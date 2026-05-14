Ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος επιστημονικής συνάντησης

Ο Πρόεδρος της της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης Καφαντάρης εισηγήθηκαν στην έναρξη του διήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο «Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Θεσμική Μεταρρύθμιση και Σύγχρονες Προκλήσεις», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στο Αμφιθέατρο «Αργυριάδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με την συμμετοχή εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, της Δικαιοσύνης, της Κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η παρουσία του Προέδρου κ. Λάζαρου Κυρίζογλου στο συνέδριο, όπως προσθέτει η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, «επιβεβαιώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της ΚΕΔΕ για τη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, αναφέρθηκε στη σημασία του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως μιας ουσιαστικής προσπάθειας κωδικοποίησης και ενοποίησης του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Δήμων.

Όπως σημείωσε, ο νέος Κώδικας έρχεται να συγκεντρώσει και να συνοψίσει το πλήθος νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και λοιπών διατάξεων που εφαρμόζονται σήμερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αντιμετωπίζοντας ένα χρόνιο πρόβλημα πολυνομίας, το οποίο δημιουργεί γραφειοκρατία, καθυστερήσεις και αυξημένο διοικητικό κόστος.

Ο κ. Κυρίζογλου υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια πολυετή και απαιτητική διαδικασία, η οποία βρίσκεται ήδη στον τέταρτο χρόνο επεξεργασίας, διαβούλευσης και θεσμικής συνεργασίας, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου και λειτουργικού Κώδικα που θα περιλαμβάνει το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Το εγχείρημα αυτό είναι σημαντικό και αξιόλογο. Πρόκειται για έναν Κώδικα 763 διατάξεων, που επιχειρεί να καλύψει συνολικά το θεσμικό πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κάλεσε τους παρευρισκόμενους να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους τόσο στην επίσημη πλατφόρμα διαβούλευσης- όταν ενεργοποιηθεί- όσο και στην ΚΕΔΕ, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω ο δημόσιος διάλογος γύρω από τη νέα θεσμική μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης.

Στη συνέχεια, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, στο πλαίσιο της Α’ Συνεδρίας με θέμα «Μετασχηματισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Από το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο στην Εφαρμογή και την Αποτελεσματική Διακυβέρνηση», τοποθετήθηκε ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, με θέμα ομιλίας: «Ισχυροί Δήμοι ή διοικητικοί διαχειριστές; Το πραγματικό διακύβευμα του νέου Αυτοδιοικητικού Κώδικα».

Ο κ. Κωνσταντέλλος επισήμανε ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο βασιζόταν στον Κώδικα του 2006 και είχε δεχθεί εκατοντάδες τροποποιήσεις, είχε καταστεί πλέον παρωχημένο, σύνθετο και δυσλειτουργικό, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία την αναμόρφωσή του.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ουσιαστικό ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην επικαιροποίηση του Κώδικα, αλλά αφορά πρωτίστως τον καθορισμό του μοντέλου Αυτοδιοίκησης που επιδιώκει η χώρα.

«Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν θέλουμε ισχυρούς Δήμους με πραγματική δυνατότητα διοίκησης ή απλούς διοικητικούς διαχειριστές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η θεσμική μεταρρύθμιση θα έπρεπε να βασίζεται πρώτα σε μια συνολική συμφωνία μεταξύ κράτους, Αυτοδιοίκησης και αρμόδιων φορέων για το μοντέλο διοίκησης που επιθυμεί η χώρα, ακολουθούμενη από τις αναγκαίες συνταγματικές παρεμβάσεις και στη συνέχεια από τη διαμόρφωση του νέου Κώδικα.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ παρατήρησε ότι σήμερα επιχειρείται η αντίστροφη διαδικασία, με την κατάρτιση του Κώδικα να προηγείται της συνολικής συμφωνίας για τη μορφή και τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι ο νέος Κώδικας αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Αυτοδιοίκηση χρειάζεται βαθύτερες και ουσιαστικότερες αλλαγές.

«Η Αυτοδιοίκηση χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια διαχειριστική καταγραφή και επιμέρους διορθώσεις. Χρειάζεται ένα πιο ουσιαστικό, πιο βαθύ και πιο τολμηρό όραμα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η πραγματική μεταρρύθμιση προϋποθέτει αλλαγές στη ρίζα των χρόνιων παθογενειών και έναν συνολικό επανασχεδιασμό του μοντέλου λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δ. Καφαντάρης: «Ο νέος Κώδικας εισάγει μια νέα φιλοσοφία διοίκησης και ένα σύγχρονο μοντέλο άσκησης δημόσιας εξουσίας»

Ο κ. Καφαντάρης κατά τον χαιρετισμό του, ανέδειξε η σημασία του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως μιας ουσιαστικής θεσμικής μεταρρύθμισης που φιλοδοξεί να εκσυγχρονίσει το πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όπως τόνισε, πρόκειται για μια σημαντική προσπάθεια θεσμικού εκσυγχρονισμού, που έρχεται να αντιμετωπίσει χρόνια προβλήματα πολυνομίας, κατακερματισμού αρμοδιοτήτων και διοικητικής πολυπλοκότητας.

«Ο νέος Κώδικας δεν αποτελεί μια απλή νομοθετική παρέμβαση. Εισάγει μια νέα φιλοσοφία διοίκησης και ένα νέο μοντέλο άσκησης δημόσιας εξουσίας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ επισήμανε ότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια διαμορφώθηκε ένα ουσιαστικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΕΔΕ, με κοινό στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου για την Αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο νέος Κώδικας φιλοδοξεί να συγκεντρώσει και να κωδικοποιήσει σε ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο περισσότερα από 1.000 νομοθετήματα, διατάξεις και κανονιστικές ρυθμίσεις που διέπουν σήμερα τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Ζητούσαμε επί χρόνια έναν καθαρό και λειτουργικό Κώδικα, με ξεκάθαρες ευθύνες, όρια και αρμοδιότητες, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών», σημείωσε.

Ο κ. Καφαντάρης πρόσθεσε επιπλέον ότι ο νέος Κώδικας μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο ενίσχυσης της διοικητικής αποτελεσματικότητας και της λειτουργικής αυτοτέλειας των Δήμων, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ζητημάτων της καθημερινότητας των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή της ΚΕΔΕ, των επιστημονικών συνεργατών της και των μελών των αρμόδιων επιτροπών στη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς και διαρκούς διαβούλευσης με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το Συνέδριο που διοργανώνεται από τον Φοιτητικό Επιστημονικό Όμιλο Δημοσίου και Διεθνούς Δικαίου Νομικής Αθηνών υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου.