Σε κίνδυνο τα οικονομικά Δήμων, σύμφωνα με τον Β’ Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ξεκάθαρος αναφορικά με τις οικονομικές ανάγκες των οργανισμών πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης εμφανίστηκε ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου εισηγούμενος στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.

Ο Γιώργος Παπαναστασίου, μεταξύ άλλων τόνισε ότι δήμοι είναι σε οριακό σημείο αναφορικά με τα οικονομικά τους. Ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, τόνισε πως αν δεν υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση δήμοι κινδυνεύουν να «κατεβάσουν ρολά».

«Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να καταλάβει κανείς ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός» είπε μεταξύ άλλων αιτιολογώντας την τοποθέτηση του: «Έχουμε αυξήσεις στους μισθούς, έχουμε αυξήσεις στα έξοδα κίνησης, έχουμε αυξήσεις στα υλικά, αυξήσεις σε όλα. Πως θα βγει ο λογαριασμός για τους δήμους; Δήμοι δεν θα μπορέσουν να βγάλουν την χρονιά. Άμεσα πρέπει να γίνει έξτρα χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε συνέχεια τους δημότες μας».

Στην συνέχεια ο Β’ Αντιπρόεδρος τόνισε πως μέχρι τέλη Ιουνίου θα πρέπει να δοθούν δυο ΚΑΠ.

*πηγή φωτογραφίας: https://agrinio.gov.gr/agrinio/agrinio_main_page.php?id=%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%9F%CE%A3