Σε κίνδυνο τα οικονομικά Δήμων, σύμφωνα με τον Β’ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ
Την άμεση ανάγκη για επιπλέον χρηματοδότηση των δήμων για να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές πιέσεις που δέχονται τόνισε ο Δήμαρχος Αγρινίου και Β' Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Παπαναστασίου.
Ξεκάθαρος αναφορικά με τις οικονομικές ανάγκες των οργανισμών πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης εμφανίστηκε ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου εισηγούμενος στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.
Ο Γιώργος Παπαναστασίου, μεταξύ άλλων τόνισε ότι δήμοι είναι σε οριακό σημείο αναφορικά με τα οικονομικά τους. Ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, τόνισε πως αν δεν υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση δήμοι κινδυνεύουν να «κατεβάσουν ρολά».
«Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να καταλάβει κανείς ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός» είπε μεταξύ άλλων αιτιολογώντας την τοποθέτηση του: «Έχουμε αυξήσεις στους μισθούς, έχουμε αυξήσεις στα έξοδα κίνησης, έχουμε αυξήσεις στα υλικά, αυξήσεις σε όλα. Πως θα βγει ο λογαριασμός για τους δήμους; Δήμοι δεν θα μπορέσουν να βγάλουν την χρονιά. Άμεσα πρέπει να γίνει έξτρα χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε συνέχεια τους δημότες μας».
Στην συνέχεια ο Β’ Αντιπρόεδρος τόνισε πως μέχρι τέλη Ιουνίου θα πρέπει να δοθούν δυο ΚΑΠ.
*πηγή φωτογραφίας: https://agrinio.gov.gr/agrinio/agrinio_main_page.php?id=%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%9F%CE%A3
