνισε, πρόκειται για μια σημαντική προσπάθεια θεσμικού εκσυγχρονισμού, που έρχεται να αντιμετωπίσει χρόνια προβλήματα πολυνομίας, κατακερματισμού αρμοδιοτήτων και διοικητικής πολυπλοκότητας.

«Ο νέος Κώδικας δεν αποτελεί μια απλή νομοθετική παρέμβαση. Εισάγει μια νέα φιλοσοφία διοίκησης και ένα νέο μοντέλο άσκησης δημόσιας εξουσίας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ επισήμανε ότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια διαμορφώθηκε ένα ουσιαστικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΕΔΕ, με κοινό στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου για την Αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο νέος Κώδικας φιλοδοξεί να συγκεντρώσει και να κωδικοποιήσει σε ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο περισσότερα από 1.000 νομοθετήματα, διατάξεις και κανονιστικές ρυθμίσεις που διέπουν σήμερα τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Ζητούσαμε επί χρόνια έναν καθαρό και λειτουργικό Κώδικα, με ξεκάθαρες ευθύνες, όρια και αρμοδιότητες, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών», σημείωσε.

Ο κ. Καφαντάρης πρόσθεσε επιπλέον ότι ο νέος Κώδικας μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο ενίσχυσης της διοικητικής αποτελεσματικότητας και της λειτουργικής αυτοτέλειας των Δήμων, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ζητημάτων της καθημερινότητας των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή της ΚΕΔΕ, των επιστημονικών συνεργατών της και των μελών των αρμόδιων επιτροπών στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και διαρκούς διαβούλευσης με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το Συνέδριο που διοργανώνεται από τον Φοιτητικό Επιστημονικό Όμιλο Δημοσίου και Διεθνούς Δικαίου Νομικής Αθηνών υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Ελληνική οικονομία: Η ανησυχία ενόψει των εαρινών προβλέψεων της Κομισιόν

Ελληνική οικονομία: Η ανησυχία ενόψει των εαρινών προβλέψεων της Κομισιόν

Αδυνάτισμα: Τα πόσα βήματα είναι τελικά ο «χρυσός κανόνας»;

Αδυνάτισμα: Τα πόσα βήματα είναι τελικά ο «χρυσός κανόνας»;

Σι Τζινπίνγκ: Οι σχέσεις ΗΠΑ – Κίνα εξαρτώνται από την Ταϊβάν, προειδοποιεί τον Τραμπ

Σι Τζινπίνγκ: Οι σχέσεις ΗΠΑ – Κίνα εξαρτώνται από την Ταϊβάν, προειδοποιεί τον Τραμπ

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Δήμος Χαλκηδόνος: Ικανοποίηση για τον διαγωνισμό του ΟΣΕ για την απομάκρυνση παλαιών βαγονιών
«Το ζήτημα αποτελούσε επί χρόνια σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας, υγιεινής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, κυρίως στις περιοχές της Γέφυρας και της Αγχιάλου» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Χαλκηδόνος.

Ο Δήμος Ιωαννιτών υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας
«Η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας αποτελεί μια ουσιαστική δέσμευση να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, χτίζοντας ένα δήμο πιο ανθρώπινο και χωρίς αποκλεισμούς» ανέφερε η αρμόδια αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών.

Ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα σε παραλίες του Δήμου Λοκρών
Νέες προσβάσιμες υποδομές σε τέσσερις παραλίες με γαλάζια σημαία στο Δήμο Λοκρών, σε μια παρέμβαση που αναδεικνύει πως η προσβασιμότητα πρέπει να αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα σε κάθε δημόσιο χώρο.

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του νέου Σχολικού Συγκροτήματος Γουβιών – Κοντοκαλίου
Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων: «Η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για το σχολικό συγκρότημα Γουβιών – Κοντοκαλίου, γεννά σε όλους αισθήματα χαράς και ικανοποίησης».

Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos
Στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» εντάχθηκε η προστασία και ανάδειξη του Mon Repos, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,93 εκατ. Ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ζητάει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου από τις Βρυξέλλες
Γ. Χατζημάρκος από τη Σύνοδο Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών: «Πολιτική Συνοχής χωρίς τοπικές κοινωνίες, είναι πολιτική χωρίς μέλλον. Περισσότερη Ευρώπη χρειαζόμαστε, όχι λιγότερη».

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά
Σφοδρά πυρά προς τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τους ισχυρισμούς του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες» ενός «επαγγελματία λασπολόγου σε εντεταλμένη υπηρεσία» και προαναγγέλλοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Θεσσαλονίκη: Απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του 54χρονου – Δεν έχει εντοπιστεί η σορός στον Λουδία
Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως το έγκλημα έγινε για κλεμμένα περιστέρια - Οι έρευνες στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της σορού έχουν προσωρινά σταματήσει

Σι σε Τραμπ: Κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση – Το Ιράν και τα άλλα θέματα στην ατζέντα
Τραμπ και Σι συζήτησαν και για την «κατάσταση στη Μέση Ανατολή» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 29χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος και έτρεχε με 145χλμ
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο από την Τροχαία

Κίεβο: Νέα ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους μετά το μαζικό σφυροκόπημα
Η Ρωσία εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου νωρίς το πρωί της Πέμπτης, λίγες μόλις ώρες μετά από μια σπάνια επίθεση που είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα την Τετάρτη.

Γιατί οι «δύσκολοι» σκύλοι δεν είναι αυτό που νομίζουμε – Ο μύθος της φυλής
Πολλοί σκύλοι κουβαλούν την ταμπέλα του «ανυπάκουου». Όμως, πίσω από κάθε άρνηση «κρύβεται», συνήθως, ένας κόσμος γεμάτος άγχος, φόβο και ανεπεξέργαστα ερεθίσματα.

Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;
Τα συστήματα AI μπορούν να εκτιμήσουν την συναισθηματική κατάσταση μέσω της ανάλυσης κειμένου, των φωνητικών προτύπων ή των εκφράσεων του προσώπου, και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές πειθούς τους

NBA: Οι Καβαλίερς έκαναν το 3-2 μέσα στο Ντιτρόιτ και απέχουν μια νίκη από τους τελικούς της Ανατολής (vid)
Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πήραν τη νίκη μέσα στο Ντιτρόιτ επί των Πίστονς στο Game 5 και χρειάζονται μία ακόμη για να περάσουν στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA.

Πόσο δίκαιες είναι οι Πανελλαδικές; Γιατί η Ελλάδα «διψά» για γιατρούς και δικηγόρους; – Τι λέει σύμβουλος σταδιοδρομίας
Ο Στράτος Στρατηγάκης, σύμβουλος σταδιοδρομίας, μελετά τις Πανελλαδικές ως σύστημα εδώ και δεκαετίες. Κάθε χρόνο «ζυγίζει» μόρια και βάσεις, ενώ είναι σε άμεση επαφή με παιδιά, καθηγητές και γονείς

Κούβα: Διαμαρτυρίες ξεσπούν σε όλη την Αβάνα, καθώς οι διακοπές ρεύματος επιδεινώνονται
Οι διακοπές ρεύματος έχουν αυξηθεί δραματικά αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη σε όλη την πρωτεύουσα Αβάνα, με πολλές περιοχές να μένουν χωρίς φως για 20 έως 22 ώρες την ημέρα

ΠΑΣΟΚ: Η μάχη για το «ρετιρέ» της κεντροαριστεράς, οι δημοσκοπήσεις και η αναδίπλωση της Αναστασίου
Με αιχμή την κοινωνική ατζέντα, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο βασικός κυβερνητικός αντίπαλος της ΝΔ, την ώρα που στη Χαριλάου Τρικούπη σκιαγραφούν τις επόμενες κινήσεις τους με φόντο την επιστροφή Τσίπρα αλλά και στον απόηχο της «γκάφας» Αναστασίου.

Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους
Ο αμερικανός πρόεδρος έχει συνομιλίες με τον Σι σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και την στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν

Ινδία: Σχεδόν 90 νεκροί καθώς σφοδρή καταιγίδα πλήττει την πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της χώρας
Οι καταιγίδες στην Ινδία είναι συχνές κατά τη διάρκεια της ζεστής περιόδου, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, πριν οι βροχές του μουσώνα φέρουν ανακούφιση.

Ηλιούπολη: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη στη ΜΕΘ – Βαρύ κλίμα στο σχολείο των δύο κοριτσιών
Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη που έπεσε στο κενό στην Ηλιούπολη - Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις σε ήπαρ και πνεύμονα, καθώς και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη

